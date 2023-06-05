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Китайский эскадренный миноносец Type 052D с управляемыми тактическими ракетами совершил небезопасный маневр вблизи эсминца военно-морских силы Соединенных Штатов в Тайваньском проливе, заставив "американца" сбросить скорость, во избежание столкновения. Об этом в субботу 3 июня сообщила пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования США.

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На фоне специальной военной операции на Украине китайский боевой корабль едва не "столкнулся" с американским судном в Южно-Китайском море. Journal EurAsian Times.

"В соответствии с международным правом, эсминец ВМС НОАК Chung-Hoon (DDG 93) и HMCS (канадский корабль Его Величества) Montreal (FFH 336) 3 июня совершали рутинный поход с юга на север через акваторию Тайваньского пролива, где действует свобода судоходства и пролета над открытым морем. Во время транзита эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая Type 052D DDG 132 (LY 132) выполнил небезопасные маневры в районе острова Чунг-Хун", - отмечается в заявлении военного ведомства.

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В сообщении говорится, "Chung-Hoon продолжая следовать курсом снизил скорость, чтобы избежать столкновения. Ближайшая точка подхода китайского военного корабля составила 150 ярдов (137 метров). Действия боевого корабля НОАК нарушили "правила безопасности морского судоходства" в международных водах", - говорится в документе.

Китай решительно настроен защищать суверенитет

Ведущий стратегический аналитический центр, International Institute for Strategic Studies (IISS), недавно опубликовал доклад, в котором говорится, что нет никаких доказательств того, что специальная военная операция России на Украине кардинально изменила намерения Пекина касательно потенциального вторжения НОАК на Тайвань.

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Спецоперация России на Украине заставила Соединенные Штаты и практически весь коллективный Запад инвестировать значительные средства в кровавый конфликт, бушующий в Европе вот уже более года, пишет издание EurAsian Times. Тем не менее, в докладе содержится весьма жесткий прогноз, согласно которому Китай продолжает оставаться " главным долгосрочным вызовом" существующему международному порядку.

Вопреки распространенному на Западе мнению, что действия России на Украине могут стать причиной сокращения расходов на оборонку в Азии и удержать Китай от новых авантюрных идей, в докладе утверждается, что затянувшийся европейский конфликт может, наоборот, ускорить тенденции к увеличению инвестиций в военную промышленность и наращиванию боевого потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Данный доклад был опубликован в преддверии саммита "Диалог Шангри Ла", также проводимого IISS в конце прошлой недели. Проведение диалога уже вызвало массу споров. В том числе Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече глав оборонных ведомств на полях форума.

Китайский J-16, " копируя" действия российских Су-27, в над Черным морем, прогнал разведывательный самолет американских ВВС. Journal EurAsian Times.

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Конфликт на Украине и его последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона, а также усиливающееся соперничество между Соединенными Штатами и КНР явятся главной темой конференции по безопасности, которая уже давно стала местом личного общения высших должностных лиц в сфере безопасности, пишет EАТ. В связи с этим большое значение приобретают и итоги ежегодной оценки безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, авторами которой являются эксперты аналитического центра.

Анализируя глобальное влияние конфликта на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, авторы доклада утверждают, что нет никаких доказательств того, что военные действия на Украине "изменили китайские представления о временных рамках или методологии" потенциального нападения на Тайвань.

"Пекин рассматривает Тайвань как внутреннюю проблему. Поэтому применение Китаем силы для возвращения острова было бы совершенно непохоже на украинский конфликт", - говорится в докладе. Вместе с тем, утверждают авторы отчета, военные аналитики НОАК изучили последствия западной помощи Украине и факторы, повлиявшие на неспособность ВСУ эффективно действовать против ВС РФ.

Авторы доклада заявили, что сегодня "невозможно предсказать", применит ли в будущем Пекин силу для захвата острова. Скорее всего, на это решение повлияет не только "анализ военных ресурсов страны, но и вероятные невоенные действия Вашингтона и его союзников", включая возможные экономические аспекты. Это утверждение, пишут западные эксперты, имеет существенное значение, поскольку Китай с самого начала спецоперации внимательно следит за ходом СВО, пытаясь извлечь уроки из ошибок обоих сторон на случае, если НОАК решится вторгнуться на Тайвань.

