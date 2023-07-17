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Несмотря на то, что конкретные детали инициированных Вашингтоном опосредованных переговоров с Ираном остаются неизвестными, Тегеран уже получил миллиарды "размороженных" долларов в качестве вознаграждения. В ответ Иран, вероятно, пообещал временно прекратить обогащение урана остановившись на отметке в 60%, превышать которую он якобы не планирует.

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В мае этого года Соединенные Штаты начали непрямые переговоры с Ираном, демонстрируя тем самым стремление Вашингтона к деэскалации напряженности в отношениях между двумя враждующими государствами несмотря на то, что официально они действуют иначе.

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В тайных консультациях, организованных Султанатом Омана, приняли участие делегации американских и иранских дипломатов, при этом неизвестно, какие договоренности были достигнуты, и вообще, о чем шла речь на этих переговорах.

Несмотря на многочисленные слухи о том, что в Маскате на повестке дня стояли переговоры по ядерной программе, официальный Тегеран это категорически отрицает. Иранцы твердо заявили, что не собираются вносить какие-либо временные коррективы в ядерное соглашение 2015 года, от которого Соединенные Штаты отказались в одностороннем порядке в 2018 году.

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И хотя секретные переговоры могут не иметь прямого отношения к ядерной программе Ирана, по имеющейся информации, вырисовывается потенциальная формула сделки, включающая взаимное освобождение заключенных и размораживание до 10 млрд долларов, хранящихся в банках Южной Кореи и Ирака, заблокированных в настоящее время санкциями США.

Но зачем Вашингтону предлагать Ирану целый ряд "поблажек" за бесценок, задаются вопросом журналисты The Cradle. Особенно если учесть, что именно Соединенные Штаты на протяжении многих лет были главным " зачинщиком" в вопросах обмена заключенными и высвобождения иранских денежных средств?

Двуличность и лицемерие Вашингтона по отношению к Ирану

На первый взгляд, США делают все возможное для высвобождения иранских средств, с другой стороны, Пентагон усиливает угрозы в адрес Исламской Республики и нагнетает напряженность на море между военно-морскими силами.

Начало этому было положено в феврале, когда агентство Bloomberg опубликовало непроверенную информацию со ссылкой на двух неназванных "высокопоставленных дипломатов" о том, что Тегеран обогатил уран до 84% - "это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в Иране на сегодняшний день. Его концентрация всего на 6% ниже той, которая необходима для создания ядерного оружия". Для справки: для создания ядерной бомбы требуется всего 25 кг урана с чистотой обогащения 90-95%.

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Иран сразу же опроверг эти сообщения, подтвердив через своего высокопоставленного представителя, что Тегеран не проводил каких-либо процедур по обогащению урана до концентрации, превышающей 60 процентов. В конце мая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в необычной для себя манере поддержав позицию Тегерана, пресекло слухи о "84 процентах", объявив о завершении своего расследования по этому вопросу.

Однако, как и следовало ожидать, история Bloomberg с анонимными источниками породила множество нарративов в духе "Иран готов к созданию ядерной бомбы", что послужило удобным поводом для усиления угроз со стороны Соединенных Штатов и Израиля в адрес Исламской Республики с целью получить рычаги давления на Тегеран во время переговоров.

Согласно сообщениям Bloomberg международные ядерные инспекторы якобы обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентной чистоты.

"США: Иран способен обогатить уран для создания ядерной бомбы за две недели"

В марте этого года начальник штаба сухопутных войск армии Соединенных Штатов Марк Милли, выступая в комитете Конгресса, заявил, что Иран потенциально способен произвести достаточное количество сырья для создания ядерной бомбы в пределах двухнедельного срока, а на завершение работ по созданию ядерного оружия потребуется еще несколько месяцев. Судя по всему, это заявление стало началом активной кампании по наращиванию давления на Иран, пишет The Cradle.

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Напомним, сначала американские военно-морские силы захватили в Аравийском море танкер с иранской нефтью, направлявшийся в Китай. В ответ на это ВМС КСИР задержали в Оманском заливе грузоналивное судно с американской нефтью, направлявшееся из Кувейта в США. Менее чем через неделю Иран также задержал танкер, следовавший через Ормузский пролив в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Все это случилось после заявлений пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби, который сообщил, что спецслужбы США неоднократно фиксировали попытки Ирана создать угрозу коммерческому судоходству в Персидском заливе, на основании чего Министерство обороны Соединенных Штатов приступило к наращиванию боевого потенциала в указанном регионе.

Эти события очень напоминают "полевые испытания" с целью усилить давление перед началом переговорного процесса, однако ответные действия Ирана, по словам политических источников в Тегеране, сорвали натиск американцев.

После такой открытой эскалации Вашингтон тайно - посредством Омана - попросил Иран о начале переговоров. Американские источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили Axios, что "целью консультаций является поиск путей ослабления напряженности вокруг ядерной программы Ирана, его поведения в регионе, а также его вмешательства в военный конфликт на Украине".

Однако реальные цели Соединенных Штатов далеко не так амбициозны, как заявлено официально, считает иранский обозреватель Амин Берто, пишет The Cradle: "Единственное, чего сегодня пытается добиться Вашингтон - остановить процесс обогащения иранского урана, и сделать это по возможности без участия в военном конфликте, поскольку США и без того поглощены кризисом на Украине, а также имеют напряженные отношения с Китаем".

США не желают ввязываться в новые конфликты в Средней Азии, поскольку осознают возможные последствия израильской агрессии против Ирана, которая может перерасти в более масштабную войну в геостратегическом Персидском заливе. Кроме того, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Иран оказался в состоянии "ядерного порога", - государства, обладающего способностью в любой момент создать ядерное оружие, но фактически еще не сделавшей этого.

