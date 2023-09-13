Netgear показала мощную, но компактную Mesh-систему Wi-Fi 6E собственной линейке Nighthawk

NETGEAR сегодня представила трех диапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E Nighthawk (MK93S), разработанную для обеспечения исключительной дальности действия и производительности ячеистой сети Wi-Fi. Система, состоящая из маршрутизатора и двух спутников, обеспечивает повышение производительности Wi-Fi на 50 % по сравнению с предыдущей моделью и более высокую скорость Wi-Fi до 5,7 Гбит/с. Благодаря мощному четырехъядерному процессору с частотой 1,7 ГГц и новой трех диапазонной технологии Wi-Fi 6E он обеспечивает меньшую перегрузку, сверхнизкую задержку и большую пропускную способность.

реклама

Благодаря возможности поддержки до 100 устройств система MK93S обеспечивает достаточную пропускную способность для подключения устройств умного дома, потоковой передачи нескольких фильмов 4K/8K, проведения важных видеозвонков в Zoom, наблюдения за камерами видеонаблюдения, а также соревнований в онлайн-играх — и все это одновременно. А новый компактный и элегантный дизайн позволяет размещать его в любом месте дома, устраняя мертвые зоны, поэтому надежный Wi-Fi можно использовать даже в самых труднодоступных местах. Запатентованные антенны усиливают сигнал, обеспечивая надежное, стабильное покрытие, которое не ухудшается, в конечном итоге обеспечивая расширенное покрытие всего дома площадью до 700 квадратных метров с помощью интегрированной адаптивной сети, которая регулирует соединение между маршрутизатором и спутниками для достижения наилучшей производительности.

MK93S включает в себя новый 2,5-гигабитный Интернет-порт, обеспечивающий сверхбыструю скорость Интернета (до 2,5 Гбит/с), помогая пользователям получить максимальную отдачу от приобретаемой услуги. Он также включает семь портов Ethernet для проводного подключения к игровым консолям или шлюзам Интернета вещей.

MK93S позволяет создавать уникальные, настраиваемые сети Wi-Fi в диапазонах Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Мощная радиосистема 3x3 2,4 ГГц повышает производительность и радиус действия устройств Интернета вещей, таких как дверные замки, обогреватели бассейнов, интеллектуальные разбрызгиватели и камеры видеонаблюдения, которые обычно находятся снаружи или по периметру дома. Благодаря выделенному SSID 2,4 ГГц эти устройства можно отделить от высокоскоростного трафика с низкой задержкой, такого как потоковая передача и игры. А благодаря функции Dynamic QoS приоритет интернет-трафика автоматически определяется приложением и устройством, чтобы обеспечить более плавную потоковую передачу для устройств, которым она требуется.



