Snapdragon 8 Gen3 появится в смартфонах от Xiaomi, OnePlus и Nubia.

По слухам первое устройство с процессором Snapdragon 8 Gen3 может появиться на рынке уже в конце октября.

реклама

Существует большая вероятность того, что новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi K70 будет одним из первых устройств, с процессором Snapdragon 8 Gen3.

Но Xiaomi не единственная, кто пытается использовать потенциал Snapdragon 8 Gen3. Сообщается, что OnePlus, готовится выпустить OnePlus 12 раньше запланированного срока. Стремясь занять лидирующую позицию, OnePlus изучает возможность первым представить миру Snapdragon 8 Gen3.

Nubia, еще один игрок на арене смартфонов, предоставила интригующую информацию об архитектуре Snapdragon 8 Gen3. Согласно информации, найденной на Geekbench, процессор будет использовать восьмиядерный дизайн 1+5+2, состоящий из одного высокопроизводительного ядра с тактовой частотой 3,19 ГГц, пяти ядер, работающих на частоте 2,96 ГГц, и двух дополнительных ядер, работающих на частоте 2,27 ГГц. Эта конфигурация обещает молниеносную производительность при выполнении широкого спектра задач.

Хотя точные производители и модели, которые собираются дебютировать с процессором Snapdragon 8 Gen3, остаются окутанными тайной, ждать осталось недолго. Любители технологий могут рассчитывать на значительный скачок в производительности и возможностях мобильных устройств, поскольку первые смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen3 должны появиться уже в следующем месяце.