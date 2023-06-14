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Тайвань опроверг планы по интеграции в механизм обмена разведданными в реальном времени на поле боя между Соединенными Штатами и Японией с помощью дронов морской разведки General Atomics MQ-9B Sea Guardian, что, по-видимому, является попыткой снизить градус напряженности в отношениях с КНР.

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ВВС США заказали у General Atomics Aeronautical Systems четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian для вооруженных сил Тайваня. Общая стоимость контракта составляет 217,6 млн долларов США. На фото MQ-9 Reaper (General Atomics MQ-9 Reaper) - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат.

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) General Atomics MQ-9B Sea Guardian поступят на вооружение ВВС Тайваня в 2025 году.

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Министерство национальной обороны Китайской Республики (МО КНР) категорически опровергло сообщение, в котором приводились цитаты неназванных военных и административных чиновников из правительства США. По их словам, цель вооружения Тайваня беспилотниками - получить доступ к системе, которую используют США и Япония, для получения единой информационной картины в режиме реального времени, одновременно поступающей с различных беспилотников и самолетов.

В прошлом власти Тайваня уже делали подобные "деэскалационные" заявления, утверждая, что они не хотят провоцировать военный конфликт с Китаем и что их военные мероприятия носят исключительно оборонительный характер.

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Это дополняет жесткие высказывания Китайской Народной Республики (КНР), направленные в первую очередь в адрес США и Организации Североатлантического альянса (НАТО), а не Тайваня. Он критикует Запад за поддержку сторонников независимости Тайваня, используя этот вопрос для провоцирования Китая и создания напряженности в регионе.

Тайвань отрицает, что хочет получить доступ к разведданным США и Японии

В докладе издание Financial Times со ссылкой на четырех сотрудников Пентагона, знакомых с проектом, говорится, что приобретение Тайванем MQ-9B Sea Guardian — это шаг к тому, чтобы стать частью сенсорной системы наблюдения, которую используют ВМС США и Морские силы самообороны Японии (JMSDF).

По контракту стоимостью $217,6 млн. Тайбэй должен получить две наземные станции управления, комплектующие и другое вспомогательное оборудование, сообщает General Atomics. Тайвань присматривается к MQ-9B Sea Guardian с 2020 года, то есть с того момента, когда власти острова объявили о его приобретении в рамках проекта " Foreign Military Sales (FMS)".

"Новые беспилотники позволят Тайваню и его соседям получить полную картину передвижений ВМС Народно-освободительной армии Китая в мирное время в районе первой островной цепи в режиме реального времени", - отмечается в сообщении.

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"Мы будем применять практический подход, чтобы интеграция была осуществлена как можно быстрее", - заявил источник, знакомый с проектом.

Однако после публикации доклада минобороны Тайваня (MND) сразу же опровергло информацию о каких-либо подобных шагах. "MND пока не было проинформировано о планах по обмену данными с морских разведывательных беспилотников в режиме реального времени с США и Японией, как об этом сообщили некоторые СМИ. Мы хотели бы настоятельно попросить проявить должную осмотрительность при проверке источников информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение", - говорится в сообщении министерства обороны Тайваня в Твиттере.

В конце мая Джо Байден заявил, что в случае нападения Китая на Тайвань Вашингтон ответит "военным путем", при этом Белый дом быстро преуменьшил значение этих высказываний, заявив, что они не отражают изменения в политике США.

Общая оперативная картина

Наличие подобного потенциала позволит Тайваню вести постоянный воздушный мониторинг своей морской зоны и заблаговременно получать информацию о военно-морской деятельности Китая. Ожидается, что именно в это время НОАК намерена расширить свою стандартную военную активность до военно-морского анклава - если, конечно, Пекин решится на военное вторжение.

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Обмен такой развединформацией с союзниками позволит получить обзор военных передвижений противника на уровне театра военных действий, а единая картина поля боя значительно упростит процессы координации и принятия решений.

MQ-9B может управляться через спутник, благодаря чему он может летать над линией горизонта более 40 часов, даже при самых сложных погодных условиях. Он может быть оснащен модульными и сменными комплексами для выполнения задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушного раннего предупреждения (ВРП) и противолодочной борьбы (ПЛО).

В соответствии с первоначальным пакетом FMS, системы, установленные на беспилотнике, будут включать многоспектральную систему целеуказания L3 Wescam MX-20, морской многоцелевой патрульный радар SeaVue производства Raytheon и систему мер радиоэлектронной разведки Sage 750 производства Leonardo.

Пока неясно, получит ли тайваньские БПЛА Sea Guardians какое-либо вооружение, но, согласно сообщениям, предполагается, что они будут выполнять функции противодействия наземным и корабельным атакам.

