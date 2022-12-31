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Китайский аналог российского истребителя Су-27 подрезал американский самолет-шпион RC-135 - Видео
J-11B - китайский аналог российского истребителя Су-27 Фланкер пролетел в 6 метрах перед носом американского самолета-разведчика RC-135
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На прошлой неделе китайский истребитель пролетел в 6 метрах от самолета-разведчика RC-135 ВВС Соединенных Штатов, подрезав американский самолет, которому пришлось совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения. Об этом свидетельствуют кадры, полученные журналом American Military News от Министерства обороны США.

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A pilot of a People's Liberation Army of China (PLA) J-11 fighter flies alongside a U.S. Air Force RC-135 aircraft.  Journal American Military News. (U.S. Air Force images/Presented Dec. 28, 2022 by Ryan Morgans)

В заявлении, опубликованном в четверг, United States Indo-Pacific Command (INDOPACOM) сообщило, что 21 декабря американский самолет-шпион совершал рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве, когда к нему приблизился истребитель J-11 ВМС Народно-освободительной армии Китая (PLAN).

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"Пилот PLAN совершил небезопасный маневр, пролетев в 6 метрах перед носом RC-135, что вынудило RC-135 предпринять маневры c целью уклонения, чтобы избежать столкновения", - заявили в INDOPACOM. Один из членов экипажа RC-135 сделал видеозапись, на которой запечатлен фрагмент сближения с китайским истребителем.

Китайский аналог советского истребителя Су-27 почти врезался в самолет-шпион United States Air Force. Представляем вашему вниманию кадры, на которых китайский J-11 приближается на расстояние шести метров самолету RC-135 USAF Соединенных Штатов и в конечном итоге подрезает его в носовой части, вынуждая американский летательный аппарат совершить маневр уклонения. Journal American Militaryn News. Youtube.

Несмотря на этот опасный инцидент, командование Индо-ПАКОМ заявляет, что совместные миссии ВВС США и союзников будут продолжаться. Вашингтон призвал государства, находящиеся в этом регионе, безопасно использовать международное воздушное пространство в соответствии с международным правом.

"Индо-Тихоокеанское командование США привержены идее создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы продолжим выполнять операции как на море, так и в международном воздушном пространстве, уделяя должное внимание безопасности всех судов и летательных аппаратов в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении INDOPACOM. "Мы надеемся, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут безопасно и в соответствии с международным правом использовать международное воздушное пространство".

A pilot of a People's Liberation Army of China (PLA) J-11 fighter flies alongside a U.S. Air Force RC-135 aircraft.  Journal American Military News. (U.S. Air Force images/Presented Dec. 28, 2022 by Ryan Morgans)

Shenyang J-11 является китайским вариантом советского самолета Сухой Су-27 Flanker. Он изготавливается Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation (SAC). 

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Инцидент от 21 декабря - далеко не первый случай, когда китайские истребители пролетают в опасной близости от американских самолетов. В июне китайский истребитель Су-30, как сообщается, совершил опасный маневр вблизи самолета C-130 Командования специальных операций ВВС США (Air Force Special Operations Command - AFSOC)

В августе вице-адмирал Карл Томас, командующий 7-м флотом Соединенных Штатов, дислоцированным у берегов Японии, заявил, что китайские самолеты все чаще осуществляют опасные перехваты американских самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе.

A pilot of a People's Liberation Army of China (PLA) J-11 fighter flies alongside a U.S. Air Force RC-135 aircraft.  Journal American Military News. (U.S. Air Force images/Presented Dec. 28, 2022 by Ryan Morgans)

С целью предотвращения подобных инцидентов в будущем между высокопоставленными политическими и военными чиновниками обеих стран постоянно ведутся переговоры. Последняя встреча между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ состоялась 22 ноября.

США настаивают не только на сохранении, но и на усилении связей между Вашингтоном и Пекином. Пентагон считает, что это один из способов предотвратить будущие подобные инциденты и все более опасное поведение китайских пилотов.

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Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military, Journal American Militaryn News, Ministry of National Defense of the People's Republic of China, Youtube.    
1. (https://www.youtube.com/watch?v=ddc1GdmAfNU)    
2. (http://eng.mod.gov.cn/news/2022-11/22/content_4926695.htm)    
3. (https://bulgarianmilitary.com/2022/12/30/watch-j-11-flies-10ft-from-usaf-jet-then-cuts-in-front-of-it/)        
4. (https://americanmilitarynews.com/2022/12/video-chinese-fighter-jet-cuts-off-us-plane-20-feet-away-evasive-maneuvers-required/)

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#j-11 #boeing rc-135
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