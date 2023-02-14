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Столтенберг заявил, что потребности Украины в боеприпасах превышают производственные мощности НАТО
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Встреча министров оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса запланирована на 14-15 февраля.

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По словам генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга, уровень потребляемых Украиной боеприпасов в настоящее время превышает потенциал всех стран НАТО по их производству. При этом период ожидания крупнокалиберных снарядов увеличился более чем в четыре раза - с 12 до 28 месяцев. 

Pictured are two upgraded F-16 Viper configuration fighters that the Greek Air Force received out of 83 aircraft ordered by Hellenic Aerospace Industry (EAV).  The two machines will be used as simulators for Greek air force pilots, while EAV is ramping up production to deliver at least six aircraft by the end of the year. Al Mayadeen English Television Channel (Associated Press News Photo/Oliviers Mattnys).

"Текущие темпы потребления боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства", - сказал Столтенберг на конференции перед саммитом Североатлантического альянса. "Заказы, размещенные сегодня, будут выполнены спустя два с половиной года", - добавил генсек альянса.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14-15 февраля. На переговорах министры обороны стран НАТО, согласно прогнозам, обсудят вопросы обороноспособности альянса и усиления безопасности подводной инфраструктуры, а также дополнительную и расширенную поддержку Киева.

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После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Москва обратилась с посланием к странам-членам НАТО, в котором осудила военную помощь Киеву, заявив, что вооружение Украины не способствует мирным переговорам и лишь эскалирует конфликт.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Евросоюза и очередной саммит глав государств ЕС.

Его поездка в Брюссель состоялась после непродолжительного европейского тура в Великобританию и Францию в минувшую среду, где он добивался увеличения объемов поставляемого оружия. По сообщениями западных медиа он заручился поддержкой 27 стран-членов блока о предоставлении Киеву легких самолетов и ракет дальнего радиуса действия. 

В своем обращении к евродепутатам Зеленский сказал, что "мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира - мы защищаемся сами, мы, украинцы, на поле боя, вместе с вами", и призвал поставить более еще больше современного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (NATO) Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции перед встречей министров оборонных ведомств стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, понедельник, 13 февраля 2023 года (Associated Press News Photo/Oliviers Mattnys). Al Mayadeen English Television Channel

Своей поездкой по европейским странам Зеленский пытался показать "срочность" в обеспечении воздушной поддержки, поскольку всушнки в ближайшие дни ожидает наступления Вооруженных Сил Российской Федерации.

В четверг председатель парламента Евросоюза Роберта Метсола также призвала блок стран ЕС рассмотреть возможность отправки на Украину истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

Напомним, что ранее Париж допустил возможность поставки самолетов на Украину. При этом Макрон отметил, что Франция будет исходить из трех критериев: целесообразности и эффективности оружия для вооруженных сил Украины, отсутствия риска эскалации и ослабления обороноспособности французской армии.

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А в Лондоне заявили, что отправка британских истребителей в Украину сейчас нецелесообразна. "Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны. Для того чтобы научиться летать, уйдет несколько месяцев. Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов на Украину нецелесообразна", - сообщил пресс-секретарь Сунака. "Мы будем продолжать оказывать и наращивать нашу военную поддержку Киева и внимательно прислушиваться к просьбам ВСУ", - добавил он.

В прошлый понедельник президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не планируют передавать Киеву истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon.  Кроме того, желание отослать свои F-16 на верную гибель выразили Нидерланды и Польша. Однако в обоих случаях для осуществления такого реэкспорта потребуется разрешение Вашингтона.

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Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian military
1. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/31/paris-we-can-deliver-rafale-to-ukraine-this-is-not-a-taboo/)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraines-demands-for-shells-surpasses-nato-production-capaci)

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#россия #нато #украинский конфликт
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