Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
Доставленные недавно из Южной Кореи в Польшу основные боевые танки K2 "Черная пантера" провели первые учения с боевыми стрельбами. Это стало важным этапом в модернизации сухопутных войск страны, а также в усилении возможностей Североатлантического альянса на восточном фланге, пишут эксперты западного издания Military Watch Magazine.
реклама
В ближайшее время польская армия планирует принять на вооружение около 1000 танков K2, которые заменят более старые советские танки Т-72, национальные ПТ-91 эпохи ПНР и немецкие Leopard 2. Варшава уже передала Киеву танки всех этих классов. Кроме того, пишет издание, тысячи польских военнослужащих и наёмников принимают самое активное участие в боевых действиях против ВС России на украинском театре военных действий.
Контракт на строительство K2 был подписан в июле 2022 года, поэтому скорость начала поставок особенно впечатляет на фоне почти 10-летнего ожидания, которое неизменно требовалось США или Германии для выполнения заказов на свою тяжелую бронетехнику.
Кроме того, по сравнению с другими танками западного образца, K2 современнее и в большинстве аспектов намного совершеннее, что делает его сегодня самым эффективным танком, состоящим на вооружении стран-участниц Североатлантического альянса. Таким образом, пишет MWM, корейские K2 представляют серьезную угрозу для ВС РФ, особенно в свете большого количества бронетехники, которую должна получить российская армия в ближайшее время.
реклама
Принимая решение о приобретении столь большого количества танков K2, вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак 22 июля сказал, - "Этот контракт значительно повысит безопасность Польши и мощь польской армии. При этом определяющими факторами стали минимальные сроки поставок и развитие промышленного потенциала страны! Мы смогли согласовать зачастую противоречивые интересы военных и оружейной промышленности. Это взаимовыгодная партия для обеих сторон. Мы подпишем контракты на следующей неделе!".
|
Су-57 против МиГ 1.44. Почему малозаметный истребитель ВКС России вдвое дешевле предшественника из СССР- Military Watch Magazin
Он заявил, что после того, как танки корейского производства поступят на вооружение, у Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран Североатлантического альянса. На первом этапе Варшава получит 180 танков K2, а с 2026 года в рамках последующих контрактов ожидается поставка еще 820 модернизированных K2PL.
К числу важнейших преимуществ по сравнению с ведущим танком Запада M1A2 Abrams следует отнести наличие автомата заряжания, что позволяет сократить численность экипажа на 25%, повышенную скорострельность, более высокую топливную экономичность, меньшую потребность в техническом обслуживании и возможность работы в качестве артсистемы в режиме непрямого огня (стрельба с закрытых позиций). В машину также интегрирован радар, который в сочетании с лазерным дальномером, датчиками поперечного ветра и атмосферного давления обеспечивает точное наведение на цель.
реклама
Термографическая камера с режимом "наведения" позволяет отслеживать специфичные цели на расстоянии 9,8 км, а радиолокационная система миллиметрового диапазона может использоваться в качестве системы раннего предупреждения о приближении ракет. Такая система хорошо дополняет способность компьютера танка триангулировать приближающиеся снаряды и выпускать дымовые гранаты с визуальным и инфракрасным экранированием.
Согласно прогнозам, пишет западное издание по своим характеристикам эта машина должна существенно превзойти Т-90М - самый лучший танк ВС РФ, производство которого значительно возросло с 2022 года на фоне растущей напряженности между Россией и Западом.
Ранее в статье для Asia Times бывший сотрудник Пентагона и аналитик оборонной политики США Стивен Брайен заявил, что танки Соединенных Штатов, Великобритании и Германии не рассчитаны на участие в украинском конфликте и, скорее всего, быстро сгорят в зоне СВО под Донбассом.
реклама
Танки Abrams, Challenger и Leopard, скорее всего, сгорят вместе со своими экипажами на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции на Украине, считает американский эксперт по вопросам обороны.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила