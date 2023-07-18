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Китай наращивает производство перспективных боевых кораблей нового поколения Type 054B

Боевой ракетный фрегат типа 054B крупнее и быстрее своего предшественника, благодаря чему он может действовать в составе боевых соединений совместно с авианосными группами
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Масштабная военная судостроительная программа НОАК стремительно набирает обороты благодаря форсированному производству боевых кораблей нового поколения. В перспективе это позволит задействовать устаревшие военные суда для патрулирования прибрежных районов в спорных морских акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая форсируют производство фрегатов типа 054B - нового поколения современных боевых кораблей. Боевой ракетный корабль типа 054Б крупнее и быстрее своего предшественника, что позволяет ему действовать в составе боевых соединений совместно с авианосными ударными группами. На изображении - китайский фрегат Type 054B. Изображение представлено Asia Times Files / Agence France-Presse / Twitter.

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В этом месяце официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что в настоящее время производство новых фрегатов типа 054B ведется на верфях Hudong в Шанхае и Huangpu Wenchong в Гуанчжоу, которые также отвечают за строительство кораблей типа 054A. Сегодня на вооружении Народно-освободительной армии и ВМС Китая (НОАК) находится более 40 единиц таких кораблей.

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Как отмечает Naval News, на верфях Hudong и Huangpu также ведется разработка модифицированного фрегата Type 054A, адаптированного для береговой охраны Китая (China Coast Guard, CCG) и получившего обозначение Type 818 Cutter. Кроме того, продолжаются работы над новым модернизированным вариантом.

По сообщению Naval News, Type 054B – это совершенно новый боевой корабль, он шире и длиннее своего предшественника Type 054A. Его предполагаемая длина составляет 147 м, ширина - 18 м, он имеет более массивные передние и задние надстройки и более высокий мостик. Водоизмещение судна составляет 6 тысяч тонн.

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В отчете отмечается, что хотя вооружение и другие подсистемы корабля Type 054B пока неизвестны, они, скорее всего, будут включать установку вертикального пуска (Vertical Launch System, VLS) на 32 ячейки, новый тип радилокционной станции с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и возможно установку 11-ствольной 30-мм автоматической пушки H/PJ-11 перед главной надстройкой, как у эсминца Type 052D или крейсера Type 055.

Также предполагается, что на нем будут размещены два многоцелевых транспортно-пассажирских и противолодочных вертолета Harbin Z-20, которые должны заменить более легкие и маломощные Z-9, используемые на эсминцах класса Type 054A.

Naval News отмечает, что фрегат Type 054B, строительство которого ведется на заводе Huangpu, уже получил новое покрытие. Его спуск на воду возможно состоится в ближайшие пару месяцев. Корпус корабля Hudong был спущен на воду в начале июня, чтобы освободить место для установки гражданского судна, но затем был возвращен для проведения дальнейших работ.

Эксперты Naval News утверждают, что оба корабля могут быть спущены на воду еще до конца года, при этом наличие дополнительных модулей в Худуне позволяет предположить, что Китай строит еще несколько подобных судов.

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Эскадренные миноносцы типа 055 ВМС Народно-освободительной армии Китая осуществляют стрельбу сверхзвуковой противокорабельной ракетой YJ-18. Фотография представлена изданием South China Morning Post (SCMP)

В феврале 2023 г. издание Asia Times писало, что фрегат Type 054B был спроектирован в 2016 году и является окончательной версией программы Type 054A. Предполагается, что это будет малотоннажный противолодочный корабль, работающий в связке с высококлассными крейсерами типа 055 и эсминцами типа 052, строительство которых в больших количествах требует слишком высоких затрат.

Предполагается, что Type 054B будет действовать в пределах Первой и Второй островных цепей. Кроме того, на него может быть возложена задача по охране морских коммуникаций Китая, соединяющих основные морские порты в рамках Морского Шелкового пути. Благодаря своим более крупным размерам он может нести больше топлива и боезапаса на борту, что увеличит его выносливость и автономность в условиях открытого моря.

Фрегаты класса Type 054B также могут использоваться в составе авианосных ударных групп НОАК, поскольку их более мощные силовые установки позволяют устранить существенный недостаток эсминцев типа 052 и крейсеров типа 055 - слишком малую скорость хода при выполнении задач сопровождения.

