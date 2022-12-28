Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Палата представителей США запретила сотрудникам пользоваться TikTok "из соображений безопасности"
В США запретили государственным служащим пользоваться сервисом TikTok на компьютерах и телефонах.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Палата представителей США объявила о запрете TikTok для своих членов и сотрудников из-за "соображений безопасности". Это произошло сразу после принятия сводного закона о расходах, который также предусматривает запрет этого приложения для членов федерального правительства.

реклама

This illustrative photo, taken on July 19, 2022, shows the flags of China and the United States next to the TikTok logo. Al Mayadeen English Television Channel. Florencia Lopez | Reuters.

"Начиная с сегодняшнего дня: Сотрудникам Палаты представителей не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства. TikTok не разрешено использовать на мобильных устройствах Палаты представителей. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве Палаты представителей, с вами свяжутся, чтобы удалить его", - заявил административный директор политического ведомства.

По данным Управления кибербезопасности CAO, мобильное приложение TikTok представляет угрозу для пользователей из-за "рисков безопасности". Об этом говорится в официальном документе.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о расходах, известного как «омнибус», на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов. Это позволило обеспечить финансирование федерального правительства и избежать шатдауна, который должен был начаться по истечении срока действия существующего финансирования. 

Законодатели Палаты представителей приняли законопроект с минимальным перевесом (225:201), отправив его на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

The TikTok logo is pictured outside the company's headquarters in Culver City, California, USA, on September 25, 2021. The English television channel Al Mayadeen. Florencia Lopez | Reuters.

Руководство TikTok предпринимает дополнительные меры для сохранения своей деятельности в США

В очередной попытке убедить американское правительство сохранить операционную деятельность под руководством своего владельца ByteDance, китайская компания TikTok предложила передать большую часть своего бизнеса под иностранный аудит.

В докладе, опубликованном агентством Reuters в минувший четверг, говорится, что популярное приложение уже три года "пытается убедить правительственные ведомства и агентства США" в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) не имеет доступа к "личным данным граждан США" и не может влиять на их содержимое.

Сервис TikTok подвергся серьезным нападкам со стороны обеих партий (как демократической, так и республиканской), пока администрация США рассматривает возможность продолжения работы приложения в Соединенных Штатах. В последнее время члены Конгресса Соединенных Штатов усилили давление на Белый дом с требованием запретить TikTok в рамках более масштабных разногласий между Вашингтоном и Пекином по вопросам внешней торговли и интеллектуальной собственности.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, CNBC Television Channel.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

1. (https://www.cnbc.com/2022/12/27/us-house-administration-arm-bans-tiktok-on-official-devices-.html)
2. (https://english.almayadeen.net/news/technology/us-house-bans-tiktok-from-official-evices-for-security-reaso)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #tiktok #палата представителей
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лавров посоветовал "выполнить подобру-поздорову" предложения России по демилитаризации Украины
Почему Пентагон отклонили запрос Украины на поставки 100 штурмовиков A-10 Thunderbolt II - СМИ США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
10
Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
3
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
11
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Severed Steel
68
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
62
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
9
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
18
Основатель ЧВК "Моцарт" Энди Милберн рассказал об Украине и украинских военных
3
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
61
В сети появился симулятор столкновения Земли с астероидом
1
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
32
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
55
Palit разыграет среди всех желающих белую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 GamingPro
7
Новый механизм доступности в Firefox многократно ускорит работу со вспомогательными технологиями
1
Ventoy 1.0.86 по умолчанию отключает требования к оборудованию и сетевой учётной записи Windows 11
4
Поставки смартфонов в Китае в октябре упали на 27,2% в годовом сравнении
+
Death Stranding Director's Cut раздавали в Epic Games из-за ошибки сотрудника
8
Microsoft осовременит ещё одну функцию Windows спустя 40 лет после её первого появления
1
Lenovo Go Desk Station — это лампа, беспроводное зарядное устройство, USB док-станция и 4K-камера
+

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
64
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
264
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
214
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
26
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
5
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
92
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
5
Как я познал киберсекс
18
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
22

Сейчас обсуждают

help
10:51
мультиаккаунты..
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Михаэль Бенькович
10:49
Ржу , какая брехня и кто это пишет? Парни . Вы себя не успокаивайте. F- 35 на голову выше всего остального. Он не истребитель ближнего боя. Этот самолёт сбивает раньше чем его заметили.
На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
Мажор
10:49
Военнослужащий ВСУ под Артёмовском (Бахмутом) в ожидании штурма записывает прощальное видео из окопа. Подтверждает, что на данном направлении ВСУ противостоят превосходящие силы ВС РФ, щемят "Вагнера...
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Вежливый N_A-S_A-M_S
10:47
это потому что ты на территории четвертого мира живешь дaлбаеб. В Курской области на мине подорвались сотрудники ФСБ Экипаж БТР госпитализирован после взрыва.
SpaceX снизила стоимость Starlink для жителей Украины
Михаэль Бенькович
10:47
Истина
На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
Infinity78
10:47
расскажи это великобритании про евросоюз) они поумнее остальных и поняли давно что это говно полное, а не союз. Тащить и кормить убогие страны никто не будет, а там 90% таких. Еще гренландии тоже расс...
Илон Маск прокомментировал прогнозы Медведева на 2023 год
Мажор
10:47
Нормальные пацаны покупают NVIDIA, и не делаю сами себе мозги.
AMD заблокировала разгон Radeon RX 7000
Kasyan
10:46
Мало того, что этот кривой кусок говна тормозит на топовых компах, так туда ещё и Denuvo прикрутили.
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
Вежливый N_A-S_A-M_S
10:46
Украинские военные накрыли огнем военный штаб российских оккупантов. В результате «фейерверка» сразу «денацифицировались» по меньшей мере 12 оккупантов. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штир...
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
boo4a
10:45
... за какой то совершенно невменяемый оверпрайс
Обзор саундбара Hisense HS312
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем