Его размер почти равен теннисному корту

Компания Photonoics представила новаторский мобильный OLED-дисплей JUMBO162, который поражает своими размерами экрана — 767 дюймов (19,5 метра). С разрешением 4K и размером пикселя 3,9 мм, этот экран заявлен как крупнейший в своём классе. Благодаря яркости, достигающей 5000 нит, JUMBO162 обеспечивает максимально чёткое изображение даже в условиях яркого солнечного света, что делает его идеальным для выставок и публичных мероприятий.

Размеры JUMBO162, около 161,5 квадратных метра, они практически сопоставимы с теннисным кортом для одиночной игры (24 x 8 метров, или 192 квадратных метра). Особое внимание было уделено конструкции основы дисплея, что позволяет ему оставаться устойчивым при скорости ветра до 61 км/ч. В совокупности с основанием, конструкция достигает внушительной высоты в 13 метров.

Достижения Photonoics включают создание дисплея JUMBO100, имеющего площадь 100 квадратных метров. Кроме того, в их ассортимент входят дисплеи различных конфигураций, хотя ни один из них не может соперничать с JUMBO162. Разработка таких уникальных и гибких решений стала возможной благодаря партнёрству с поставщиком светодиодных панелей INFiLED

Новый гигантский OLED-дисплей состоит из 374 панелей INFiLED AR3.9, которые вместе образуют единый экран. Для управления этим грандиозным массивом светодиодов используется платформа VR Helios LED Processing Platform. Благодаря технологии Infinite Colors от INFiLED, визуализация значительно улучшается за счёт расширенного цветового спектра. Всё это делает JUMBO162 визуальной сенсацией, которая не перестаёт удивлять и завораживать.