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Попытка запуска первой в мире орбитальной ракеты Zhuque-2 на метановом топливе окончилась провалом
В работе второй ступени ракеты Zhuque-2 произошел сбой, что привело к провалу миссии. На борту ракеты находилось 14 коммерческих спутников. Все они потеряны.
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Китайская компания по запуску спутников LandSpace считается конкурентом SpaceX Илона Маска. Она готовилась к запуску спутников, которые могли бы превзойти предприятие Маска с помощью ракеты на метановом топливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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A Zhuque-2 rocket. LandSpace

К сожалению, в среду первая в мире управляемая ракета на метановом топливе, отправленная на орбиту, не достигла своей цели. Этот проект должен был стать первым в Китае запуском коммерчески разработанной ракеты, работающей жидком топливе.

Неполадки со второй ступенью

По данным SpaceNews, ракета Zhuque-2, работающая на метане и жидком кислороде, стартовала с недавно построенного комплекса национального Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби. Это произошло 14 декабря примерно в 3.30 утра по восточному времени.

Какое-то время казалось, что все идет нормально: в китайских социальных сетях уже появились кадры, на которых ракета поднимается в небо, сопровождаемая белым шлейфом выхлопных газов. Однако, судя по утечке видеоматериалов, вторая ступень ракеты не сработала, в то время как основные двигатели ракеты функционировали в штатном режиме.

Несколько лет назад ракета Zhuque-1 пекинской компании также не достигла орбиты из-за сбоя в работе третьей ступени.

На данный момент китайское космическое агентство пока не выпустило официального подтверждения. Однако на своей странице в Weibo пресс-служба LandSpace опубликовала заявление компании.

На борту ракеты-носителя Zhuque-2 находились спутники коммерческих компаний.

Предполагалось, что в определенный момент произойдет включение верньерных двигателей, которые затем выведут ступень и полезную нагрузку на орбиту. Согласно предварительным данным, это могло произойти не так, как ожидалось.

Работающий на газогенераторных двигателях, носитель Zhuque-2 способен доставить 6 000 килограммов полезной нагрузки на 200-километровую низкую околоземную орбиту или 4 000 килограммов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту, сообщает частный поставщик космических услуг, компания LandSpace.

Диаметр ракеты составляет 3,35 метра, общая длина - 49,5 метра, взлетная масса - 219 тонн, тяга - 268 тонн.

Потребность в ракетах, работающих на метановом топливе

Несмотря на то, что на долю ракетных запусков приходится незначительная часть всех выбросов углекислого газа на Земле, поиск зеленого ракетного топлива крайне актуален, и такие работы ведется уже давно.

NASA десятилетиями использует жидкий водород благодаря его эффективности. Однако метан часто называют космическим топливом будущего. Он выделяет меньше углерода и может храниться при более высокой температуре. Кроме того, он имеет более низкую стоимость. Однако создание ракет на метановом топливе часто сопряжено с серьезными техническими проблемами.

Сборка ракеты Zhuque-2 компании LandSpace на жидком кислороде/метане в провинции Чжэцзян в ноябре 2022 года. Source: Landscape Technology Corporation.

Вторая экспериментальная модель уже на подходе

В ноябре компания LandSpace объявила о создании второй опытной модели многоразовой ракеты Zhuque-2.

В рамках этой программы были проведены испытания "перезапускаемого" варианта 80-тонного двигателя TQ-12, которым оснащена первая ступень Zhuque-2. В настоящий момент LandSpace работает над усовершенствованной модификацией двигателя второй ступени, которые должны заменить существующие верньерные двигательные установки.

Однако пока неясно, как отразится данная неудача на новой попытке запуска.

На днях стало известно, что Пекин в ответ на экспортные полупроводниковые санкции США планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию. Санкции со стороны США нацелены на ограничение потенциала Китая в использовании передовых американских чипов в военно-технических целях, включая создание новейших оружейных систем.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Bloomberg, Journal Spacenews, Twitter.

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1. (https://twitter.com/CNSpaceflight/status/1603039235472097280)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/landspace-methane-fueled-rocket-fails)
3. (https://spacenews.com/historic-first-launch-of-chinese-private-methane-fueled-rocket-ends-in-failure/)
4. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-13/china-startup-hopes-methane-powered-rocket-will-beat-elon-musk-s-spacex-to-orbit)

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