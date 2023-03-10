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Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch

Зеленский объяснил решение об обороне Бахмута нежеланием открывать дорогу к другим городам
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря города Артемовска (украинское название Бахмут), являющегося в настоящее время эпицентром боевых действий между Вооруженными силами России и ВСУ, откроет широкие возможности для дальнейшего продвижения россиян. Об это пишут журналисты прозападного издания Military Watch Magazine.

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Фотография из окруженного Вооруженными силами России Артемовска. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

"Мы понимаем, что после Бахмута они пойдут дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, после Бахмута дорога для россиян к другим городам Украины на донецком направлении будет открыта", - заявил он. В связи с этим Зеленский отдал приказ о переброске под Бахмут дополнительных подразделений, добавив: "Я приказал начальнику штаба выделить необходимые силы для удержания Бахмута". Однако ряд западных средств массовой информации, включая немецкую газету Bild, со ссылкой на источники в украинском правительстве утверждают, что военное руководство страны сильно расходится во мнениях с Зелинским по поводу дальнейшего удерживания Бахмута и переброски туда дополнительных сил, поскольку потери в личном составе и военной технике очень велики.

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Один из боевиков ВСУ, которому удалось выбраться из котла, в интервью Kyivindependent рассказал как все происходит: Вначале русские проводят разведку боем, украинцы начинают по ним стрелять и обнаруживают себя. Затем по позициям ВСУ начинают работать все - ВС России и бойцы ЧВК "Вагнер". В отличие от разведчиков они используют более тяжелое оружие, например, минометы "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Град" или боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры БТР с пулеметами.

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"Разведчики узнают, где мы находимся, определяют координаты, а потом бьют по нам с расстояния семь-девять километров из тяжелых минометов", а также с более близкого расстояния из гранатометов, говорит другой всушник. "Они дожидаются, пока здание не начнет рушиться, и когда мы начинаем выбираться из него, они нас атакуют".

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"Вылетают их птицы и преследуют нас огнем", - продолжает солдат ВСУ, имея в виду российские БПЛА, вроде квадрокоптеров и беспилотников "Орлан-10", которые обнаруживают тяжелые орудия на больших расстояниях. "Они бьют точно". 

 Англоязычное издание Military Watch Magazine пишет, о том, что потери ВСУ под Артемовском (Бахмутом) непомерно высоки. Бывший морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, воевавший в составе Интернационального легиона на передовой под Артёмовском , так резюмировал положение дел для ВСУ и западных наемников: "Очень много потерь, чрезвычайно много. Средняя продолжительность жизни на передовой - не более четырех часов". Он добавил: "Вокруг царит огонь и хаос. Украинцы называли эту бойню "мясорубкой". При этом удары российской артиллерии он назвал были "безостановочными". Более того, заявил морпех США, утверждения западных медиа о нехватке у Вооружённых Сил России боеприпасов, по-видимому, очень далеки от реальной ситуации.

Стрельба из термобарической реактивной артиллерийской системы ТОС-1А "Солнцепёк".  Site  Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta. TV channel of the Russian Ministry of Defense "Zvezda"

Так, бывший старший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник армии США (в отставке) Дуглас Макгрегор заявил, что "русские заняли оборонительную позицию и методично наносят удары по украинским националистам, которые бросили в эту мясорубку десятки тысяч своих боевиков. В отличие от украинцев, русские больше заботятся о своих солдатах". 

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"ВСУ же потеряли под Бахмутом практически все свои самые подготовленные и наиболее боеспособные подразделения", добавил он. С конца февраля Вооружённые Силы России совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" продолжают уверенно продвигаться вперёд, пишут журналисты Military Watch, при этом истощение сухопутных войск Украины может стать ключевым фактором, который позволит добиться значительных успехов россиян в случае взятия Бахмута.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Journal Kyivindependent,  Site  Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Russian Information Agency News, Portal Ukraina.ru.

1. (https://militarywatchmagazine.com/article/zelensky-reinforces-bakhmut-losing)
2. (https://kyivindependent.com/national/ukrainian-soldiers-in-bakhmut-our-troops-are-not-being-protected)
3. (https://ukraina.ru/20230306/1044110528.html)
4. (https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856258279.html)
5. (https://rg.ru/2023/03/06/pais-kiev-pones-ogromnye-poteri-v-artemovske-gde-razmestil-svoi-luchshie-podrazdeleniia.html)

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