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Китай рассматривает возможность отправки оружия, боеприпасов и беспилотников в Россию. Такую информацию администрация Байдена с подачи ЦРУ рассекретила в конце февраля 2023 года. Военная помощь Китая будет напрямую поддерживать специальную военную операцию России по защите Донбасса.

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Основной боевой танк Китая Тип 99 (заводской индекс ZTZ-99) был впервые продемонстрирован общественности во время военного парада в Пекине 1 октября 1999 года. Появление танка 3-го поколения, представленного Китаем, вызвало большой ажиотаж. Этот танк стал прорывом для китайской танкостроительной промышленности. По своим боевым возможностям этот танк приближается к танкам ведущих танкостроительных корпораций мира. Journal Asiatimes, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

Это публичное заявление, появившееся менее чем через месяц после того, как ВВС Соединенных Штатов сбили китайский воздушный шар, который якобы использовался в шпионских целях, еще сильнее обострило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет профессор политологии Майкл Аллен американского университета Бойсе в издании Asia Times. (Профессор Майкл Аллен - эксперт в области международных отношений, чья работа посвящена растущему соперничеству между США и Китаем.)

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На Западе считают, что Россия была вынуждена обратиться за военной помощью к союзникам, включая Северную Корею и соседнюю Белоруссию, а также к нейтральным странам Индии и Китаю, которым она может продать свои энергоносители и заработать очень много денег, сообщает издание. При этом официально Пекин ничего не говорит о предоставлении военной помощи РФ.

Принимая решение о том, стоит ли вмешиваться в военный конфликт на Украине, Китай будет тщательно просчитывать потенциальные долгосрочные последствия, учитывать риски и факторы влияния стран Запада. При этом выбор Китая скорее всего остановится на двух вещах: как участие в военном конфликте на Украине повлияет на общую роль Китая в мировой политике и на его заинтересованность во вторжении на Тайвань.

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Официальная позиция Пекина

Оказание масштабной военной помощи несущей огромные потери Украине обходится недешево для Запада и США в целом. В 2022 году Вашингтон потратил на помощь Украине более 75 миллиардов долларов США. Однако, несмотря на военные издержки, Китай рассматривает возможность поставок России военной техники по ряду причин. С экономической точки зрения, интересы Китая в России — это деньги, энергия и перспективы развития торговых отношений.

Во время холодной войны, пишет американский политолог, Соединенные Штаты успешно вбивали клин между двумя странами. Однако после ее завершения Россия и Китай сблизились и стали экономически взаимосвязаны.

С тех пор как в феврале 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине, Китай, как видится США, сохраняет "пророссийский" нейтралитет. То есть, официально Китай нейтрален и не участвует в конфликте, но его официальные лица продолжают поддерживать линию Москвы, игнорируя то, что Запад пытается вбить в голову всему миру.

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Пока что Китай воздерживается от отправки военной помощи России, по крайней мере, по официальным каналам. Изменение курса будет существенным отходом от прежней политики китайского нейтралитета.

Победа России в спецоперации на Украине полностью соответствовала бы целям Китая по переустройству миропорядка и укрепила бы его статус как сверхдержавы. Китайские военнослужащие под российским флагом на файловом фото. Image: RT

Общий враг

Успех России на Украине будет отвечать целям Пекина по изменению глобальной политики и мировой власти и может способствовать росту Китая как экономического и военного лидера, рассуждает М. Аллен.

В феврале 2022 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на зимних Олимпийских играх в Пекине. Они выпустили совместный документ, призывающий к перестройке миропорядка. В этом заявлении подробно изложены общие принципы и концепция нового мира, в котором Соединенные Штаты больше не являются гегемоном, а Россия и Китай получают большую власть и влияние.

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2 марта 2023 года состоялась встреча министров иностранных дел России и Китая. При этом Пекин опубликовал документ, в котором подтвердил эту мысль, заявив, что две страны "поддерживают здоровое и устойчивое развитие, устанавливая новую парадигму для нового типа отношений между крупнейшими государствами".

Специалисты в области политологии и прав человека, пишет американский эксперт, не считают Россию и Китай демократическими или политически свободными государствами. Однако обе страны восхваляют собственные традиции демократии и заявляют, что выступают против мира, в котором Соединенные Штаты устанавливают свою версию демократии и прав человека в качестве единственно возможного варианта.

