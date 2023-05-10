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Российская нефть в больших количествах поступает на мировые рынки через посредников в Азии – Cradle

Несмотря на западные санкции, в мире экспортируется гораздо больше российского топлива, чем до кризиса на Украине. Только теперь оно поставляется через Саудовскую Аравию, Индию, Китай и некоторые другие страны Ближнего Востока - с огромной комиссией.
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Несмотря на масштабные санкции Запада, наложенные на Российскую Федерацию в связи с конфликтом на Украине, ряд экономик Азии (и в первую очередь Западной Азии) импортируют льготным ценам значительные объемы российской нефти и перепродают ее в ЕС под своими брендами получая при этом высокую прибыль.

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Санкции Запада подтолкнули РФ к активной диверсификации экспорта энергоносителей (в 2022 году на экспорт нефти и газа приходилось порядка 45% федерального бюджета России). Москва сумела быстро компенсировать дефицит, образовавшийся после падения экспорта нефти в Европу, за счет новых покупателей в Китае, Индии и странах Персидского залива.

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Напомним, в начале декабря 2022года в рамках шестого пакета санкций Евросоюз ввел запрет на транспортировку российской нефти морским путем. Однако уже в первом квартале этого года морской экспорт сырой нефти из РФ составил 3,5 миллиона баррелей в сутки (б/с), превысив тем самым показатель в 3,35 миллиона б/с, зафиксированный в начале специальной военной операции на Украине год назад.

Как отмечают отраслевые эксперты и руководители нефтяного бизнеса, это произошло, несмотря на санкционную политику США, повлекшую за собой разрыв нескольких действующих торговых партнерств с российской нефтью на рынках Евросоюза.

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Способы обхода санкций Нефтяной магнат из Дубая Хакам Валлиани считает, что в принципе санкции Запада практически не повлияли на объемы поставок российского топлива, поскольку новые покупатели быстро заполнили брешь, образовавшуюся после ухода ЕС. США, ввели эти рестрикции, чтобы вынудить Евросоюз покупать дорогую американскую нефть, а не более дешевые российские нефтепродукты.

По сравнению с сжиженным природным газом (СПГ) из России, цена на американский СПГ дороже почти на 1000 долларов за тонну. Таким образом, "Европейский Союз переплачивает за американский товар несоразмерно большую сумму", - отмечает эксперт.

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"Есть ли санкции нет ли санкций - не имеет никакого значения. Люди всегда найдут способ как их обойти, придумав хитроумные стратегии", - говорит Валлиани, и после паузы добавляет:

"Пугает то, что рушатся все американские ценовые стандарты включая систему SWIFT. В ближайшие пять лет потребуется новый ориентир. Теперь РФ при торговле энергоносителями принимает самые разные денежные единицы, включая индийские рупии, китайские юани и прочие национальные валюты".

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Арабский эксперт считает, что по мере расширения БРИКС (до формата БРИКС плюс) будет происходить постепенное снижение стоимости доллара США, что приведет к краху Международного валютного фонда (МВФ): "Будущий мировой источник золота и нефти будет исходить от БРИКС плюс".

В результате такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Иран, получили возможность импортировать большие объемы российской нефти не для внутреннего потребления, а для последующего транзита на энергодефицитные рынки Европы и Азии.

Импорт нефти из России в Саудовскую Аравию

По данным агентства Рейтер, Эр-Рияд в обход американских санкций импортирует беспрецедентные объемы российского топлива. Более того, пишет The Cardle, воспользовавшись льготными ценами, трейдеры создают запасы топлива в морском хабе Фуджейра, расположенном на берегу Оманского залива Индийского океана.

Сегодня Ближний Восток играет все более значимую роль как поставщик промышленного топлива в Европу и Африку, при этом Саудовская Аравия, Кувейт и РФ вносят неоценимый вклад в формирование топливных резервов в Азии.

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Российский экспорт сырой нефти по-прежнему не показывает признаков сокращения производства. Поставки второй месяц остаются на уровне 3,5 млн. баррелей в сутки. Bloomberg

Являясь крупнейшим производителем нефти в ОПЕК и главным мировым экспортером, Саудовская Аравия была вынуждена увеличить поставки энергоресурсов на мировые рынки (при одновременном снижении собственного производства в соответствии с решениями ОПЕК плюс) из-за введенных Вашингтоном рестрикций на прямой импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов.

В марте и начале апреля этого года Саудовская Аравия закупила у России рекордное количество дизельного топлива более 2,5 миллионов баррелей. Три контейнера были разгружены в Джидде, а один доставлен в Рас-Тануру. Стоимость на российское дизтопливо, запланированное к погрузке в марте, варьировалась от $60 до $70 за баррель

Это почти на $20 за баррель ниже "ближневосточного эталона", который находится ниже потолка цен в $100 за баррель, установленного консорциумом "Большой семерки". Таким образом, трейдеры получают возможность использовать для транспортировки российского топлива суда и страховые услуги западных компаний.

Западная Азия в выигрыше

Результаты последних исследований Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета указали Еврокомиссии на то, что страны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке получили значительную выгоду от конфликта на Украине.

В рамках данного проекта анализируются последствия увеличения импорта нефти из России в страны Западной Азии, что выразилось, главным образом, в росте цен и создании возможностей для переработки, хранения и распределения российских нефтепродуктов.

