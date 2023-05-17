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Гиперкар Rimac Nevera за сутки установил 23 рекорда скорости - видео заездов выложили в сеть

Хорватский электрический гиперкар Nevera Rimac всего за один день побил 23 рекорда динамики, в том числе разогнавшись с 0 до 100 км/ч за 1,81 сек
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Кто сказал, что переход на полностью электрические автомобили придется не по вкусу автолюбителям, которые обычно отдают предпочтение острым ощущениям от вождения? 

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Полностью электрический автомобиль Nevera от компании Rimac установил новую планку, достигнув новых высот в производительности. На фото автомобиль Rimac Nevera на испытательном треке. youtube.com/@RimacAutomobiliOfficial.

Благодаря революционному достижению инженерной мысли и высокой эффективности, полностью электрический гиперкар установил новый мировой рекорд, разогнавшись от 0 до 249 миль/ч и обратно до полной остановки (0-400-0 км/ч) за впечатляющие 29,93 секунды, установив новую планку автомобильного превосходства. В этом заезде проверялись ускорение, аэродинамика, максимальная скорость и тормозное усилие, все те показатели, которые обычно используются для оценки характеристик гиперкаров.

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Отказавшись от традиционных двигателей внутреннего сгорания, Rimac Rivera, представляя собой идеальное сочетание скорости и экологичности, также установил 22 других рекорда по разгону и торможению во время испытаний в немецком центре Automotive Testing Papenburg (ATP).

Основатель хорватской автомобильной компании Rimac Automobili Мате Римак заявил, что по результатам заездов электрогиперкар Nevera установил новый мировой рекорд разогнавшись с нуля до 400 км/час, а затем обратно до полной остановки. Для этого автомобилю потребовалось всего 29,94 секунды! Для сравнения, шведский экс-рекордсмен Koenigsegg Regera проделывает это упражнение за 31,49 секунды. На скриншоте представлен перечнь рекордов, установленных Rimac Nevera. youtube.com/@RimacAutomobiliOfficial.

Впечатляющий набор характеристик для автомобиля с электроприводом

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Гиперкар от хорватского автопроизводителя со штаб-квартирой в городе Света Неделя получил титул чемпиона по количеству рекордов побитых в течение суток - всего было установлено 23 рекорда скорости, подтвержденных независимыми экспертами. "Он без труда побил все существующие стандарты, снова и снова разгоняясь до максимальной скорости без каких-либо проблем с безопасностью или значительных потерь производительности", - говорится в блоге компании Rimac. 

Электрический гиперкар Nevera от компании Rimac установил сразу двадцать три рекорда, разогнавшись с 0 до 62 миль в час за 1,81 секунды. На фотографии электрокар Rimac Nevera во время рекордного заезда. youtube.com/@RimacAutomobiliOfficial

Самые впечатляющие рекорды, установленные Nevera, - это разгон от 0 до 60 миль/ч (96,7 км/час) за 1,74 секунды и от 0 до 248 миль/ч (400 км/час) за 21,32 секунды.

Все эти достижения были установлены в режиме стандартного "one-foot rollout" и на дорожных шинах (Michelin Cup 2 R) на неподготовленном асфальтовом треке. В дополнение к внутренним измерениям компании, независимая оценка рекордов была выполнена фирмами Dewesoft и RaceLogic.

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Автомобиль Nevera компании Rimac оснащен аккумуляторным блоком, силовым агрегатом и программным обеспечением собственной разработки. Nevera имеет четыре независимых электродвигателя, по одному на каждое колесо. Двойная инверторная силовая установка мощностью 1 МВт обеспечивает 900 Нм и 470 кВт на каждый электродвигатель устанавливаемый сзади. В то время как "полностью изготовленная на заказ передняя трансмиссия призвана обеспечить оптимальную мощность и контроль". Таким образом, суммарная мощность составляет 1 914 л.с. (1,4 МВт) и 2 360 нм крутящего момента, а емкость аккумуляторной батареи составляет 120 кВтч.

Сложная сеть электронных блоков управления собственной разработки контролирует все системы автомобиля. Они взаимодействуют с суперкомпьютером на базе NVIDIA Pegasus, который 100 раз в секунду вычисляет и передает данные четырем силовым агрегатам. Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2 - это название всей концепции, объединяющей эти компоненты и программное обеспечение, которое ими управляет.

Bending Physics: Этот замечательный эксперимент был осуществлен на испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg (ATP) в Германии с участием ведущих отраслевых компаний Dewesoft и RaceLogic. Оцените мощь и точность Nevera, ведь он без труда превосходит заявленные характеристики, достигая впечатляющего разгона с 0 до 100 км/ч за 1,81секунды. Кроме того, автомобиль разгоняется и останавливается 0-400-0 км/ч всего 29,93 секунды. youtube.com/@RimacAutomobiliOfficial

"Nevera способен побить множество рекордов, проехать более 300 миль (чуть менее 500 км) на одной зарядке, заправиться с 0 до 80 процентов менее чем за 20 минут, а также увлечь самых требовательных водителей в мире", - заявил в своем блоге Мате Римак, основатель и генеральный директор компании Rimac.

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В настоящее время автомобиль Rimac Nevera, серийное производство которого ограничено 150 экземплярами, собирается на заводе Rimac под Загребом, там же компания выполняет все пожелания клиентов.

Тесты Racelogics Dewesoft
1. 0−60 миль в час 1.74 1.74
2. 0−100 км/ч 1.82 1.81
3. 0−200 км/ч 4.42 4.42
4. 0−300 км/ч 9.23 9.22
5. 0−400 км/ч 21.32 21.31
6. 100−200 км/ч 2.59 2.59
7. 200−300 км/ч 4.81 4.79
8. 200−250 км/ч 2.00 2.00
9. 0−100−0 км/ч 04.03 3.99
10. 0−200−0 км/ч 8.85 8.86
11. 0−300−0 км/ч 15.68 15.70
12. 0−400−0 км/ч 29.94 29.93
13. 1/4 мили с места 8.26 8.25
14. 1/8 мили с места 5.46 5.44
15. 1/2 мили с места 12.82 12.83
16. Миля с места 20.62 20.59
17. 0−100 миль в час 3.23 3.21
18. 0−120 миль в час 4.19 4.19
19. 0−130 миль в час 4.74 4.75
20 0−250 миль в час 21.89 21.86
21 60−130 миль в час 2.99 2.99
22. 0−200 миль в час 10.86 10.86
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Теги

электромобиль гиперкар рекорд скорости углеродно-нейтральный аккумуляторные технологии нулевой выброс nevera rimac
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