ВСУ по ошибке сбили свой МиГ-29 в близи населенного пункта Курахово

По сообщениям СМИ, недалеко от Донецка ПВО ВСУ сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины.

Артиллерия ВСУ самостоятельно уничтожила истребитель, в то время как российская сторона "лишь немного приложила к этому руку"

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"Украинский зенитно-ракетный комплекс "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку", - заявил 8 января заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин. Как командир резервного подразделения БАРС "Каскад", Саблин, постоянно находится в зоне военных действий на Донбассе.

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Это далеко не единичный случай, когда ВСУ сбивают свои собственные самолеты. Так, например в первые дни специальной военной операции из-за ошибки украинских систем ПВО над Киевом был сбит истребитель Су-27 ВВС Украины. В мае прошлого года украинские националисты атаковали собственный оперативно-тактический беспилотник Ту-141 "Стриж". В результате 5-тонный БПЛА был сбит и упал в лесополосе.

Депутат Государственной Думы сообщил о истребителе МиГ-29, сбитом украинской системой противовоздушной обороны

В настоящее время остатки МиГ-29 представляют собой основной класс пилотируемых истребителей, используемых Украиной. После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала несколько десятков новейших самолетов четвертого поколения. МиГ-29 ценились выше более тяжелых и дорогих Су-27 и Су-24М того же поколения из-за более низкой стоимости обслуживания, неприхотливости к качеству взлетно-посадочных полос и возможности использовать запасные части от ряда союзников - бывших членов Варшавского договора, на вооружении которых в годы холодной войны состояли такие же самолеты.

Впрочем, Киев это не спасло так как большинство МиГ-29 были уничтожены как во время воздушных боев, так и в результате ударов ВС РФ по украинским аэродромам.

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В первые дни конфликта украинские ЦПСО (центры информационно-психологических операций ВСУ) очень настойчиво пытались убедить весь мир в том, что супер-асс на МиГ-29, так называемый "Призрак Киева", сбил "неимоверное" количество российских истребителей. Несмотря на то, что эти заявления были широко растиражированы западными СМИ, Киев признал эту легенду ложью и элементом антироссийской пропаганды.

В мае 2022 года вооруженные силы Украины сбили собственный беспилотный самолет Ту-141 "Стриж"

Проблема МиГ-29, как и других действующих истребителей ВВС Украины, заключается в их устаревшем вооружении и авионике, даже с учетом того, что они были модифицированы при содействии стран-членов НАТО и оснащены американскими ракетами класса "воздух-земля" и противоракетными комплексами.

По прогнозам западных экспертов, численность украинских МиГ-29 может увеличиться в 2023 году за счет поставок самолетов из Словакии и, возможно, из Польши. (Обе страны получили эти самолеты в 1980-х годах, когда являлись участниками Варшавского договора).

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Источники и ссылки:

1. (https://www.gazeta.ru/army/2022/08/14/15271418.shtml)

2. (https://sablin.ru/news/deputat-sablin-soobshchil-ob-unichtozhenii-ukrainskogo-mig-29)

3. (https://topwar.ru/196114-ukrainskie-voennye-sbili-sobstvennyj-bespilotnik-tu-141-strizh.html)

4. (https://iz.ru/1451484/2023-01-08/ukrainskie-boeviki-oshibochno-sbili-svoi-istrebitel-mig-29)