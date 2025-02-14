Давно ожидаемая игра Lost Soul Aside наконец-то выйдет

Обновленный трейлер и дата начала продаж, давно ожидаемой игры под названием Lost Soul Aside, создаваемой китайской компанией Ultizero Games вдруг неожиданно были представлены в этом месяце на мероприятии State of Play.

Работа над данной игрой была начата еще более 10 лет назад, а впервые показана она была в 2016 году. На тот момент ее выход должен был состояться в 2020 году, однако в дальнейшем его сроки подвергались постоянной корректировке. Насколько сейчас известно релиз игры должен состояться в этом году. Продажи стартуют с 30 мая для персональных компьютеров, а также PlayStation 5. Однако получить Lost Soul Aside в раннем доступе можно будет уже с 19 февраля.

Основные действия представленные в игре будут разворачиваться в научно-фантастическом мире с присутствием удивительных сверхспособностей. А сюжет сосредоточиться на том, что главному герою необходимо спасти планету, а также свою сестру от межгалактических вторженцев. Еще разработчики сообщают, что у игры будет проработанная и интересная боевая система, а также множество разнообразных врагов и хорошо сделанных боссов. Утверждается хорошая оптимизация для ПК и наличие текстового перевода на русский язык.