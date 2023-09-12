На этой неделе компания Intel продемонстрировала свои процессоры Xeon Scalable 6-го поколения Sapphire Rapids в рамках демонстрации передовых возможностей упаковки. Многоячеистые процессоры для центров обработки данных должны появиться в первой половине 2024 года, и компания тестирует их среди своих клиентов.

Масштабируемый процессор Intel Xeon Granite Rapids 6-го поколения имеет дезагрегированную конструкцию с пятью чипсетами: три плитки содержат ядра производительности с 2 МБ кэш-памяти L2, 4 МБ кэш-памяти L3 и четырьмя интерфейсами DDR5, а также двумя высокоскоростными интерфейсами ввода-вывода (HSIO). Предполагается, что эти самые сложные процессоры Granite Rapids будут иметь 12 каналов памяти DDR5 с поддержкой модулей DDR5-6400 и MCR DIMM , 136 линий PCIe Gen5 с поддержкой CXL 2.0 и до шести каналов UPI.

Intel официально не раскрыла количество ядер в процессорах Granite Rapids, но, согласно утечке, образцы ES1 с восьмиканальной подсистемой памяти (т. е. они содержат два чиплета) имеют максимальное количество ядер в 56 с 288 МБ кэш-памяти, что предполагает, что каждый чиплет содержит 28 или 30 ядер, а два ядра на чиплет отключены для резервирования. Тем не менее, вполне вероятно, что серийные процессоры Granite Rapids будут иметь 84–90 ядер. Эти ядра работают на частоте 1,10–2,70 ГГц в зависимости от конкретной модели, что невысоко, но мы говорим о инженерных образцах процессоров.

Процессорные чиплеты производятся по техпроцессу Intel 3 (класс 3 нм), тогда как чиплеты ввода-вывода HSIO производятся на производственном техпроцессе класса 7 нм, который является проверенной технологией и считается оптимальным для современных чиплетов ввода-вывода с точки зрения производительности и затрат.

На изображениях процессоров Granite Rapids, опубликованных Intel, ясно видно, что в корпусе два кристалла HSIO расположены сверху и снизу, а вычислительные кристаллы расположены посередине. Все они соединены между собой с помощью неопределенного количества каналов EMIB (встроенный многокристальный межкомпонентный мост), встроенных в подложку.

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Платформа Intel Granite Rapids поддерживает от одного до восьми сокетов на одном сервере. Между тем, согласно утечке, в настоящее время Intel тестирует только один процессор Granite Rapids с поддержкой 8S.