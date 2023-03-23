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Другое

Почему США никогда не пересекут «красные линии» ради Израиля

Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном на фоне Китая очень быстро приведут к полной изоляции Израиля
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В опубликованной в понедельник статье издания The Hill задается вопрос: если оборонный истеблишмент, премьер-министр и кабинет внутренней безопасности Израиля решат, что Иран обогащает уран до 84% и почти достиг критического уровня, который, как опасается Запад, может привести к созданию ядерного оружия, что в такой ситуации намерены предпринять США?

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На фотографии, опубликованной Nournews, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани (справа), старший дипломат Китая Ван И (в центре) и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаад бин Мухаммед аль-Айбан во время церемонии подписания соглашения между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств после семи лет противостояния, Пекин, Китай, 10 марта 2023 года. Al-Mayadeen - Pan-Arab satellite TV channel

Авторы этого репортажа подробно рассматривают позицию Тель-Авива и то, как сближение между Саудовской Аравией и Ираном может привести Израиль к полной изоляции, особенно с учетом его желаний наладить отношения с Эр-Риядом. При этом можно с уверенностью сказать, что посредничество Китая в заключении сделки серьезно снизило влияние США в регионе. Поскольку Вашингтон является союзником Израиля, надежды на ослабление Ирана гаснут с каждым днем, пишет The Hill.

Вопрос: перейдут ли США красные линии ради Израиля?

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На данный момент США вероятно не поддержат решение Израиля нанести удар по Ирану, что, безусловно, вызовет очередную головную боль у администрации Байдена. Однако, основываясь на исторических фактах, "красные линии" Вашингтон может с легкостью переступить, сообщает The Hill. Тем не менее эксперты на Западе считают, что давление на Израиль с требованием воздержаться от нанесения ударов по Ирану будет беспрецедентным.

Партнеры Израиля по нормализации, как например, Бахрейн, могут последовать примеру Саудовской Аравии и восстановить дипломатические отношения с Ираном. По данным The Hill, Бахрейн может поступить таким образом, чтобы компенсировать собственные внутриполитические проблемы, связанные с продолжающимися репрессиями против шиитского населения.

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США остаются в тени, a как же Израиль?

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Израиль на границе с Палестиной рассматривается его оппонентами как уязвимое образование, а поскольку влияние его союзника в лице США на Ближний Восток оценивается как " весьма скромное", это государство, по мнению The Hill, уже мало на что способно. Такое положение вещей уже само по себе может привести к ошибочным суждениям и волнам насилия, поскольку слабый Израиль не выгоден ни Соединенным Штатам, ни коллективному Западу. 

Авторы доклада полагают, что Пекин будет играть определенную роль в давлении на Израиль, вынуждая его снизить градус напряженности и не дестабилизировать ситуацию в регионе особенно сейчас, когда из Саудовской Аравии и Ирана поставляется нефть, которая считается жизненной силой экономики Китая.

Марк Дубовиц из Фонда защиты демократий сказал: "Это великолепный ход Китая и Ирана, рассчитанный на подрыв саудовско-американских и саудовско-израильских отношений. Он позволит оживить экономику Тегерана и подрывает усилия США и Израиля по созданию региональной коалиции для противостояния Ирану, находящемуся на пороге создания ядерного оружия".

Далее авторы статьи рассуждают о том, что, если "Израиль" совершит какие-либо провокационные действия против Ирана и будет обвинен в последующей дестабилизации, возможна ли ответная реакция в странах Персидского залива? Однако любое такое возмездие поставит под угрозу устойчивость соглашений о нормализации отношений.

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Иран, Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений. Иран и Саудовская Аравия оставили в стороне свои разногласия и договорились возобновить дипломатические отношения, а также открыть посольства в течение двух месяцев.Video Al-Mayadeen - Pan-Arab satellite TV channel.

Каковы краткосрочные цели?

Новое сближение между Саудовской Аравией и Ираном касается общих краткосрочных целей. Израиль известен как единственный игрок, угрожающий Ирану, и Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы соглашение было плодотворным, особенно надеясь прекратить будущие нападения на свою страну.

Как пишет The Hill, на данный момент, независимо от того, насколько интенсивно Иран продвигается в своей ядерной программе, Запад больше озабочен событиями на Украине. В стремлении вновь присоединиться к ядерному соглашению, государства могли бы использовать дипломатический потенциал Китая как новый шанс. Они не будут сильно сомневаться в целесообразности введения санкций против Израиля, особенно в условиях, когда на Ближнем Востоке прорастают новые дипломатические семена, сообщают журналисты.

В этом случае, добавляет издание, Иран будет представлен в качестве "жертвы", пострадавшей от действий Израиля, что приведет к дальнейшей изоляции этого государства.

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Касательно Ближнего Востока сегодня нет и не может быть долгосрочных планов, но определенно существуют краткосрочные решения по прекращению огня, которые позволят остудить регион, сообщает The Hill.

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