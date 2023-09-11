Представитель компании ASUS рассказал о новой материнской плате ASUS ROG Z790 APEX.

Тони Ю, также известный как дядя Тони и генеральный директор Asus China, недавно ответил на вопросы зрителей и поклонников ASUS в видео, опубликованном на китайских социальных платформах. Один из вопросов касался материнской платы ROG Z790 APEX, платы для разгона премиум класса от ASUS.

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По словам Тони, эта материнская плата больше не выпускается, но это связано с тем, что ASUS готовится выпустить обновлённую версию. Как и Gigabyte и MSI, ASUS находится в процессе обновления своей линейки Z790, чтобы соответствовать серии Intel Core следующего поколения под названием Raptor Lake Refresh. Эти новые платы внесут дополнительные улучшения в существующие конструкции, включая интеграцию стандарта WiFi-7, новые варианты цвета, улучшенную подачу питания и улучшения возможностей разгона памяти.

Материнская плата ROG MAXIMUS Z790 APEX была первоначально выпущена в ноябре прошлого года по цене 699 долларов. Она оснащена 24 модулями питания и двумя 8-контактными разъемами питания для поддержки экстремального разгона процессоров Intel Core. Материнская плата оснащена технологией разгона на основе искусственного интеллекта и поддерживает память DDR5 со скоростью, превышающей 8000 МТ/с. Она обеспечивает пять интерфейсов M.2, сетевую карту 2.5G, Wi-Fi 6E, подключение USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и быструю зарядку QC 4+ мощностью 60 Вт.

В декабре 2022 года на материнской плате ROG APEX был установлен мировой рекорд частоты процессора 9008,82 МГц с процессором Intel i9-13900K. Вполне возможно, что предстоящее поколение процессоров Intel Core позволит ASUS и энтузиастам разгона достичь еще более высоких частот.

Стоит отметить, что Тони также намекнул, что ASUS может выпустить первый дизайн ROG с разъемами на другой стороне, поскольку компания уже экспериментировала с идеей создания более дешевых моделей TUF. Эта функция вряд ли станет частью серии APEX, но может появиться полностью новая ROG или вариант существующей платформы, использующий разъемы такого типа.