Интерес к ториевым реакторам в мире продолжает расти. На фоне всего этого Китай в этом году собирается начать строительство демонстрационного 10-МВт ториевого реактора на расплаве солей. После успешного запуска своего пилотного проекта по созданию ториевого реактора в 2021 году. До этого единственной страной, где когда-либо был построен и использовался ториевый реактор были США, однако их реактор прекратил свою работу в далеком 1969 году.Использование ториевых реакторов в перспективе гораздо выгоднее, чем классических урановых, так как его запасов на планете гораздо больше, а следовательно выше и возможность стабильно получать энергию сотни, а может быть даже тысячи лет. Плюсом к этому идет еще и то, что огромное количество тория получается в виде отходов при извлечении редкоземельных материалов. А Китай занимающий лидирующее место в мире по переработке редкоземельных материалов, накопил громадное количество таких отходов.Пилотный проект Китая по созданию ториевого реактора начал свою работу почти 4 года назад. На тот момент он представлял из себя 2-МВт реактор с электрической мощностью в 1 МВт. Разработкой проекта занимался Шанхайский институт прикладной физики. После его успеха в этом году должна начаться постройка 60-МВт реактора с с электрической мощностью 10 МВт. Завершение строительства данного реактора и начало его работы планируется на 2030 год. Если все пройдет удачно, то в дальнейших планах у Китая строительство реактора уже на 100 МВт электрической энергии.

Проекты ториевых реакторов на данный момент существуют в Индии, Японии и США. Однако несмотря на все это Поднебесная показала не только проекты но и возможность их осуществления и уверенно продолжает двигаться вперед.