Тайваньский вопрос

Еще одна причина, по которой Китай может быть заинтересован в успехе России на Украине, заключается в том, что победа Москвы обеспечит Пекину дополнительную поддержку на внешней арене в любых его намерениях по захвату Тайваня или каких-либо других территорий. Тайвань — это остров у побережья Китая, который претендует на независимость, но Китай утверждает, что это просто отделившаяся провинция, которую он хочет вернуть под свой контроль.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сидит за столом напротив министра иностранных дел Китая Цинь Гана 2 марта 2023 года. Встреча министров иностранных дел крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран мира проходила в Нью-Дели в марте 2023 года. Photo: Russian Foreign Ministry Press / Handout Journal Politico, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta. Journal Asiatimes

Как только Россия одержит победу на Украине, Китаю откроется путь к аналогичному вторжению на Тайвань. В то же время специальная военная операция на Украине позволит Китаю получить новые преимущества в захвате Тайваня, привлекая деньги, военные ресурсы и внимание США к острову.

7 марта 2023 года министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время пресс-конференции задал риторический вопрос: "Почему Соединённые Штаты просят Китай не поставлять оружие в Россию, тогда как сами они продолжают продавать оружие Тайваню?". Как отмечают некоторые критики, чем больше Вашингтон помогает Украине, тем труднее США оправдать защиту Тайваня, в случае если Китай попытается захватить его.

И хотя в краткосрочной перспективе вторжение Китая на Тайвань представляется маловероятным, некоторые эксперты на Западе считают, что такой шаг был бы губительным для Китая, так как, по их мнению, и США, и Китай заинтересованы в сохранении Тайваня и окружающего его региона.

В последнее время США постоянно провоцируют Китай предпринимая меры по усилению военного присутствия в регионе Южно-Китайского моря. Китай соответственно нарастил военную активность в районе Тайваньского пролива. Кроме того, Вашингтон недавно объявил о намерении разместить войска и военную технику на Филиппинах - стратегической военной базе, расположенной в непосредственной близости от Тайваня.

Давление Запада

В последние несколько месяцев администрация Байдена и лидеры других западных государств предупредили Китай, что он не должен вмешиваться в конфликт на Украине.

Так, в марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц официально обратился к Пекину с предупреждением о том, что если он ввяжется в конфликт, то это будет иметь последствия.

Однако как показывает практика, страны вступают в конфликты, когда считают, что их интересы могут быть затронуты или когда они смогут в той или иной степени повлиять на ситуацию. Это может стать фактором, который подтолкнет Китай к более активному участию в боевых операциях России на Украине.

В древнем Китае одной из страшных казней была пытка под названием "смерть от тысячи порезов". Подобная экзекуция за "преступный подрыв великих устоев" была рассчитана на год: палачи постепенно наносили мучительные раны или отрезали маленькие кусочки тела, затем под наблюдением врача эти раны прижигались и даже заживали, чтобы на следующий день можно было отрезать или отрубить еще один фрагмент тела. The PoliticalJustice Information and Analysis Channel.

Мнение российского эксперта

По украинскому кейсу видно, что США хотят посильнее напрячь Европу, в поддержке Киева, чтобы самим сфокусироваться на схватке с Китаем и при этом не потерять лицо в Юго-Восточной Азии, в частности. Кстати, никто не отменял проблемы Вашингтона в странах Центральной и Южной Америки, а также на Ближнем Востоке. Об этом рассказывает профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов.

Некоторые эксперты уже назвали эту ситуацию для Соединенных Штатов и их толерантных сателлитов "стратегией тысячи порезов", то есть, когда носятся мелкие неглубокие ранения, но при этом общее количество потерянной крови становится критическим и совместно с сепсисом приводит к долгой и мучительной смерти. Вот примерно такую картину в отношении США мы сегодня и наблюдаем. Кстати, казнь от "тысячи порезов" применялась еще в Древнем Китае и только потом перешла в военное искусство.

P.S. А пока США медленно, но, верно, раздевают Европу. Например, Volkswagen переносит строительство аккумуляторного завода из ЕС в Соединенные Штаты. Решение о строительстве аккумуляторного завода в Восточной Европе будет приостановлено, вместо него откроют аналогичное предприятие в Северной Америке из-за введенных Вашингтоном льгот для "зеленых" технологий, которыми США переманивают европейские компании. Об этом 8 марта сообщил британский таблоид Financial Times.

Источники и ссылки: Journal Asiatimes, Информационно - аналитический канал Политджойстик, Journal Bloknot, Associated Press, AP, Journal Politico, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.



1. (https://t.me/s/politjoystic)

2. (https://asiatimes.com/2023/03/why-china-just-might-arm-up-russias-war/)

3. (https://bloknot.ru/v-mire/kitaj-potreboval-ot-ssha-prekratit-peredachu-oruzhiya-tajvanyu-chto-budet-kogda-v-vashingtone-proignoriruyut-zayavlenie-pekina-1069727.html)

4. (https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-government-antony-blinken-china-6ad43aa87f086acce31a1de63c6caf15)

5. (https://www.politico.com/news/2023/02/24/china-weapons-russia-ukraine-war-00084425)

6. (https://www.gazeta.ru/politics/2023/03/07/16357015.shtml)