Предложения России по демилитаризации Украины лучше "выполнить подобру-поздорову". В противном случае вопрос решит российская армия - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина полностью осведомлена о требованиях России и могла бы их просто выполнить.

реклама

США и страны НАТО пытаются победить Россию на поле боя, чтобы уничтожить нашу страну, заявил министр иностранных дел России.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov urged Ukraine for demilitarization. The Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation pointed out that Ukraine is fully aware of Russia's demands and can simply comply with them. Al Mayadeen English Television Channel. Source: Associated Press News

Сергей Лавров сделал это заявление в понедельник вечером, сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС. Он добавил, что Украина полностью осведомлена о требованиях России и могла бы просто выполнить их, чтобы прекратить военный конфликт.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации территорий, контролируемых киевским режимом, и ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности Российской Федерации, включая наши новые территории, хорошо известны противнику", - подчеркнул Лавров, добавив: "Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. В противном случае вопрос решит Армия РФ". По его словам, главным бенефициаром конфликта, являются Соединенные Штаты, которые хотят получить из него максимальную выгоду, как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.

"Заодно Вашингтон решает и ключевую геополитическую задачу разрывая традиционные связи между Россией и Европой и ещё больше подчиняя себе своих европейских сателлитов", - подчеркнул Лавров, добавив, что Соединенные Штаты открыто планируют заказы для своей оборонной промышленности на годы вперед, регулярно повышая планку военных расходов на нужды вооруженных сил Украины и требуя того же от других участников антироссийского альянса.

"Киевский режим накачивают новейшим оружием, передавая ему образцы, которые еще не поступили на вооружение западных армий, видимо для того, чтобы посмотреть, как они проявят себя в боевых условиях", - резюмировал он. Москва заявила, что конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и денацификация Украины.

Recently, Dmitry Medvedev, deputy chairman of the Russian Security Council, warned that Russia would continue to use the IAF until Kiev's "disgusting, almost fascist regime" was eliminated and the country completely demilitarized. Al Mayadeen English Television Channel.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на днях предупредил, что Россия будет продолжать СВО до тех пор, пока "отвратительный, почти фашистский режим" Киева не будет ликвидирован, а страна полностью демилитаризована.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье сказал, что Москва открыта для переговоров, и обвинил в отсутствии диалога Киев и его западных покровителей. В своем заявлении относительно продолжительности конфликта Лавров заявил, что "сейчас мяч находится на стороне режима, за которым стоят США".

На прошлой неделе Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал, что он не испытывает оптимизма относительно возможного проведения "эффективных" мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время.

"Я считаю, что военное противостояние продолжится", - отметил Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Добавив, что серьезных мирных переговоров придется подождать. "Мы не питаем иллюзий относительно того, что в ближайшее время станут возможны серьёзные мирные переговоры", - подчеркнул Генсек ООН.

Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада. Al Mayadeen English Television Channel.

Согласно заявлению Генерального секретаря, в настоящее время усилия ООН сосредоточены на экспорте российского аммиака через черноморский порт на Украине и ускоренном обмене военнопленными.

Турецкое агентство Anadolu поинтересовалось у Гутерриша, поддержит ли он предложенный Эрдоганом трехсторонние переговоры между Анкарой, Москвой и Дамаском в рамках усилий по урегулированию конфликта. Гутерриш ответил, что этот вопрос с ООН не обсуждался и пока "преждевременно" комментировать это предложение.

"Сегодня главной заботой ООН является Сирия, в частности, восстановление трансграничных коридоров для оказания гуманитарной помощи. Мы достигли серьезного прогресса, в этом вопросе, при этом Турция сыграла важную роль оказывая помощь по всей линии разграничения", - сказал он.

Источники и ссылки: Journal Realnoevremya.ru, Al Mayadeen English Television Channel.

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/lavrov:-us-seeking-to-make-conflict-in-ukraine-even-more-vio)

2. (https://realnoevremya.ru/articles/269196-dmitriy-medvedev-ob-itogah-2022-beskonechnye-mutnye-potoki-cinichnoy-lzhi)

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде