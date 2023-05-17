Гиперкар Rimac Nevera за сутки установил 23 рекорда скорости - видео заездов выложили в сеть
Кто сказал, что переход на полностью электрические автомобили придется не по вкусу автолюбителям, которые обычно отдают предпочтение острым ощущениям от вождения?
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Благодаря революционному достижению инженерной мысли и высокой эффективности, полностью электрический гиперкар установил новый мировой рекорд, разогнавшись от 0 до 249 миль/ч и обратно до полной остановки (0-400-0 км/ч) за впечатляющие 29,93 секунды, установив новую планку автомобильного превосходства. В этом заезде проверялись ускорение, аэродинамика, максимальная скорость и тормозное усилие, все те показатели, которые обычно используются для оценки характеристик гиперкаров.
Отказавшись от традиционных двигателей внутреннего сгорания, Rimac Rivera, представляя собой идеальное сочетание скорости и экологичности, также установил 22 других рекорда по разгону и торможению во время испытаний в немецком центре Automotive Testing Papenburg (ATP).
Впечатляющий набор характеристик для автомобиля с электроприводом
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Гиперкар от хорватского автопроизводителя со штаб-квартирой в городе Света Неделя получил титул чемпиона по количеству рекордов побитых в течение суток - всего было установлено 23 рекорда скорости, подтвержденных независимыми экспертами. "Он без труда побил все существующие стандарты, снова и снова разгоняясь до максимальной скорости без каких-либо проблем с безопасностью или значительных потерь производительности", - говорится в блоге компании Rimac.
Самые впечатляющие рекорды, установленные Nevera, - это разгон от 0 до 60 миль/ч (96,7 км/час) за 1,74 секунды и от 0 до 248 миль/ч (400 км/час) за 21,32 секунды.
Все эти достижения были установлены в режиме стандартного "one-foot rollout" и на дорожных шинах (Michelin Cup 2 R) на неподготовленном асфальтовом треке. В дополнение к внутренним измерениям компании, независимая оценка рекордов была выполнена фирмами Dewesoft и RaceLogic.
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Технология, стоящая за высокими результатами
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Автомобиль Nevera компании Rimac оснащен аккумуляторным блоком, силовым агрегатом и программным обеспечением собственной разработки. Nevera имеет четыре независимых электродвигателя, по одному на каждое колесо. Двойная инверторная силовая установка мощностью 1 МВт обеспечивает 900 Нм и 470 кВт на каждый электродвигатель устанавливаемый сзади. В то время как "полностью изготовленная на заказ передняя трансмиссия призвана обеспечить оптимальную мощность и контроль". Таким образом, суммарная мощность составляет 1 914 л.с. (1,4 МВт) и 2 360 нм крутящего момента, а емкость аккумуляторной батареи составляет 120 кВтч.
Сложная сеть электронных блоков управления собственной разработки контролирует все системы автомобиля. Они взаимодействуют с суперкомпьютером на базе NVIDIA Pegasus, который 100 раз в секунду вычисляет и передает данные четырем силовым агрегатам. Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2 - это название всей концепции, объединяющей эти компоненты и программное обеспечение, которое ими управляет.
Bending Physics: Этот замечательный эксперимент был осуществлен на испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg (ATP) в Германии с участием ведущих отраслевых компаний Dewesoft и RaceLogic. Оцените мощь и точность Nevera, ведь он без труда превосходит заявленные характеристики, достигая впечатляющего разгона с 0 до 100 км/ч за 1,81секунды. Кроме того, автомобиль разгоняется и останавливается 0-400-0 км/ч всего 29,93 секунды. youtube.com/@RimacAutomobiliOfficial
"Nevera способен побить множество рекордов, проехать более 300 миль (чуть менее 500 км) на одной зарядке, заправиться с 0 до 80 процентов менее чем за 20 минут, а также увлечь самых требовательных водителей в мире", - заявил в своем блоге Мате Римак, основатель и генеральный директор компании Rimac.
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В настоящее время автомобиль Rimac Nevera, серийное производство которого ограничено 150 экземплярами, собирается на заводе Rimac под Загребом, там же компания выполняет все пожелания клиентов.
|№
|Тесты
|Racelogics
|Dewesoft
|1.
|0−60 миль в час
|1.74
|1.74
|2.
|0−100 км/ч
|1.82
|1.81
|3.
|0−200 км/ч
|4.42
|4.42
|4.
|0−300 км/ч
|9.23
|9.22
|5.
|0−400 км/ч
|21.32
|21.31
|6.
|100−200 км/ч
|2.59
|2.59
|7.
|200−300 км/ч
|4.81
|4.79
|8.
|200−250 км/ч
|2.00
|2.00
|9.
|0−100−0 км/ч
|04.03
|3.99
|10.
|0−200−0 км/ч
|8.85
|8.86
|11.
|0−300−0 км/ч
|15.68
|15.70
|12.
|0−400−0 км/ч
|29.94
|29.93
|13.
|1/4 мили с места
|8.26
|8.25
|14.
|1/8 мили с места
|5.46
|5.44
|15.
|1/2 мили с места
|12.82
|12.83
|16.
|Миля с места
|20.62
|20.59
|17.
|0−100 миль в час
|3.23
|3.21
|18.
|0−120 миль в час
|4.19
|4.19
|19.
|0−130 миль в час
|4.74
|4.75
|20
|0−250 миль в час
|21.89
|21.86
|21
|60−130 миль в час
|2.99
|2.99
|22.
|0−200 миль в час
|10.86
|10.86
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