Компания General Atomics изучила возможность оснащения MQ-9B), многоцелевыми крылатыми ракетами Joint Strike Missile (JSM), разработанными норвежской фирмой Kongsberg и американской Raytheon, если судить по компьютерному рендерингу, представленному компанией. Кроме того, БПЛА может использовать боеприпасы класса "воздух-земля" (AGM), такие как "Хеллфайр" или JDAM.

Обмен данными равносилен военному участию

Однако использование беспилотников для обмена оперативными данными с США и Японией означает серьезную эскалацию со стороны Вашингтона, что может побудить НОАК к действию. Проще говоря, единая оперативная картина на уровне театра военных действий является таким же прогрессивным боевым потенциалом, как и капитальные средства вооружения, типа военных кораблей, авианосцев или истребителей.

Единая, оперативная картина боевых действий, используемая союзниками, была бы бессмысленной, если бы в игру не вступали также военные и административные ресурсы союзников, особенно для такой слабой в военном отношении страны, как Тайвань. Таким образом, возникает ситуация, в которой Тайвань, США и Япония будут просто знать о перемещениях НОАК, но ничего не смогут предпринять, чтобы избежать эскалации.

Иметь такой потенциал без намерения использовать его в своих интересах попросту бессмысленно. Об этом прекрасно знают и Китай, и США, и их союзники. Таким образом, сообщает источник, обмен разведданными подразумевает, что США и Япония, узнав о военных маневрах Китая с высоты птичьего полета, предоставят свои средства управления, военные корабли и боевую авиацию.

Тайвань отрицает планы подключиться к американско-японской системе обмена разведданными в режиме реального времени с помощью морских разведывательных беспилотников General Atomics MQ-9B Sea Guardian в попытке снизить уровень напряженности в отношениях с Китаем. Изображение файла: Флаги Китая и Тайваня

Как все это воспринимается в Китае

Пекин всегда рассматривал подобную поддержку Тайваня как прямую военную помощь, которую он расценивает как нарушение политики "одного Китая", содействие партии независимости Тайваня и непосредственную угрозу его усилиям по воссоединению. Другими словами, это дефакто подтверждает, что в случае нападения на Тайвань Соединенные Штаты примут участие в боевых действиях против Китая.

Представления Китая о том, что совместное использование разведданных автоматически означает гарантированное участие США в военных действиях, также можно проследить по его реакции на заявление Тайваня о приобретении тактической системы передачи информации Link 22. Link 16 и Link 22 - это виды военной тактической сети обмена данными, объединяющие все воздушные и наземные платформы Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса. Усовершенствованный вариант Link 22 более устойчив к помехам и имеет больший радиус действия.

Министерство иностранных дел Китая и другие оборонные эксперты НОАК осудили эту разработку, а официальный представитель МИД Мао Нин назвал ее "крайне неправильным и опасным шагом".

Репортаж в Global Times также приводит слова ведущего военного эксперта Сун Чжунпина, который отмечает, что передача системы Link 22, по сути, доказывает, что США будут командовать и руководить тайваньскими операциями. "Как только власти Тайваня получат систему Link-22, остров перейдет под боевое командование Пентагона", - отметил Сун. Таким образом, по мнению Китая, не важно, введут США в строй свои военные активы или нет".

США и Тайвань стараются "ходить на цыпочках" вокруг Китая

Чувствительность Китая к прямому участию Вашингтона учитывается и самим руководством США. Так, 22 мая Белый дом пытался сгладить слова президента Джо Байдена, который заявил, что американские вооруженные силы вмешаются, если остров подвергнется нападению со стороны Китая.

Это стало серьезным отступлением - уже в третий раз с конца 2022 года - от своей стратегической двусмысленности, которой США придерживаются в отношении своих планов в случае нападения Китая на Тайвань. В сентябре и октябре прошлого года Байден делал подобные заявления, после чего его помощники в Белом доме нервно пытались прояснить ситуацию или скорее неуклюже опровергнуть его высказывания, ссылаясь на приверженность США принципу "одного Китая", заявив, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР

.Даже лидеры Тайваня остерегаются провоцировать Китай и руководствуются в своей политике элементами разрядки и взаимного сближения. Министр иностранных дел Джозеф Ву в мае явно занизил риск неизбежного китайского вторжения, заявив, что Тайвань "считает, что войны можно избежать... и они пытаются работать все вместе, чтобы предотвратить войну".

"Мы не будем провоцировать конфликт между Тайванем и Китаем... Тайвань не собирается быть провокатором... Мы будем просить о мире и стабильности в Тайваньском проливе", - процитировали слова Ву иностранные журналисты.