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В этом месяце англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) сообщила, что корабль Type 054B фактически является "мини версией" эскадренного миноносца Type 055, а это значит, что на его борту могут быть развернуты такие технологии, как мощное микроволновое орудие или морские беспилотные летательные аппараты. По данным SCMP, к 2030 г. Народно-освободительная армия Китая планирует сформировать четыре авианосные ударные группы, при этом корабли типа 054B, Type 052D и Type 055 будут выполнять роль важнейших судов сопровождения авианосцев.

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Форсирование строительства кораблей проекта Type 054B может также позволить Китаю повысить боеспособность своей береговой охраны по отношению к соседям из Восточной и Юго-Восточной Азии в конфликтных акваториях. Опыт переоборудования старых боевых кораблей в суда по охране морского правопорядка у НОАК уже имеется. Сочетание проектной выносливости и устойчивости боевых кораблей с правовым статусом гражданских судов позволяет Пекину использовать гибкую тактику "серой зоны", включая порой рискованные маневры, не прибегая к использованию летального оружия, что часто сбивает противника с толку.

В докладе Министерства обороны Соединенных Штатов о военной мощи Китая за 2022 год упоминается, что в 2021 году КНР перевела около 22 корветов типа 056 из ВМС НОАК в состав береговой охраны КГК из-за отсутствия у них гидролокаторов с буксируемой антенной решеткой, ограниченного радиуса действия и малой вместимости. Кроме того, по мере поступления на вооружение Военно-морских сил КНР все большего количества кораблей, способных действовать в глубоких водах открытого океана, потребность в таких корветах береговой обороны, как Тип 056, заметно снизилась.

В феврале 2022 г. издание SCMP сообщило, что корвет Type 056 с бортовым номером 511 был переоборудован на верфи Hudong для дальнейшего использования в составе береговой охраны КНР. На корабле были демонтированы торпедные аппараты и ракетные пусковые установки, но оставлены 30-мм автоматические пушки и 76-мм основное орудие.

Ракетный фрегат военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Type 054A заходит в порт Гаваны 10 ноября 2015 года. Фотография представлена Asia Times Files / Agence France-Presse / Yamili Lager.

SCMP также сообщает, что на бортах корабля были установлены светодиодные панели, позволяющие высвечивать предупреждения и сигналы. Источник также утверждает, что Type 056 способен лучше отражать "столкновения" с гражданскими судами, что часто происходит во время морских конфликтов, и осуществлять электронное глушение.

Кроме того, Китай переоборудовал свои старые фрегаты в корабли обеспечения правопорядка на море, что позволило увеличить дальность плавания, выносливость и расширить функциональные возможности корветов типа 056.

В статье для The Diplomat, опубликованной в июле 2015 года, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади пишет, что на судостроительном заводе Hudong была проведена модернизация двух фрегатов Type 53H2G в катера береговой охраны. В результате были демонтированы пусковые установки противокорабельных ракет YJ-83, зенитно-ракетные комплексы HQ-61, 100-мм основная пушка и 37-мм орудия, при этом сохранились две спаренные носовые 37-мм автоматические зенитные пушки.

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Кроме того, в другой статье для The Diplomat, опубликованной в июне 2015 года, Гади сообщает, что Китай, возможно, уже модифицировал фрегаты типа 054А для несения службы в составе CCG. На изображениях в китайских социальных сетях можно увидеть, что корабль этого класса уже окрашен в цвета береговой охраны. На нем демонтирована установка вертикального пуска и 76-мм основная пушка, но, скорее всего, сохранено вспомогательное вооружение.

Гади отмечает, что поступление бывших кораблей ВМС НОАК на вооружение береговая охрана КНР — это быстрый и простой способ усилить ее численное превосходство в качестве наиболее эффективного средства обеспечения территориальных притязаний Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Он также считает, что поступление бывших фрегатов на вооружение China Coast Guard повысит возможности проецирования силы в спорных акваториях.

Так, в мае 2023 г. газета Japan Times опубликовала заметку о том, что на вооружении береговой охрана Китая уже находится 157 крупных кораблей. Это примерно в четыре раза больше, чем десять лет назад, что превращает ее в крупнейшую в мире службу по охране морского правопорядка.

В отчете также отмечается, что с годами корабли береговой охраны Китая становились все крупнее и все более хорошо вооруженными. Дополнительные фрегаты проекта 054А могут быть перепрофилированы для службы в CCG по мере увеличения производственной мощности фрегатов Type 054B.

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