Согласно отчетам производительность нового процессора от компании Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 лучше, чем у Apple M2, однако он может выйти позже чипа от Apple.

Небольшой отчет SemiAccurate, посвященный процессору Qualcomm Oryon, содержит некоторую информацию о его производительности. Хотя официальное название не упоминалось, ранее процессор назывался Snapdragon 8cx Gen 4. В отчете утверждается, что ядра Oryon достигли высоких результатов по производительности и мощности и, как говорят, немного лучше, чем M2, который используется в различных портативных компьютерах Mac и последней линейке Apple iPad Pro.

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В отчете не упоминается, какой вариант Snapdragon 8cx Gen 4 работает лучше, чем M2, поскольку существует три версии с разным количеством ядер и функциями. Топовая версия оснащена 12-ядерным процессором, разделенным на восемь высокопроизводительных ядер и четыре ядра, предназначенных для повышения энергоэффективности, так что он может превзойти M2. Однако следует отметить, что M2 — это всего лишь 8-ядерный SoC с четырьмя производительными ядрами и четырьмя энергоэффективными ядрами, поэтому по крайней мере ожидалось, что Snapdragon 8cx Gen 4 будет соответствовать многоядерным возможностям M2 Pro.

Даже несмотря на такое преимущество в производительности, Snapdragon 8cx Gen 4 может появиться после выхода Apple M3, который, как сообщается, будет представлен через несколько месяцев. Qualcomm, по-видимому, пока не определилась с конкретной датой выхода своего процессора, и это может лишить ее преимущества перед Apple.