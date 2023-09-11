Компания Google объявила о том, что продажи умных часов Google Pixel Watch 2 начнутся в Индии уже с 5 октября.

Google недавно рассказала о том, что новые умные часы Google Pixel Watch 2 официально дебютируют в Индии 5 октября. Однако они будет доступны исключительно на популярном онлайн-рынке Flipkart. Внутри находится мощный процессор Qualcomm Snapdragon W5. Это знаменует собой значительное повышение производительности по сравнению с его предшественником, Exynos 9110 первого поколения. Такое увеличение вычислительной мощности должно привести к более плавному и более быстрому реагированию пользователя.

Что касается памяти, Pixel Watch 2 имеет 2 ГБ ОЗУ, что позволяет с легкостью справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Экран устройства представляет собой круглый 1,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 383 x 384 пикселей. В результате плотность пикселей составляет 320 пикселей на дюйм, что обеспечивает четкое изображение и яркие цвета.

Одним из наиболее примечательных аспектов Pixel Watch 2 является его операционная система. Он работает на WearOS 4, основанном на новейшей версии Android 13. Это не только обеспечивает богатый функционал и возможность настройки, но и знаменует собой значительное развитие в сфере умных часов. Примечательно, что Pixel Watch 2 пополнили ряды Samsung Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic как одно из первых устройств, поддерживающих WearOS 4.

Учитывая скорое появление Pixel Watch 2 в Индии и их впечатляющий набор функций, становится ясно, что Google готова сделать сильное заявление на рынке умных часов. Сочетание мощного оборудования, привлекательного дизайна и новейших достижений программного обеспечения делает его захватывающей перспективой как для энтузиастов технологий, так и для любителей фитнеса.