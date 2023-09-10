Тайваньская компания MSI совсем недавно рассказала о выходе новой собственной серии игровых персональных компьютеров под названием ПК MAG Codex 6.

Новая линейка ПК должна включать в себя процессоры Intel 13 поколения до Intel Core i7-13700 и 4000 серию видеокарт Nvidia RTX. Объем оперативной памяти составит до 64 Гб памяти последнего поколения DDR5 c частотой до 4800 МГц. Конкретная модель материнской платы на данный момент остается тайной, однако известно, что у нее будет чипсет H610 для процессоров Intel. Исходя из этого можно сделать вывод, что скорее всего версия материнской платы будет из бюджетного ценового сегмента.

Вся сборка будет находиться в стальном корпусе. Несмотря на то, что ПК заявляется как игровой система охлаждения в нем предполагается не жидкостной, а воздушной. Компьютер будет иметь возможность установить один накопитель форм-фактора M.2 c подключением по PCI Express 3.0, два 2,5 дюймовых и один 3,5 дюймовый накопитель. Мощность блока питания составляет 500 Вт, с сертификатом 80 Plus Bronze. Еще говорится о наличии подсветки, с более чем двадцатью различными режимами свечения. Ориентировочная цена MSI MAG Codex 6 на данный момент не объявлена.