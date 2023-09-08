Компании объединяются с целью дальнейшего развития и расширения аппаратного обеспечения на базе всем известной открытой архитектуры RISC-V.

Компании Qualcomm, NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor и Bosch объявили о создании объединения для разработки аппаратного обеспечения на базе открытой архитектуры RISC-V. Для этого будет создана совместная отдельная новая компания, которая будет заниматься только данными разработками. Её название на данный момент не раскрывается, сообщается только о том, что она будет находиться в Германии. В первую очередь эта компания займется разработкой аппаратного обеспечение для автотранспорта, а также интернета вещей. Она предложит лучшие решения на рынке и поспособствует созданию новых платформ, а также сможет увеличить скорость дальнейшей коммерческой реализации новых изделий на базе архитектуры RISC-V. Новое объединение призывает отраслевые компании и ассоциации оказать всяческую поддержку данной инициативы с целью повышения устойчивости всей полупроводниковой промышленности к разного рода рискам. А участие в ней крупнейшего производителя мобильных процессоров Qualcomm говорит о том, что данная компания также собирается активно заняться разработкой решений на базе открытой архитектуры RISC-V.