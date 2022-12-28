Палата представителей США объявила о запрете TikTok для своих членов и сотрудников из-за "соображений безопасности". Это произошло сразу после принятия сводного закона о расходах, который также предусматривает запрет этого приложения для членов федерального правительства.
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"Начиная с сегодняшнего дня: Сотрудникам Палаты представителей не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства. TikTok не разрешено использовать на мобильных устройствах Палаты представителей. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве Палаты представителей, с вами свяжутся, чтобы удалить его", - заявил административный директор политического ведомства.
По данным Управления кибербезопасности CAO, мобильное приложение TikTok представляет угрозу для пользователей из-за "рисков безопасности". Об этом говорится в официальном документе.
На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о расходах, известного как «омнибус», на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов. Это позволило обеспечить финансирование федерального правительства и избежать шатдауна, который должен был начаться по истечении срока действия существующего финансирования.
Законодатели Палаты представителей приняли законопроект с минимальным перевесом (225:201), отправив его на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
Руководство TikTok предпринимает дополнительные меры для сохранения своей деятельности в США
В очередной попытке убедить американское правительство сохранить операционную деятельность под руководством своего владельца ByteDance, китайская компания TikTok предложила передать большую часть своего бизнеса под иностранный аудит.
В докладе, опубликованном агентством Reuters в минувший четверг, говорится, что популярное приложение уже три года "пытается убедить правительственные ведомства и агентства США" в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) не имеет доступа к "личным данным граждан США" и не может влиять на их содержимое.
Сервис TikTok подвергся серьезным нападкам со стороны обеих партий (как демократической, так и республиканской), пока администрация США рассматривает возможность продолжения работы приложения в Соединенных Штатах. В последнее время члены Конгресса Соединенных Штатов усилили давление на Белый дом с требованием запретить TikTok в рамках более масштабных разногласий между Вашингтоном и Пекином по вопросам внешней торговли и интеллектуальной собственности.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, CNBC Television Channel.
1. (https://www.cnbc.com/2022/12/27/us-house-administration-arm-bans-tiktok-on-official-devices-.html)
2. (https://english.almayadeen.net/news/technology/us-house-bans-tiktok-from-official-evices-for-security-reaso)