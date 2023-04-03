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Доставленные недавно из Южной Кореи в Польшу основные боевые танки K2 "Черная пантера" провели первые учения с боевыми стрельбами. Это стало важным этапом в модернизации сухопутных войск страны, а также в усилении возможностей Североатлантического альянса на восточном фланге, пишут эксперты западного издания Military Watch Magazine.

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Многие эксперты считают, что в действительности программа K2PL является одной из новых модификаций турецкого танка "Алтай", в разработке которого принимала активное участие компания Hyundai Rotem, использовавшая в качестве платформы свой танк K2. Journal Military Watch Magazine.

В ближайшее время польская армия планирует принять на вооружение около 1000 танков K2, которые заменят более старые советские танки Т-72, национальные ПТ-91 эпохи ПНР и немецкие Leopard 2. Варшава уже передала Киеву танки всех этих классов. Кроме того, пишет издание, тысячи польских военнослужащих и наёмников принимают самое активное участие в боевых действиях против ВС России на украинском театре военных действий.

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Контракт на строительство K2 был подписан в июле 2022 года, поэтому скорость начала поставок особенно впечатляет на фоне почти 10-летнего ожидания, которое неизменно требовалось США или Германии для выполнения заказов на свою тяжелую бронетехнику.

Кроме того, по сравнению с другими танками западного образца, K2 современнее и в большинстве аспектов намного совершеннее, что делает его сегодня самым эффективным танком, состоящим на вооружении стран-участниц Североатлантического альянса. Таким образом, пишет MWM, корейские K2 представляют серьезную угрозу для ВС РФ, особенно в свете большого количества бронетехники, которую должна получить российская армия в ближайшее время.

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В отличие от почти 10-летнего ожидания, которое неизменно требовалось для выполнения американских или немецких заказов, поставки корейских танков уже начались несмотря на то, что контракт был подписан только в июле 2022 года. Journal Military Watch Magazine.

Принимая решение о приобретении столь большого количества танков K2, вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак 22 июля сказал, - "Этот контракт значительно повысит безопасность Польши и мощь польской армии. При этом определяющими факторами стали минимальные сроки поставок и развитие промышленного потенциала страны! Мы смогли согласовать зачастую противоречивые интересы военных и оружейной промышленности. Это взаимовыгодная партия для обеих сторон. Мы подпишем контракты на следующей неделе!".

Он заявил, что после того, как танки корейского производства поступят на вооружение, у Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран Североатлантического альянса. На первом этапе Варшава получит 180 танков K2, а с 2026 года в рамках последующих контрактов ожидается поставка еще 820 модернизированных K2PL.

К числу важнейших преимуществ по сравнению с ведущим танком Запада M1A2 Abrams следует отнести наличие автомата заряжания, что позволяет сократить численность экипажа на 25%, повышенную скорострельность, более высокую топливную экономичность, меньшую потребность в техническом обслуживании и возможность работы в качестве артсистемы в режиме непрямого огня (стрельба с закрытых позиций). В машину также интегрирован радар, который в сочетании с лазерным дальномером, датчиками поперечного ветра и атмосферного давления обеспечивает точное наведение на цель.

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Следует отметить, что ни один из поставляемых на Украину западных танков не имеют динамической защиты. В основном все танки западного производства используют технологию NERA (non-energetic reactive armor) или NxERA (non-explosive reactive armor) - разновидности невзрывной реактивной брони. Самая первая версия NERA была известна как Chobham armor, поскольку была разработана на Британском танковом заводе в Чобхэме, графство Суррей. (Кстати в России подобный тип защиты, применялся в бронировании танков еще в конце 1960-х годов и известен в литературе как "вспучивающиеся или отражающие листы"). Journal Military Watch Magazin, Asiatimes.

Термографическая камера с режимом "наведения" позволяет отслеживать специфичные цели на расстоянии 9,8 км, а радиолокационная система миллиметрового диапазона может использоваться в качестве системы раннего предупреждения о приближении ракет. Такая система хорошо дополняет способность компьютера танка триангулировать приближающиеся снаряды и выпускать дымовые гранаты с визуальным и инфракрасным экранированием.

Согласно прогнозам, пишет западное издание по своим характеристикам эта машина должна существенно превзойти Т-90М - самый лучший танк ВС РФ, производство которого значительно возросло с 2022 года на фоне растущей напряженности между Россией и Западом.

Ранее в статье для Asia Times бывший сотрудник Пентагона и аналитик оборонной политики США Стивен Брайен заявил, что танки Соединенных Штатов, Великобритании и Германии не рассчитаны на участие в украинском конфликте и, скорее всего, быстро сгорят в зоне СВО под Донбассом.

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Танки Abrams, Challenger и Leopard, скорее всего, сгорят вместе со своими экипажами на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции на Украине, считает американский эксперт по вопросам обороны.