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Ранее в этом году оборонное ведомство Тайваня заявило, что Народно-освободительная армия Китая активно изучают опыт боевых действий ВС России на Украине. В Пекине считают, что для успеха операции любая атака на Тайвань должна быть стремительной. "Китай сделал серьезные выводы из российско-украинского конфликта - НОАК будет стремиться к скорости", - заявил журналистам министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг.

Готовность Китая вторгнуться на Тайвань

За последние годы Пекин "стремительно увеличил" количество своих военно-морских кораблей, милитаризировал острова в Южно-Китайском море, добился заключения нескольких соглашений о безопасности в южной части Тихого океана и усилил риторику по поводу спорных территориальных претензий. Такая "напористость" со стороны Китая стала поводом для серьезного беспокойства в США и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет EurAsian Times..

"Украина может стать одним из самых удачных случаев в новейшей истории наращивания военного потенциала до начала полномасштабных боевых действий - с потенциальными уроками для Тайваня", заявили западные эксперты. Journal EurAsian Times.

В связи с ростом агрессивности НОАК и постепенным усилением конфронтационной риторики, Тайвань стал объектом повышенного внимания как потенциальная горячая точка безопасности в Азии на фоне спецоперации России на Украине.

Со своей стороны, Пекин неоднократно заявлял, что намерен оккупировать самоуправляемое островное государство Тайвань и интегрировать его с материковой частью Китая, даже если для этого придется прибегнуть к силе. Более того, с августа прошлого года НОАК значительно "активизировала работы" по подготовке к силовому захвату острова.

Народно-освободительная армия Китая неоднократно имитировала вооруженное вторжение на Тайвань в рамках масштабных военных учений, в том числе репетировала высадку десанта, оцепление и полную блокаду острова и т.д. Пекин не скрывает, что вторжение является лишь вопросом времени.

Кроме того, в докладе утверждается, что лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему озабочены тем, что действия России на Украине понизили "планку" для вооруженных столкновений в Азии, приводя аргумент, с которым открыто согласился премьер-министр Японии Фумио Кисида. Эти опасения в основном сосредоточены на Китае и возможности того, что у Пекина появится стимул применить силу против Тайваня или своих соседей.

"С одной стороны, было бы разумно предположить, что жесткие санкции, введенные Западом против Москвы, заставят тех политиков в Пекине, которые, возможно, сами замышляют подобные военные авантюры, подумать дважды. Однако китайские чиновники редко дают публичные комментарии по таким вопросам. Поэтому убедительных доказательств того, как "спецоперация" России на Украине повлияет на шансы любого возможного будущего вторжения Китая на Тайвань, практически нет".

Далее в докладе говорится, что было бы полезнее сосредоточиться на более важных выводах, которые НОАК могла бы извлечь из действий вооруженных сил России и Украины, а не на возможности участия Китая в военной авантюре.

Во многих случаях, пишут авторы, эти уроки могут быть направлены на решение текущих приоритетных задач и планов модернизации НОАК, например, на повышение квалификации в области совместных операций или для разработки комбинированных видов вооружений, а также на креативное использование новых технологий, включая "постоянно эволюционирующую борьбу с БПЛА".

Пекин неоднократно заявлял, о своем намерении оккупировать самоуправляемое островное государство Тайвань и интегрировать его с материковым Китаем, даже если для этого придется прибегнуть к силе. Файловое изображение: Флаги КНР и Китайской Республики (Тайвань). Journal EurAsian Times.

Военные эксперты отмечают: "Специальная военная операция на Украине позволяет извлечь еще один, потенциально превентивный урок для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Усилия Запада по военной подготовке и наращиванию потенциала, оказанные Украине после 2014 года, способны принести определенные стратегические плоды". Хотя внимание мировых СМИ было в основном сосредоточено на поставках оружия, вооруженные силы Украины также получили выгоду от обучения, тренировок и передачи опыта под руководством США и Великобритании на предвоенном этапе, что по мнению АТ, позволило избежать более раннего начала СВО.

"Украина может стать одним из самых удачных случаев в новейшей истории наращивания военного потенциала до начала полномасштабных боевых действий - с потенциальными уроками для Тайваня", заключили западные аналитики.



