Под нововведения попали даже процессоры Core 10-го поколения

Корпорация Microsoft неожиданно удалила из списка совместимых с Windows 11 процессоров несколько недавно выпущенных моделей Intel.

Среди них оказались процессоры Core 10-го поколения, которые вышли на рынок всего лишь около пяти лет назад. В контексте современного технологического прогресса такой период не считается коротким, однако назвать эти чипы устаревшими будет неверно. Более того, данные процессоры, а также ноутбуки, в которых они используются, по-прежнему доступны для покупки. Эти изменения касаются в первую очередь обновлений Windows 11 версии 24H2. Это не означает, что операционная система перестанет функционировать на этих процессорах, но владельцы таких устройств останутся без обновлений, включая версию 24H2.

Кроме Core 10-го поколения, Microsoft также исключила из перечня поддерживаемых некоторые модели Core 9-го и 8-го поколений. В случае с этими моделями решение можно частично объяснить их возрастом. Microsoft пояснила, что поддержка будет оказываться только тем процессорам, которые соответствуют требованиям безопасности и надежности, необходимым для работы с последней версией Windows 11, хоть это и не конкретизируется.

Параллельно с удалением устаревших процессоров, компания добавила в список совместимости новейшие модели, включая последние процессоры линейки Ryzen 8000.