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Западные эксперты считают, что крупнейшие экспортеры из региона Персидского залива, а именно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, возьмут на себя роль "главного балансира энергетического рынка Европы", обеспечив надежные поставки нефти на континент.

Встревоженный импортом Эр-Рияда российского дизтоплива и его последующим реэкспортом в Европу, парламент Евросоюза был вынужден начать обсуждение этого "феномена" и попросил комиссию "предоставить доказательства того, что дизельное топливо, импортируемое из Саудовской Аравии в Евросоюз, является не просто ребрендированной нефтью из России?".

Парламент ЕС также намерен изучить ценовой разрыв между импортом дешевой российской нефти в Саудовскую Аравию и импортом нефти из королевства в Европу. Цель исследования - выяснить, какую роль сегодня играет Эр-Рияд и другие влиятельные участники рынка в удовлетворении потребностей Европы в импорте энергоносителей в условиях западного эмбарго на российскую нефть.

По словам Хакама Валлиани, российская нефть необходима как Европе, так и Соединенным Штатам. Все прекрасно понимают, что этот товар находится под санкциями, но в конечном итоге все равно покупают его. Он говорит, что почти сорок процентов импортируемой в Северную Америку нефти поступает из РФ, и что нефтетрейдеры Юго-Восточной и Южной Азии, а также Азербайджана, Казахстана и Турции проводят ребрендинг российского топлива в своих странах.

Он утверждает, что банки знают об этих операциях, но предпочитают закрывать на них глаза: "Возможно, на рынке не так много российского авиационного бензина, но прибыль от его продажи на 25 % выше, чем от реализации топлива, производимого в Америке. Рентабельность дизтоплива стандарта Euro 5 намного выше, чем у топлива, произведенного на Ближнем Востоке или в США. Маржа дизельного топлива на одну метрическую тонну составляет порядка 100 долларов".

Саудовская Аравия скупает российскую нефть, чтобы обойти санкции Соединенных Штатов

Влияние Индии и Китая

Недавние публикации ясно указывают на то, что Пекин и Нью-Дели сыграли ключевую роль в способности Москвы избежать санкций Запада, увеличив при этом поставки нефтепродуктов до уровня, существовавшего до начала событий на Украине.

В частности, Индия превратилась в одного из крупнейших игроков мирового нефтерынка, импортируя дешевые российские энергоносители и перерабатывая их в топливо для Евросоюза и Соединенных Штатов. В 2022-2023 финансовом году Нью-Дели серьезно нарастила импорт сырой нефти из России, благодаря чему смогла значительно повысить поставки дизельного топлива и авиационного керосина в страны ЕС.

В январе объемы импорта российской нефти в Индию достигли рекордного уровня, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После того как Москва снизила цены на нефть для Нью-Дели (после начала специальной военной операции на Украине), Россия получила статус крупнейшего поставщика нефти в Индию, опередив по этому показателю Саудовскую Аравия, Ирак, ОАЭ и США.

Доля России в импорте энергоносителей в Индию в феврале выросла до 1,63 миллиона баррелей в день, увеличившись с менее чем 1 процента до начала военного конфликта на Украине в 2022 году до колоссальных 35 процентов сегодня.

Более 25 процентов из 4,5-4,6 млн баррелей в сутки российской нефти, импортируемой в 2022-2023 годах, направляется на индийские нефтеперерабатывающие предприятия. Долгосрочное сотрудничество между крупнейшей нефтегазовой компанией РФ "Роснефть" и ведущей индийской нефтеперерабатывающей корпорацией Indian Oil Corp может существенно нарастить и дифференцировать количество нефти, транспортируемой в Индию.

Торговля энергоресурсами между Россией и Ираном

Недавно стало известно, что Россия начала экспортировать бензин и дизельное топливо в Иран по железной дороге в начале этого года, причем уже в феврале и марте Тегеран получил доступ к 30 000 тонн бензина и дизтоплива.

Издание The Cradle пишет, что Кремль анонсировал начало поставок нефтепродуктов в Иран в 2017 году, однако, фактические поставки начались только в 2023 году. Нефть из России поставлялась в Иран по железной дороге транзитом через территорию Туркменистана и Казахстана.

На фоне потребностей Ирана в энергоносителях необходимых для работы его электростанций и нефтеперерабатывающих предприятий, один из крупнейших нефтяных магнатов из Саудовской Аравии, пожелавший остаться неизвестным, сообщил журналу The Cradle, о высокой вероятности того, что Тегеран использует российскую нефть для реэкспорта в другие страны.

Эксперт считает, что Пакистан (помимо Афганистана) является неофициальным рынком сбыта иранской нефти причем с многомиллиардным оборотом, а тот факт, что некоторые партии нефтепродуктов из Ирана перевозятся бензовозами в соседние страны, такие как Ирак, подтверждает версию о том, что Тегеран неплохо зарабатывает на торговле нефтепродуктами.

Таким образом, пишет издание, попытки Запада "исключить Российскую Федерацию" из мировой экономики привели к обратному эффекту. Импорт российских нефтепродуктов идет полным ходом, Азия получает свои дивиденды, перепродавая дешевое топливо по завышенным ценам в страны Евросоюза, которые безусловно больше всех пострадали от конфликта с Россией.

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