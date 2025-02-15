С их помощью можно будет сэкономить до 85 % топлива

Инвесторы, уставшие от бесконечного ожидания прорывных вертикально взлетающих электролётов, переключили свое внимание на альтернативные воздушные транспортные средства. Благодаря современным технологиям, самолёты-амфибии получают второе дыхание, обещая сделать небесные путешествия более экологичными и комфортными. Проект Tidal Flight уже заинтересовал американскую авиакомпанию Tropic Ocean Airways, которая специализируется на водных посадках.

Tidal Flight создаёт амфибийный самолёт Polaris, способный перевозить груз в одну тонну либо до 12 пассажиров. Этот воздушный транспорт, выполненный в форме летающей лодки, имеет 18-метровый размах крыльев, клиновидный хвост и две гондолы, прилегающие к хвосту. Они оснащены электрическими двигателями с пропеллерами. Питание двигателей обеспечивается дизель-электрическим генератором, использующим экологически очищенное топливо растительного происхождения. Инженеры утверждают, что подобная система существенно улучшает эффективность работы самолёта, снижая расход топлива до 85%. За счёт отсутствия строгих требований к аэродромам и экономичности, самолёт может использоваться на маршрутах в разных регионах.