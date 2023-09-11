Совсем недавно основатель турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер был приговорен стамбульским судом к 11 196 годам 10 месяцам и 15 суткам тюремного заключения, вместе со своими сестрой и братом. Их всех обвинили в руководстве преступным сообществом, отмывании денег и мошенничестве посредством информационных систем. Однако до этого прокуратура запрашивала для обвиняемых еще более суровое наказание в виде 40 тыс. 462 лет лишения свободы, так что как видно им еще в какой-то степени повезло. Также осужденным согласно обвинению будет положено выплатить совокупный штраф, стоимость которого составляет около 990 млн долларов.

Криптобиржа Thodex была создана Фаруком Фатихом Озером шесть лет назад. Через четыре года после основания она вдруг неожиданно перестала работать. По информации СМИ после этого злоумышленники скрылись в Албании, вместе с суммой в районе 2 млн долларов. В прошлом году они все были арестованы по запросу Интерпола, а летом нынешнего года возвращены в Турецкую республику. По данным прокуратуры Озер вместе со своими родственниками нанес ущерб в размере 13 млн долларов, однако аналитики полагают, что эта сумма на несколько порядков больше и составляет примерно 2,6 млрд долларов.