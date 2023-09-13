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TSMC инвестирует около 100 млн долларов в IPO Arm
Компания TSMC собирается инвестировать около 100 млн долларов в IPO Arm.

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Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) вчера объявила, что одобрила инвестиции в Arm Holdings Plc. Лидер рынка контрактных производителей микросхем готов потратить около 100 миллионов долларов после того, как британская фирма по разработке полупроводников со штаб-квартирой выйдет на биржу. Согласно нормативной документации, SoftBank Group намерена привлечь около $4,87 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) Arm. На данный момент листинг привлек ряд «краеугольных инвесторов», включая NVIDIA, Intel, AMD, Apple, Samsung Electronics и Alphabet.

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Марк Лю, председатель TSMC, заявил на прошлой неделе, что «Arm — это важный элемент нашей экосистемы, наших технологий и экосистемы наших клиентов. Мы хотим, чтобы она была успешной, мы хотим, чтобы она была здоровой. В этом суть». Объявления о повышении расходов также распространились на что-то, связанное с Team Blue: TSMC заявила, что достигла соглашения с Intel о покупке 10% акций IMS Nanofabrication Global, LLC. Стоимость сделки оценивается примерно в 432,8 миллиона долларов. Intel уже продала 20% IMS компании Bain Capital, но по-прежнему сохраняет контрольный пакет акций — согласно заявлению Intel, стоимость IMS Nanofabrication в результате двух деловых сделок составила примерно 4,3 миллиарда долларов.

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##tsmc #arm
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