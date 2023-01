Англосаксы попытались с помощью клея отремонтировать крепление обшивки ядерного реактора АПЛ Авангард. Что произошло дальше, читайте ниже.

На английской атомной субмарине, которая находилась на ремонте более семь лет, были обнаружены болты, посаженные на суперклей, что "взбесило" главу британского министерства обороны. Об этом сообщает издание The Sun. Этими крепежными изделиями фиксировалась термоизоляция на трубах с теплоносителем, охлаждающим атомный реактор.

Взбешенное руководство ВМС приказало провести расследование после того, как "сотрудники подрядной организации на АПЛ Авангард приклеили сорванное крепление в камере ядерного реактора". Как утверждается, непригодные для ремонта головки болтов были затянуты слишком сильно. Journal Bulgarian_Military, Sun, Journal Dailymail.

В настоящий момент руководство ВМС Великобритании проводит доследственную проверку в отношении рабочего персонала, осуществляющего ремонт "Вэнгарда" - одной из четырех атомных подлодок туманного Альбиона, информирует The Sun со ссылкой на свои источники.

В ходе инспекции на одной из четырех субмарин типа «Вэнгард» (англ. Vanguard, рус. Авангард) были обнаружены отвалившиеся головки нескольких болтов, удерживающих термоизоляцию на системах, охлаждающих ядерный реактор. При более детальном осмотре оказалось, что головки по меньшей мере семи болтов были срезаны из-за чрезмерного усилия при затяжке, и обратно их вернули с помощью суперклеем. Издание сообщает, что ремонт англосаксонской АПЛ осуществлялся на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, (сообщают источники издания), "был взбешен" и потребовал провести срочное совещание, а также получить "гарантии" касательно качества будущих работ от одной из крупнейших подрядных организаций военного ведомства, компании Babcock International Group, отвечающей за обслуживание и ремонт стратегического объекта.

Бен Уоллес воскликнул: "Это отвратительно! Это позор! В ядерной энергетике нельзя срезать болты. Стандарты есть стандарты. Ядерные стандарты никто не отменял".

Говорят, что министр обороны Бен Уоллес после обнаруженного дефекта потребовал "гарантий касательно будущих работ", проводимых на 15 900-тонном судне фирмой-подрядчиком Babcock. Journal Bulgarian_Military, Sun, Journal Dailymail.

Представители подрядчика тут же заявили о "технологическом сбое" случившимся вследствие нарушений рабочего процесса, однако о таких нюансах, как сорванные болты или о применении суперклеев, ранее не сообщали, утверждает источник. Руководство Babcock также не смогло внятно объяснить министру, как была допущена такая оплошность.

Сорванные болты были обнаружены за день до того, как специалисты королевского флота должны были осуществить контрольный запуск реактора АПЛ на полную мощность. В настоящее время военная прокуратура тщательно анализирует документацию, пытаясь выяснить, когда имел место этот инцидент и кто именно несет за него ответственность. В соответствии с требованиями стандартов ядерной безопасности, при выполнении подобных работ персонал всегда работает парами. отмечает британский таблоид.

Сегодня Соединённое Королевство располагает четырьмя атомными подводными лодками типа Vanguard - Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance. На борту каждой из них установлены американские ядерные ракеты Трайдент.

Бывший капитан подлодки командир Райан Рамсей добавил, что такой ремонт заставил его задуматься о том, "что еще было сделано не так". В результате задержки работ другие британские подводные лодки Trident - HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant - были вынуждены находиться в длительном патрулировании.

С 2028 года все четыре подлодки будут заменены подводными ракетоносцами класса "Дредноут" (Dreadnought-class submarine), которые также будут нести ракеты "Трайдент".

The Vanguards submarins are a series of four British nuclear-powered strategics submarins built in the 1990s. In the early 1990s they replaced the four Resolution-type nuclear submarines and were their further development. Journal Bulgarian_Military, Sun, Journal Dailymail.

Подводные лодки, название которых происходит от изречения "Бойся Бога и больше не бойся ничего" ('Fear God and dread nough), будут вооружены ядерные ракеты и и предназначены для того, чтобы оставаться незамеченными в море в течение нескольких месяцев. Они будут больше существующих АПЛ Великобритании. Их водоизмещение составит 16 900 тонн, а размер - 150 метров, ожидаемый срок службы - 30 лет.

Компания Babcock, отвечающая за обслуживание флота британских судов, настаивает на том, что безопасность остается ее "важнейшим приоритетом". "Любая проблема, связанная с качеством, является для нас глубоким разочарованием, но наши собственные надежные процедуры контроля обнаружили эту проблему, и мы приняли немедленные меры по ее устранению", - сообщил журналистам Daily Mail Online в пресс-службе компании.

"Безопасность по-прежнему остается нашим важнейшим приоритетом! Мы можем подтвердить, что работы не оказали никакого влияния на безопасность или операционную деятельность судна. Мы продолжим тесно сотрудничество с нашим клиентом, как это и было на протяжении всей этой сложнейшей и важнейшей программы".

