В США запретили государственным служащим пользоваться сервисом TikTok на компьютерах и телефонах.

Палата представителей США объявила о запрете TikTok для своих членов и сотрудников из-за "соображений безопасности". Это произошло сразу после принятия сводного закона о расходах, который также предусматривает запрет этого приложения для членов федерального правительства.

This illustrative photo, taken on July 19, 2022, shows the flags of China and the United States next to the TikTok logo. Al Mayadeen English Television Channel. Florencia Lopez | Reuters.

"Начиная с сегодняшнего дня: Сотрудникам Палаты представителей не разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства. TikTok не разрешено использовать на мобильных устройствах Палаты представителей. Если у вас есть приложение TikTok на мобильном устройстве Палаты представителей, с вами свяжутся, чтобы удалить его", - заявил административный директор политического ведомства.

По данным Управления кибербезопасности CAO, мобильное приложение TikTok представляет угрозу для пользователей из-за "рисков безопасности". Об этом говорится в официальном документе.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о расходах, известного как «омнибус», на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов. Это позволило обеспечить финансирование федерального правительства и избежать шатдауна, который должен был начаться по истечении срока действия существующего финансирования.

Законодатели Палаты представителей приняли законопроект с минимальным перевесом (225:201), отправив его на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

The TikTok logo is pictured outside the company's headquarters in Culver City, California, USA, on September 25, 2021. The English television channel Al Mayadeen. Florencia Lopez | Reuters.

Руководство TikTok предпринимает дополнительные меры для сохранения своей деятельности в США

В очередной попытке убедить американское правительство сохранить операционную деятельность под руководством своего владельца ByteDance, китайская компания TikTok предложила передать большую часть своего бизнеса под иностранный аудит.

В докладе, опубликованном агентством Reuters в минувший четверг, говорится, что популярное приложение уже три года "пытается убедить правительственные ведомства и агентства США" в том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) не имеет доступа к "личным данным граждан США" и не может влиять на их содержимое.

Сервис TikTok подвергся серьезным нападкам со стороны обеих партий (как демократической, так и республиканской), пока администрация США рассматривает возможность продолжения работы приложения в Соединенных Штатах. В последнее время члены Конгресса Соединенных Штатов усилили давление на Белый дом с требованием запретить TikTok в рамках более масштабных разногласий между Вашингтоном и Пекином по вопросам внешней торговли и интеллектуальной собственности.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, CNBC Television Channel.

