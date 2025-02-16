Он будет длится 9 дней и пройдет без дозаправок и остановок





В Швейцарии, известной своими новаторскими подходами в авиационной отрасли, Бертран Пиккар запустил грандиозный проект под названием Climate Impulse и привлек для этого команду выдающихся специалистов. Главная цель этой дерзкой инициативы — облететь земной шар на уникальном двухместном самолёте, который будет функционировать исключительно на жидком водороде, без необходимости остановок.

Самолёт Climate Impulse сооружён из лёгких композитных материалов и питается "зелёным" водородом, получаемым путём электролиза с использованием возобновляемой энергии. Этот водород хранится в специальных резервуарах под крыльями самолёта при экстремально низких температурах и преобразуется в электричество с помощью топливных ячеек, что обеспечивает работу двигателей. Проект поддерживают такие промышленные гиганты, как Airbus.

Испытательные полёты запланированы на следующий год, а само кругосветное путешествие ожидается в 2028 году. Этот амбициозный маршрут, проложенный вдоль экватора и охватывающий около 40 000 километров, намечено завершить за 9 дней, исключая любые дозаправки и остановки.