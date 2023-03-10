Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря города Артемовска (украинское название Бахмут), являющегося в настоящее время эпицентром боевых действий между Вооруженными силами России и ВСУ, откроет широкие возможности для дальнейшего продвижения россиян. Об это пишут журналисты прозападного издания Military Watch Magazine.
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"Мы понимаем, что после Бахмута они пойдут дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, после Бахмута дорога для россиян к другим городам Украины на донецком направлении будет открыта", - заявил он. В связи с этим Зеленский отдал приказ о переброске под Бахмут дополнительных подразделений, добавив: "Я приказал начальнику штаба выделить необходимые силы для удержания Бахмута". Однако ряд западных средств массовой информации, включая немецкую газету Bild, со ссылкой на источники в украинском правительстве утверждают, что военное руководство страны сильно расходится во мнениях с Зелинским по поводу дальнейшего удерживания Бахмута и переброски туда дополнительных сил, поскольку потери в личном составе и военной технике очень велики.
Один из боевиков ВСУ, которому удалось выбраться из котла, в интервью Kyivindependent рассказал как все происходит: Вначале русские проводят разведку боем, украинцы начинают по ним стрелять и обнаруживают себя. Затем по позициям ВСУ начинают работать все - ВС России и бойцы ЧВК "Вагнер". В отличие от разведчиков они используют более тяжелое оружие, например, минометы "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Град" или боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры БТР с пулеметами.
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"Разведчики узнают, где мы находимся, определяют координаты, а потом бьют по нам с расстояния семь-девять километров из тяжелых минометов", а также с более близкого расстояния из гранатометов, говорит другой всушник. "Они дожидаются, пока здание не начнет рушиться, и когда мы начинаем выбираться из него, они нас атакуют".
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"Вылетают их птицы и преследуют нас огнем", - продолжает солдат ВСУ, имея в виду российские БПЛА, вроде квадрокоптеров и беспилотников "Орлан-10", которые обнаруживают тяжелые орудия на больших расстояниях. "Они бьют точно".
Англоязычное издание Military Watch Magazine пишет, о том, что потери ВСУ под Артемовском (Бахмутом) непомерно высоки. Бывший морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, воевавший в составе Интернационального легиона на передовой под Артёмовском , так резюмировал положение дел для ВСУ и западных наемников: "Очень много потерь, чрезвычайно много. Средняя продолжительность жизни на передовой - не более четырех часов". Он добавил: "Вокруг царит огонь и хаос. Украинцы называли эту бойню "мясорубкой". При этом удары российской артиллерии он назвал были "безостановочными". Более того, заявил морпех США, утверждения западных медиа о нехватке у Вооружённых Сил России боеприпасов, по-видимому, очень далеки от реальной ситуации.
Так, бывший старший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник армии США (в отставке) Дуглас Макгрегор заявил, что "русские заняли оборонительную позицию и методично наносят удары по украинским националистам, которые бросили в эту мясорубку десятки тысяч своих боевиков. В отличие от украинцев, русские больше заботятся о своих солдатах".
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"ВСУ же потеряли под Бахмутом практически все свои самые подготовленные и наиболее боеспособные подразделения", добавил он. С конца февраля Вооружённые Силы России совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" продолжают уверенно продвигаться вперёд, пишут журналисты Military Watch, при этом истощение сухопутных войск Украины может стать ключевым фактором, который позволит добиться значительных успехов россиян в случае взятия Бахмута.
Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Journal Kyivindependent, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Russian Information Agency News, Portal Ukraina.ru.
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/zelensky-reinforces-bakhmut-losing)
2. (https://kyivindependent.com/national/ukrainian-soldiers-in-bakhmut-our-troops-are-not-being-protected)
3. (https://ukraina.ru/20230306/1044110528.html)
4. (https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856258279.html)
5. (https://rg.ru/2023/03/06/pais-kiev-pones-ogromnye-poteri-v-artemovske-gde-razmestil-svoi-luchshie-podrazdeleniia.html)
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