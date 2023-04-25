За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Контр-адмирал ИРИ и генеральный директор Electronics Industries Амир Растегари рассказал о "взломе" двух самолетов-шпионов ВВС США средствами радиоэлектронной борьбы вблизи воздушных границ Ирана.

реклама

США и их союзники по Североатлантическому альянсу постоянно утверждают, что корабли КСИР регулярно пытаются перехватить или преследовать корабли западных ВМС и береговой охраны, действующие в регионе. В Пентагоне считают, что подобные инциденты являются серьезным препятствием для урегулирования конфликта между двумя странами. На фото иранская подлодка "Фатех".

"Несколько дней назад самолет потенциального противника приблизился к нашему воздушному пространству и начал излучать сигналы для сбора разведывательной информации, но мы "отключили" его. Летчик подумал, что в системе случился сбой, и позвонил на базу. Пилот заявил о проблеме и сообщил, что срочно возвращается. Мы записали все их переговоры", - сообщил контр-адмирал в беседе с журналистами новостного агентства Tasnim. "На следующий день история повторилась, только на это раз самолета было два. Нам удалось вывести из строя оба, потому что мы достигли определенных возможностей в этом диапазоне частот", - заявил CEO Electronics Industries.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Амир Растегари отметил: "Наши специалисты КСИР занимаются радиоэлектронной борьбой уже много лет. Сегодня мы можем защитить космические и воздушные границы нашей страны. Любой, кто попробует шпионить за Ираном испытает, на себе силу наших средств РЭБ ".

Ранее, 20 апреля, командующий военно-морскими силами Ирана Шахрам Ирани по государственному телевидению заявил, что ВМС Исламской Республики Иран (ИРИН) заставили всплыть на поверхность подводную лодку ВМС США, когда она входила в Персидский залив. Впрочем, это утверждение было тут же опровергнуто Пятым флотом США, отвечающим за операции на Ближнем Востоке.

реклама

В интервью государственным СМИ Шахрам Ирани заявил: "Субмарина ВМС США, находясь в подводном положении, приблизилась к нашим территориальным водам, однако подлодка "Фатех" обнаружила ее и выполнила соответствующие маневры. В результате американская субмарина всплыла на поверхность в Ормузском проливе. Так или иначе, она вторглась в наши территориальные воды, но после предупреждения и экскорта наших судов изменила маршрут.

Далее офицер уточнил, что американской субмариной, которая вопреки международному праву нарушила территориальные воды Ирана, была "современная атомная подводная лодка класса "Флорида". Командующий ВМС ИРИ назвал действия экипажа американской подлодки непрофессиональными и рискованными, добавив, что Иран непременно сообщит об этом в соответствующие международные организации. Мы потребуем привлечь Вашингтон к ответственности за беспардонное вторжение в иранские территориальные воды в Ормузском проливе.

Обвинения командующего военно-морскими силами Ирана были отвергнуты командованием Пятого флота ВМС Соединенных Штатов, дислоцированного в Бахрейне, которое, в свою очередь, назвало эти заявления "инсинуацией". "За последнее время ни одна американская подлодка не проходила через Ормузский пролив", - заявил агентству Reuters командующий флотом Тимоти Хокинс.

Иранские эксперты РЭБ взломали одновременно сразу два самолета-шпиона вблизи воздушных границ страны

реклама

Тем не менее известно, что в начале апреля ВМС США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку способную нести более 150 ракет "Томагавк". На фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном этот шаг был воспринят как демонстрация военной силы. Пентагон крайне редко сообщает о маршрутах или местонахождении своих подводных лодок. Этот случай не исключение. ВМС США как обычно отказались прокомментировать задачи экипажа подводной лодки USS Florida и обстоятельства, связанные с ее развертыванием.

Морское патрулирование надводных военных судов и транзитные операции подводных лодок ВМС США через Ормузский пролив не являются чем-то особенным. Ормузский пролив — это стратегически важная артерия - узкое горлышко на входе в Персидский заливе, по которому транспортируется около 20% мировой добычи нефти. Ясно-понятно, что там, где нефть, рядом крутятся американцы. Именно поэтому вся эта история - патрулируется Пятым флотом ВМС США.

Хотя, в Пентагоне категорически отрицают факт инцидента, о котором так подробно рассказал Иран, он случился в то время, когда напряженность в отношениях между двумя ярыми соперниками достигла небывалого уровня - отчасти из-за поддержки Ираном военной операции Российской Федерации по защите Донбассе. Западные эксперты периодические заявляют, (правда как обычно бездоказательно), что Иран не смотря на жесткие санкции со стороны Вашингтона постоянно отправляет в Россию ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Беспрецедентная напряженность между Ираном и Западом

В последние годы Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль обвиняют Иран в нападениях на нефтяные танкеры и торговые суда. Однако Тегеран опровергает все эти заявления. По данным ВМС США, бойцы КСИР то и дело участвуют в "жестких" морских столкновениях с американскими кораблями.

реклама

Так, в мае 2021 года по заявлению Пентагона 13 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) подошли на расстояние ближе 140 метров к американским кораблям. В ответ корабли ВМС США произвели около 30 предупредительных выстрелов по иранским катерам, после чего покинули район столкновения.

Предъявляя обвинения иранским ВМС, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил: "Это небезопасно, это непрофессионально. Такая практика чревата тем, что кто-то может пострадать, может повлечь за собой серьезные проблемы в регионе. Это не отвечает чьим-либо интересам".

Эксперты Корпус стражей исламской революции поймали и изучили два беспилотных катера американских ВМС

Осенью прошлого года иранский флот захватил в Красном море два беспилотных надводных корабля ВМС США Saildrone Explorer. Иранские эксперты КСИР детально изучили БПА, сняли с них аппаратуру связи и наблюдения, а после того, как ВМС США направили "на помощь" два эсминца с крылатыми ракетами USS Nitze и USS Delbert D Black и два вертолета, выбросили их в море.

Этот инцидент вызвал очередной всплеск напряженности в отношениях между двумя странами, но этим дело не ограничилось. В декабре того же года Центральное командование США обвинило иранский патрульный корабль в попытке ослепить корабль ВМС США в Ормузском проливе, посветив на капитанский мостик прожектором. Во время инцидента иранское судно приблизилось к американскому кораблю на расстояние около 130 метров.

США и их союзники постоянно утверждают, что корабли КСИР нередко пытаются перехватить или преследовать корабли ВМС и береговой охраны западных стран, действующие в регионе. В Пентагоне заявили, что подобные инциденты могут стать серьезным препятствием на пути к урегулированию конфликта между двумя государствами.