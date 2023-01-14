Исследователи из Технологического института Карлсруэра в Германии разработали инновационную технологию, которая позволяет получать углерод из присутствующего в атмосфере углекислого газа CO2. Установка первой фазы проекта может удалить 0,001 тонны (два килограмма) CO2 из окружающего воздуха за один день, преобразуя их в 0,5 килограмма твердого углерода.
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Исследовательский проект, получивший название NECOC (Negative Carbon Dioxide to Carbon), был инициирован совместно с INERATEC и Climeworks. Цель программы - сделать Германию углеродно-нейтральной. Для этого решения этой задачи ФРГ необходимо "как можно скорее ликвидировать углеродные циклы на предприятиях страны", говорится в пресс-релизе.
Соблюдение целевых показателей
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) указала на необходимость удаления и постоянного хранения уже присутствующего в атмосфере углекислого газа CO2 для достижения цели по снижению температуры на 1,5 градуса до 2030 года.
"Мы должны найти совершенно новые технологические решения, если хотим сохранить промышленное производство", - говорит профессор Бенджамин Дитрих из Института тепловых процессов KIT (TVT). В качестве промышленного потенциала предлагается использовать добываемый углерод, который необходим в "производстве батарей, строительных материалов, красок, а также в сельскохозяйственном секторе. В мире углерод в основном производится из источников ископаемого топлива".
"Если этот углерод останется навсегда в связанном состоянии, мы успешно объединим отрицательную эмиссию с компонентом поставок ископаемых ресурсов после их сжигания в рамках будущей стратегии управления выбросами углекислого газа", - заявил Дитрих. Команда утверждает, что это внесет двукратный вклад в устойчивое будущее нашей планеты.
Как система улавливает углекислый газ
Процесс включает три этапа - поглотитель для отделения CO2 от окружающего воздуха составляет первый этап цикла. На втором этапе углекислый газ перемещается в микроструктурированный реактор, где вступает в реакцию с водородом из подключенного электролизера.
В результате реакции происходит образование новых связей между углеродом и кислородом, а сам углекислый газ превращается в метан и воду. Затем вода поступает обратно в электролизер, а метан, вместе с углеродом, попадают в реактор с жидким оловом.
На последнем этапе "реакция пиролиза расщепляет молекулы метана, образуя водород, который может быть снова использован в процессе расщепления углекислого газа". Оставшийся углерод, "плавающий " на олове в виде микрогранул, может быть удален механическим путем.
Изменяя заданные параметры, например, уровень температуры, специалистам удалось добиться изготовления различных модификаций углерода, таких как графит, сажа или даже графен.
Второй этап поможет масштабировать процесс
Возможности масштабирования и оптимизации процесса для его дальнейшего использования станут основной целью второй фазы проекта. "Мы планируем сделать процесс более энергоэффективным, улучшив рекуперацию энергии за счет тепла, выделяемого во время процесса", - рассказывает руководитель проекта доктор Леонид Штоппель из Лаборатории жидких металлов Карлсруэ.
Кроме того, специалисты рассматривают возможность интеграции в процесс высокотемпературного аккумулирования тепловой энергии и прямого солнечного нагрева.
Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Joornal Eurekalert, Karlsruher Institute for Technology.
1. (https://www.tvt.kit.edu/21_3547.php)
2. (https://www.eurekalert.org/news-releases/976456)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/process-produces-carbon-out-of-air)