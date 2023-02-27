GCAP vs FCAS: Великобритания, Италия и Япония совместно разрабатывают истребитель шестого поколения
В следующем месяце министры обороны Великобритании, Японии и Италии расскажут о своих планах касательно программы GCAP, которая предусматривает совместную разработку истребителя нового поколения.
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Бен Уоллес, Ясуказу Хамада и Гвидо Кросетто встретятся в марте этого года в столице Японии Токио. Они обсудят перспективы развития проекта. Цель новой программы - получить новый самолет примерно к 2035 году. Основным подрядчиком программы является британская компания BAE Systems. В качестве субподрядчиков выступают японская компания Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo. Руководство этих трех компаний также планирует принять участие в данном мероприятии.
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На трехсторонней встрече будут также рассмотрены перспективы создания экспортных вариантов нового истребителя. Об этом сообщает японское новостное издание The Japan Times. Газета сослалась на свой источник, пожелавший остаться неизвестным. Но есть одно "но". Для того, чтобы наладить производство экспортной военной продукции, Япония должна изменить свое законодательство. В настоящее время в стране восходящего солнца существуют законы, препятствующие экспорту японского оружия. По мнению экспертов, эти запреты обусловлены пацифистским сознанием, укоренившимся в стране после Второй мировой войны.
Правительство Японии уже включило в свою Стратегию национальной безопасности, обновленную в конце прошлого года, возможный пересмотр политики военного экспорта страны. Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что будет добиваться скорейшего проведения конституционной реформы, об этом сообщают местные медиа.
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Будущий истребитель программы GCAP к середине следующего десятилетия должен заменить парк из примерно 330 боевых самолетов, стоящих на вооружении страны. А именно, порядка 90 самолетов F-2 Воздушных сил самообороны Японии, которые являются отечественным аналогом американской модификации F-16, а также 240 британских и итальянских истребителей Eurofighter Typhoon.
Первый западный истребитель, спроектированный без участия Соединенных Штатов
Издание Bulgarian Military пишет, что участие Японии в этом проекте является знаковым для страны, у которой после окончания Второй мировой войны на вооружении находились исключительно американские боевые самолеты. Поэтому изначально японское решение относительно проекта Tempest под эгидой Великобритании не нашло поддержки у Соединенных Штатов.
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В течение довольно длительного времени Япония пыталась разработать собственную концепцию истребителя следующего поколения в рамках так называемой программы F-X, в результате которой должен был появиться истребитель F-3, и который она намеревалась построить без участия других государств-участников НАТО.
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Таким образом, возможность получения технической поддержки от Lockheed Martin, которая в течение длительного времени рассматривалась, была практически исключена, поскольку участие этого оборонного концерна США помешало бы японским планам по экспорту нового самолета.
GCAP vs FCAS
Анонс в ноябре прошлого года альянса Японии, Великобритании и Италии по разработке истребителя шестого поколения совпал с закрытием Испанией, Францией и Германией собственного проекта по созданию Боевой Авиационной Система будущего (Future Combat Safety System NGWS/FCAS]. Это произошло после нескольких месяцев напряженных переговоров между Airbus и Dassault, крупнейших промышленных партнеров Германии и Италии.
При этом на Западе считают, что теоретически существование двух крупных программ боевых самолетов будущего с участием Европы (FCAS и GCAP) может создать здоровую конкуренцию для поиска наиболее оптимальной системы.
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Более того, в последнее время все чаще звучат предупреждения экспертов о том, что старый континент не сможет конкурировать на рынке боевых самолетов шестого поколения, если не сможет объединить свои многочисленные проекты в единую систему.
Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, Journal RosBusinessConsulting, Journal European Security & Defence, Journal Breaking Defense
https://www.rbc.ru/politics/11/07/2022/62cc14119a79473c135b0004
https://bulgarianmilitary.com/2023/02/23/gcap-plans-which-will-replace-f-2-and-typhoon-will-be-discussed/
https://euro-sd.com/2021/07/articles/exclusive/23236/fcas-scaf-and-tempest-programme-status-reports/
https://breakingdefense.com/2022/12/uk-japan-and-italy-launch-global-combat-air-programme-to-deliver-next-generation-fighter/
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