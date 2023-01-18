В минувший понедельник один разочарованный игрок War Thunder опубликовал на форуме несколько конфиденциальных документов, касающихся устройства американского истребителя F-16

Некоторые люди относятся к компьютерным играм слишком серьезно. В результате они совершают не совсем адекватные вещи. Именно это произошло, когда в понедельник один расстроенный игрок War Thunder опубликовал некоторые документы ограниченного характера, касающиеся устройства американского истребителя F-16 Fighting Falcon. Еще одна утечка из War Thunder: один из игроков выложил на форуме запрещенные документы, касающиеся американского истребителя F-16 Fighting Falcon. Journal Interesting Engineering.

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Об этом сообщает издание AeroTime. Естественно, информация была быстро удалена, но не раньше, чем многие успели ее просмотреть и скачать. Антон Юдинцев, основатель компании Gaijin Entertainment, сообщил изданию, что документы, размещенные в этом посте, относятся к категории запрещенных для экспорта и содержат информацию, касающуюся ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) и ее использования на самолетах F-16 Fighting Falcon.

Незаконно и бессмысленно

"Мы всегда как можно быстрее удаляем с нашего форума сообщения, содержащие секретную или запрещенную информацию. Мы не позволяем нашим пользователям делиться подобными документами на наших платформах. Мы снова и снова напоминаем нашим клиентам, что это незаконно и бессмысленно, поэтому они никогда не должны этого делать", - пояснил Юдинцев в комментарии AeroTime по электронной почте.

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"Мы никогда не используем их в своей работе, и эта политика никогда не изменится. Команда разработчиков даже не смотрит на содержание документов, модераторы просто проверяют, является ли информация о военной машине или вооружении, о котором идет речь, секретной или нет. Если ответ положительный, мы все удаляем как можно быстрее. Наши разработчики игр никогда не просматривают ни эту информацию, ни сообщения пользователей, сопровождающие документы, поэтому на ситуацию они никак не влияют", - добавил Юдинцев.

Иллюстрация General Dynamics F-16 Fighting Falcon, американского многоцелевого легкого истребителя четвертого поколения. Willard/iStock .Journal Interesting Engineering.

Подозрительный пост

Сообщение было сделано пользователем под ником spacenavy90. Неизвестно, был ли он забанен за свои действия.

Во время публикации своего поста spacenavy90 написал следующий комментарий: "Во время своих наблюдений я обнаружил интересную вещь. На ранних этапах тестирования ракеты AMRAAM видно, как AIM-120 устанавливались на F-16A и использовалась TWS на панели управления SCP без MFD."

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В последнее время пользователи War Thunder стали частенько выкладывать секретную информацию. По сообщениям, первый такой случай произошел в 2021 году, когда на одном из форумов игры были размещены фрагменты инструкции по эксплуатации британского танка Challenger 2.

Какую цель преследовали авторы подобных постов? Ну конечно же, убедить разработчиков игры сделать более совершенную модель танка.

Фрагмент игры War Thunder. Journal Interesting Engineering.

Вслед за этой первой утечкой подобные сообщения посыпались одно за другим. Так, например, были выложены запрещенные документы, касающиеся французских танков Leclerc и китайских противотанковых снарядов DTC10-125, а также информация касательно новейшего китайского танка Type 99 и схемы расположения брони на боевом вертолете Eurocopter Tiger.

Во всех случаях модераторы форума поспешили удалить конфиденциальную документацию, но неизвестно, какой именно ущерб производителям (и может быть государствам) был причинен в результате этих публикаций. И хотя подобные сообщения свидетельствуют об увлеченности пользователей игрой, порой они доставляют немало неприятностей.

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Сообщалось, что Gaijin Entertainment обратилась к своим многочисленным подписчикам и клиентам с просьбой не потворствовать такому поведению. Увы, похоже, что их просьба не произвела должного эффекта.

War Thunder — это бесплатная компьютерная многопользовательская онлайн-игра с элементами симуляции, посвященная сражениям в воздухе, на суше и на море. Она была выпущена в 2012 году.

Источники и ссылки: The Astrophysical Journal, Journal Interesting Engineering, Gazeta.ru, Journal Aerotime

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1 (https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/08/08/18282992.shtml?updated)

2. (https://interestingengineering.com/culture/game-player-posts-f16-documents)

3. (https://www.aerotime.aero/articles/another-war-thunder-leak-player-reportedly-posts-restricted-f-16-documents)