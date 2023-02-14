Встреча министров оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса запланирована на 14-15 февраля.
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По словам генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга, уровень потребляемых Украиной боеприпасов в настоящее время превышает потенциал всех стран НАТО по их производству. При этом период ожидания крупнокалиберных снарядов увеличился более чем в четыре раза - с 12 до 28 месяцев.
"Текущие темпы потребления боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства", - сказал Столтенберг на конференции перед саммитом Североатлантического альянса. "Заказы, размещенные сегодня, будут выполнены спустя два с половиной года", - добавил генсек альянса.
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14-15 февраля. На переговорах министры обороны стран НАТО, согласно прогнозам, обсудят вопросы обороноспособности альянса и усиления безопасности подводной инфраструктуры, а также дополнительную и расширенную поддержку Киева.
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После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Москва обратилась с посланием к странам-членам НАТО, в котором осудила военную помощь Киеву, заявив, что вооружение Украины не способствует мирным переговорам и лишь эскалирует конфликт.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Евросоюза и очередной саммит глав государств ЕС.
Его поездка в Брюссель состоялась после непродолжительного европейского тура в Великобританию и Францию в минувшую среду, где он добивался увеличения объемов поставляемого оружия. По сообщениями западных медиа он заручился поддержкой 27 стран-членов блока о предоставлении Киеву легких самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
В своем обращении к евродепутатам Зеленский сказал, что "мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира - мы защищаемся сами, мы, украинцы, на поле боя, вместе с вами", и призвал поставить более еще больше современного оружия.
Своей поездкой по европейским странам Зеленский пытался показать "срочность" в обеспечении воздушной поддержки, поскольку всушнки в ближайшие дни ожидает наступления Вооруженных Сил Российской Федерации.
В четверг председатель парламента Евросоюза Роберта Метсола также призвала блок стран ЕС рассмотреть возможность отправки на Украину истребителей и ракет дальнего радиуса действия.
Напомним, что ранее Париж допустил возможность поставки самолетов на Украину. При этом Макрон отметил, что Франция будет исходить из трех критериев: целесообразности и эффективности оружия для вооруженных сил Украины, отсутствия риска эскалации и ослабления обороноспособности французской армии.
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А в Лондоне заявили, что отправка британских истребителей в Украину сейчас нецелесообразна. "Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны. Для того чтобы научиться летать, уйдет несколько месяцев. Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов на Украину нецелесообразна", - сообщил пресс-секретарь Сунака. "Мы будем продолжать оказывать и наращивать нашу военную поддержку Киева и внимательно прислушиваться к просьбам ВСУ", - добавил он.
В прошлый понедельник президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не планируют передавать Киеву истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Кроме того, желание отослать свои F-16 на верную гибель выразили Нидерланды и Польша. Однако в обоих случаях для осуществления такого реэкспорта потребуется разрешение Вашингтона.
Источники и ссылки Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian military
1. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/31/paris-we-can-deliver-rafale-to-ukraine-this-is-not-a-taboo/)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraines-demands-for-shells-surpasses-nato-production-capaci)