Москва, Пекин и Тегеран намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе, во главе которой встанут не армии Запада, а прибрежные страны. Фотография предоставлена: The Cradle.

Повышение ставок

При условии, если Тегеран доведет уровень обогащения урана до 90%, возможности Израиля и США по давлению на Иран окажутся крайне ограничены. Вашингтону и Тель-Авиву придется либо начать военные действия, либо смириться с новой реальностью и попытаться сорвать иранскую ядерную программу, например путем ужесточения санкций или разжигания внутренних беспорядков в Иране. Однако важно отметить, что все эти варианты уже использовались ранее и не привели к существенным изменениям в "поведении" Тегерана.

Столкнувшись с новой реальностью, Вашингтон был вынужден начать переговоры с Ираном и попытаться достичь соглашения, ограничивающего темпы обогащения урана. Цель - предотвратить военный конфликт, который может больно ударить по американским и израильским интересам в регионе.

Одновременно с этим Вашингтон стремится не допустить превращения Ирана в "пороговое ядерное государство", что может оказать существенное влияние на региональный потенциал сдерживания. Важно отметить, что ужесточение санкций может подтолкнуть Иран к укреплению альянса с превосходящими его по силе Россией и Китаем. Источники, знакомые с ходом переговоров в Маскате, утверждают, что в настоящее время речь идет о новом, частичном, а не всеобъемлющем соглашении, похожем на сделку 2015 года.

Согласно условиям соглашения, первый шаг должен быть сделан США, а именно "разморозить" хранящиеся за рубежом средства Ирана. В обмен на это Иран должен отказаться от обогащения урана выше 60%-ной чистоты. Процесс высвобождения иранских средств уже начался, включая перевод более шести миллиардов долларов специальных прав заимствования (СДР) из Международного валютного фонда (МВФ) и более трех миллиардов долларов в виде иранских средств, заблокированных в банках Ирака.

В ближайшие дни ожидается взаимное освобождение заключенных, однако, как сообщают источники, достижению окончательного решения мешает проблема определения максимального уровня обогащения, которого готов придерживаться Иран. Переговоры ведутся вокруг того, будет ли он установлен на уровне 60% или 20% в обмен на замораживание санкций, наложенных на Иран.

Чего хочет Иран?

Иран демонстрирует готовность к достижению новых договоренностей, предусматривающих снятие санкций, освобождение арестованных средств и расширение экономических возможностей. Такое соглашение станет альтернативой прекратившему свое действие Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), но не его полной заменой.

При этом готовность Ирана к переговорам ни в коем случае не означает принятия всех условий Соединенных Штатов. Конечной целью для Тегерана является полное и контролируемое снятие американских санкций в обмен на принятие правил в отношении уровня обогащения урана и ядерной активности страны.

Об этом свидетельствуют недавние заявления лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что "в соглашении (с Западом) нет ничего плохого, но инфраструктура нашей ядерной промышленности не должна быть затронута". Эти слова прозвучали 11 июня на встрече с группой иранских физиков-ядерщиков, во время которой Хаменеи также заявил: "Нам нанесли удар из-за ошибочного доверия. Очень важно, чтобы нация и официальные лица страны знали и понимали, где им следует доверять, а где нет. За последние двадцать лет мы это поняли. Мы поняли, кто заслуживает доверия, а кто нет".

Следует отметить, что заявления Хаменеи прозвучали вскоре после того, как глава Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что целью обогащения иранского урана является снятие санкций США. Если проанализировать исторический контекст, то становится очевидным, что Иран наращивал степень обогащения урана в ответ на постоянные враждебные действия Израиля, нередко при поддержке США, направленные против его ядерной инфраструктуры. Поводом для такой эскалации стали и такие инциденты, как убийства ученых-ядерщиков, о чем свидетельствует случай с Мохсеном Фахризаде в 2020 году.

В Тель-Авиве крайне обеспокоены секретными контактами между Вашингтоном и Тегераном

С чем же тогда останется Израиль?

Израиль единственная страна, воспринимающая наличие у Ирана ядерного оружия как экзистенциальную угрозу, по-прежнему считает, что заключение закулисного соглашения между США и Ираном неизбежно.

Хотя Тегеран и Вашингтон отрицают наличие существенного прогресса в возобновлении ядерного соглашения, Израиль выражает сомнения в справедливости этих утверждений. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном после его визита в Саудовскую Аравию заявил, что Израиль выступает против любого соглашения США с Ираном, и что "никакая сделка с Ираном не сможет заставить Израиль изменить свою позицию, который будет делать все, чтобы защитить свою государственность".

Согласно докладу Иерусалимского центра общественных связей, любое новое ядерное соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет отражать опасность для Израиля в силу нескольких обстоятельств. Главным образом, того, что "Иран, судя по всему, продолжит разработку технологий ядерного оружия и программ создания баллистических ракет"; а также того, что это соглашение предоставит Ирану десятки миллиардов долларов, что позволит Исламской Республике Иран укрепить свой военный потенциал и потенциал своих союзников в Западной Азии.

Израильский аналитический центр с большой озабоченностью констатирует неспособность официальных лиц этой структуры повлиять на администрацию Байдена и Конгресс США:

"... Тем не менее, некоторые высокопоставленные чиновники израильского силового ведомства считают, что новое временное ядерное соглашение между Ираном и ведущими державами может быть меньшим из двух зол по сравнению с нынешней ситуацией, когда Иран продолжает бесконтрольно реализовывать свои ядерные амбиции".

Последнее замечание относительно беспрепятственного развития ядерной программы Ирана является ключевым фактором, побуждающим Вашингтон искать взаимопонимания с Тегераном - главным образом для того, чтобы успокоить Тель-Авив и переключить свое геополитическое внимание на более насущные проблемы в других регионах.