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На фоне СВО Россия предоставила Ирану передовые инструменты цифровой разведки - Wall Street Journal

Ссылаясь на анонимные источники в Центральном разведывательном управлении США, известное американское финансовое издание Wall Street Journal заявило, что обмен кибер-инструментами между Россией и Ираном происходит на фоне специальной военной операции России на Украине.
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Россия активно помогает Ирану в разработке передовых средств цифрового слежения. Об этом 27 марта сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ( Photo Credit Iranian Supreme Leader's Office, Zuma Press). 
Ссылаясь на анонимные источники в Центральном разведывательном управлении США, известное американское финансовое издание Wall Street Journal заявило, что обмен кибер-инструментами между Россией и Ираном происходит на фоне специальной военной операции России на Украине.

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Ссылаясь на анонимные источники в ЦРУ, издание утверждает, что Тегеран пытается наладить более тесное сотрудничество с Москвой в области ведения кибервойны. Все это является частью крепнущего военного альянса между Россией и Ираном, который Вашингтон рассматривает как серьезную угрозу.

Источники в разведывательном управлении США утверждают, что раньше Москва отказывалась делиться с Тегераном цифровым наступательным потенциалом, опасаясь, что такие технологии могут быстро распространиться на черном рынке. Но теперь якобы решила, что преимущества более тесного сотрудничества с Тегераном перевешивают любые возможные недостатки. По мнению источников, Москва, скорее всего, уже поделилась с Тегераном передовым программным обеспечением, позволяющим взламывать телефоны и системы как диссидентов внутри страны, так и зарубежных противников, пишет издание.

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Голословные утверждения о киберинструментах последовали за предыдущими заявлениями Пентагона о том, что Иран якобы продал России ударные беспилотники для совершения атак на территории Украины и согласился предоставить Москве ракеты малой дальности, а также танки и артиллерийские снаряды.

26 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в очередной раз опроверг обвинения в передаче России беспилотников и других вооружений для использования в конфликте на Украине. Он заявил, что "некоторые западные стороны только делают заявления, не представляя никаких доказательств" в подтверждение своих обвинений. "Запад должен прекратить эту бесполезную полемику. Иран поддерживает мир и выступает против войны", - добавил Амирабдоллахиан.

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В ноябре 2022 года Амирабдоллахиан заявил, что Иран действительно поставлял в Россию небольшое количество беспилотных летательных аппаратов, но "в ограниченном количестве" и "за несколько месяцев" до начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на то, что Иран давно сотрудничает с Москвой в вопросах оборонной промышленности, он стремится к разрешению конфликта путем переговоров и дипломатии.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран поставил Москве беспилотные летательные аппараты еще до начала специальной военной операции на Донбассе.

По данным Citizen Lab, исследовательского центра Университета Торонто, пишет WSJ, российская компания PROTEI Ltd, имеющая связи с Министерством обороны, начала поставлять программное обеспечение для цензурирования интернета иранской компании Ariantel, специализирующейся на продаже мобильных телефонов. Citizen Lab утверждает, что якобы располагает доказательствами того, что инструменты PROTEI являются частью системы для мобильных телефонов, которая "позволяет властям напрямую контролировать, перехватывать, перенаправлять, нарушать или запрещать мобильную связь всех иранцев, включая тех, кто в настоящее время бросает вызов правящему режиму".

По словам Энни Фикслер, аналитика по киберполитике неоконсервативного Фонда защиты демократий США, иранская кибервоенная программа возникла как часть ответа на протесты 2009 года, вызванные заявлениями о том, что тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад якобы "украл выборы". Именно, тогда иранское правительство сосредоточилось на слежке и цензуре, подавляя любое инакомыслие, утверждает Фикслер.

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Напомним, что протесты в Иране в 2009 году, известные как "зеленая революция", активно поддерживались правительством Соединенных Штатов. Усилия Вашингтона по обучению иранских кибер-активистов использованию онлайн-технологий для разжигания беспорядков, (включая программное обеспечение, известное как Tor), были частью программы "Internet Freedom Agenda" государственного департамента США под руководством Хиллари Клинтон.

Впоследствии эта программа сыграла решающую роль в продвижении усилий Соединенных Штатов по смене режима в Египте, Сирии и многих других странах. Джиллиан Йорк из Electronic Frontier Foundation (EFF), которая также активно продвигает Tor и участвует в подготовке иранских, сирийских и египетских кибердиссидентов, позже призналась: "Я действительно считаю, что "программа Госдепартамента по свободе Интернета" в действительности является инструментом для смены режима".

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