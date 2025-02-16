Представители Оксфордского университета заявили об успешном завершении эксперимента в области квантовой телепортации. Исследователям удалось установить скоординированные вычисления между различными квантовыми системами, удалёнными друг от друга. Основой квантовой телепортации является передача информации между частицами, хотя их разделяет пространство. В эксперименте ученые соединили два квантовых процессора, расположенные на расстоянии приблизительно двух метров друг от друга, используя специальный оптический интерфейс. Переход от электрических сигналов к световым решениям для передачи данных позволил исследовательской группе преодолеть значительные технические проблемы, что является важным шагом на пути к созданию крупных квантовых сетей. Это имеет особое значение, так как с увеличением количества кубитов усложняется их стабилизация и защита от внешних воздействий. Ранее квантовая телепортация уже неоднократно демонстрировалась в различных исследованиях. Ученые подтвердили, что квантовые состояния (свойства кубитов, аналогичные битам классического компьютера) способны успешно осуществлять связь между разобщёнными системами.