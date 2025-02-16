Ветряки JetWind уже привлекли внимание крупных международных аэропортов

Техас пополнил свой энергетический потенциал благодаря новой технологии — модульным ветрякам JetWind, преобразовывающим струи воздуха, создаваемые самолетами при взлете, в электричество. С ноября 2024 года уже более 10 000 раз эти установки использовались, в том числе и для подзарядки электрокаров.

Нововведение привлекло внимание крупных международных аэропортов. Например, в аэропорту Love Field в Далласе уже установлены пять из тринадцати заказанных модулей ECP (Energy Capturing Pods). Эти модули поступили после трехлетнего периода тестов, начавшегося в 2021 году и завершившегося в 2024-м, в рамках которых проводилась проверка на эффективность улавливания выбросов реактивных двигателей. Оценив потенциал, руководство аэропорта заказало 13 модулей: пять уже были изготовлены летом, а оставшиеся восемь ждут своей установки в ближайшие три года.

Хотя подробности проекта пока остаются засекреченными, известно, что технология JetWind вызвала широкий интерес на международной арене. Такие страны, как Австралия, Бразилия, Эквадор, Швейцария, Великобритания и Франция, выразили желание рассмотреть возможность внедрения подобных систем и уже начали переговоры с представителями JetWind.