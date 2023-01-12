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Рухнувшая криптовалютная биржа FTX возвратила ликвидные активы на сумму свыше $5 млрд
Размер убытков, понесенных инвесторами, пока остается неизвестным.
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Фондовая криптовалютная биржа FTX, потерпевшая крах за неделю в ноябре прошлого года, вернула активы на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил адвокат компании в суде Соединенных Штатов.

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Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид. ВВС. Journal Interesting Engineering  Getty Images.

Еще год назад стоимость криптобиржи, главный офис которой находился на Багамах, составляла более 32 миллиардов долларов, однако позже компания столкнулась с проблемой нехватки денежных средств. В результате 11 ноября прошлого года основатель и генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид (SBF) подал заявление о банкротстве.

В ходе расследования обстоятельств этого дела прокурорам стало известно, что дефицит ликвидности криптобиржи стал результатом ее же собственных действий в прошлом. Например, дочерняя инвестиционная компания SBF Alameda Research использовала депозиты клиентов FTX для осуществления самостоятельных инвестиций, которые закончились неудачей.

Мошенничество FTX

На первый взгляд может показаться, что проблемы FTX были вызваны только несколькими неудачными сделками. Однако с появлением новых подробностей выяснилось, что в компании было совершено множество других противозаконных действий, причем всё это было хорошо известно высшему руководству.

В декабре прошлого года многие мы рассказывали о том, как в программный код FTX были внесены изменения, позволяющие быстро реализовать все активы Alameda Research в случае банкротства компании. Кроме того, позже выяснилось, что по указанию SBF руководители FTX периодически выводили денежные активы на поддельные счета. Так, например, около 8 миллиардов долларов Alameda оказались на счету, который SBF назвала "счетом нашего корейского друга".

Бывший глава FTX, Сэм Бэнкман-Фрид признал себя виновным в мошенничестве, но был отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Сейчас он проживает в родительском доме в Калифорнии и не имеет права покидать его. Он утверждает, что делал это неумышленно, даже несмотря на то, что прокуроры пока не могут оценить всех масштабов ущерба, с которым столкнулись клиенты FTX.

Активы возвращены, но ущерб уже нанесен.

На днях адвокат FTX заявил, что более 5 миллиардов долларов из активов биржи были возвращены в виде "наличных денег, неликвидной криптовалюты и ликвидных инвестиционных ценных бумаг". Об этом говорится в репортаже BBC. Адвокат добавил, что возвращенные средства не были частью активов, арестованных Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, на территории которых находилась штаб-квартира FTX, а сам Бэнкман-Фрид был задержан перед экстрадицией в США.

Поскольку эти активы могут быть использованы для возмещения убытков, понесенных вкладчиками криптобиржи, инвесторы и клиенты FTX не участвовали в судебных слушаниях, за исключением звезды американского футбола Тома Брэди, а также его жены Жизель Бюндхен и владельца New England Patriots Роберта Крафта, говорится в статье BBC.

Помимо финансовых потерь инвесторов, эти события ударили по репутации криптовалютной индустрии, которая и без того в прошлом году переживала не лучшие времена. Например, в результате краха FTX пострадали инвесторы криптобиржи Gemini, вложившие свои средства в финансовые проекты, связанные с ныне распавшейся криптовалютной биржей.

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Источники и ссылки: BBC, Journal Interesting Engineering.

1. (https://www.bbc.com/news/business-64245044)
2. (https://interestingengineering.com/culture/cryptoexchange-ftx-recovers-assets-5-billion)
3. (https://interestingengineering.com/culture/ftx-caught-8-billion-dollars-secret-accounts)

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#ftx #криптовалютная биржа #сэм бэнкман-фрид #восстановление активов #крах ftx
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