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andr83
У Western Digital появится свой первый HDD с технологией HAMR
Объем будет составлять внушительные 44 Тб

Корпорация Western Digital поделилась планами начать изготовление HDD, в которых будет использоваться технология HAMR, к концу 2026 года. Благодаря новой разработке корпорация сможет наладить серийный выпуск накопителей большой ёмкости. К 2030 году планируется достичь объёма в 80-100 Тб. HDD нового поколения должны появиться уже в следующем году. Планируется начать выпускать HDD объемом 36 Тб, созданных с применением стандартной магнитной записи, и на 44 Тб — для HDD с модернизированной «черепичной» магнитной записью UltraSMR». Корпорация надеется, что к концу следующего года диски пройдут тестирование у организаций, предоставляющих облачные услуги, а затем Western Digital запустит их в массовое производство. Корпорация надеется на начало поставок собственных HAMR-дисков в первой половине 2027 года. Производитель предвидит, что технология HAMR будет востребована на протяжении ближайших лет. По планам корпорация собирается начать выпускать диски HAMR CMR объёмом 80 Тбайт и UltraSMR 100 Тбайт примерно к концу этого, началу следующего десятилетия. Однако такому прогрессу поможет не только HAMR, но и другие разработки Western Digital, например, OptiNAND. Также в будущем могут появиться жесткие диски, которые способны вместить в себя объем информации, втрое превышающий тот, который предлагают современные модели.

#western digital
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