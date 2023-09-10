Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Компания MSI представила свою новую линейку игровых ПК MAG Codex 6

MSI показала собственную новую линейку игровых ПК под названием MAG Codex 6.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Тайваньская компания MSI совсем недавно рассказала о выходе новой собственной серии игровых персональных компьютеров под названием ПК MAG Codex 6.

Новая линейка ПК должна включать в себя процессоры Intel 13 поколения до Intel Core i7-13700 и 4000 серию видеокарт Nvidia RTX. Объем оперативной памяти составит до 64 Гб памяти последнего поколения DDR5 c частотой до 4800 МГц. Конкретная модель материнской платы на данный момент остается тайной, однако известно, что у нее будет чипсет H610 для процессоров Intel. Исходя из этого можно сделать вывод, что скорее всего версия материнской платы будет из бюджетного ценового сегмента.

Вся сборка будет находиться в стальном корпусе. Несмотря на то, что ПК заявляется как игровой система охлаждения в нем предполагается не жидкостной, а воздушной. Компьютер будет иметь возможность установить один накопитель форм-фактора M.2 c подключением по PCI Express 3.0, два 2,5 дюймовых и один 3,5 дюймовый накопитель. Мощность блока питания составляет 500 Вт, с сертификатом 80 Plus Bronze. Еще говорится о наличии подсветки, с более чем двадцатью различными режимами свечения. Ориентировочная цена MSI MAG Codex 6 на данный момент не объявлена.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

#интересное #msi #пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
39
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
7
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
12
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
3
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
4
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
7
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС
1
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
118
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
30
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
10
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
НАТО готовится к противостоянию с Россией в Балтийском море
2
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
5
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
3

Сейчас обсуждают

seedkls
09:51
Наши танки на Контактах-5 и Реликтах же. Откуда они там контакт1 нашли? Скорее всего со своих складов взяли
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
Сергей Ащев
09:50
Я для сына собрал на 3600+ Rx 7600, 16 озу, чисто для CS go, сам пользуюсь 5600х, 6750 16 озу и не поверишь всё качественно работает.
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Ярослав Голованов
09:49
Ваты с вольтами путаешь. Сходи в школу и поучись ещё немного.
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
FelsheR-BAN100913
09:46
Платфотмы интел всегда хватало до выхода новой памяти - меняй процы дальше, тебе еще есть где разгуляться. Потом маму на в550 не забудь, для потанцевала). Я когда с 1156 на 1151/2 переходил (почти 10...
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Артем Коротков
09:46
А как же Pci-E 3.0 на матери? Видео на 4.0 работает уже. Теряем в производительности. https://www.regard.ru/product/359965/materinskaia-plata-asrock-b550m-hdv
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
Сергей Серов
09:46
Своих пацанов убил ваш герой, пусть теперь оглядывается что бы не перелетела что то,да и семья его тоже. Скоро максим поймёт его кинули и он нахрен не нужен . А в России ему хоть как пз, и не дело в п...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Костя Мичурин
09:46
Лично мне не хватает небольшой подсветки разькмов усб и под наушники на передней панели. Так как если комп стоит снмзу невидно куда сувать
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
Леонид Бугрышев
09:42
Какой он герой, предал своих сослуживцев, иуда он, и ты вонючая падаль у вас один конец
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Михаил Авраменко
09:41
КапитализмЬ, сударь!
Business Insider: Россия не выпала из мировой торговли
artemuss1990
09:40
Вот такие куски дерьма пишут статьи на этом сайте для разжигания межнациональной розни, еще и деньги на этом зарабатывают, а вы ведетесь
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем