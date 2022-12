Ситуация с санкциями США против китайских полупроводников продолжает накаляться.

В ответ на экспортные санкции Соединенных Штатов в отношении полупроводниковой продукции Китай подал иск во Всемирную торговую организацию. Все это еще больше накаляет и без того непростую ситуацию в технологической войне между Вашингтоном и Пекином.

US persuades allies to join sanctions on chipmaking equipment and China seeks help from World Trade Organisation (WTO) / China strikes back (Journal Digitimes)

В понедельник министерство торговли Китая заявило, что его жалоба в ВТО является законной и необходимой мерой для защиты его "законных прав и интересов". "

В качестве контекста, в октябре Министерство торговли США ввело санкции против Китая, поставив препоны на пути приобретения или разработки Пекином передовых полупроводниковых технологий.

"Как минимум, речь идет о том, что Китай вынужден сопротивляться тому, что его воспринимают как нечестного игрока в мире глобальной экономики", - сказал Бен Костржева, эксперт по торговым отношениям между США и Китаем в Hogan Lovells.

Эта жалоба станет первым шагом в посредническом процессе ВТО, после чего дело обычно передается в Апелляционный орган. Однако работа этого органа была приостановлена из-за разногласий между странами-членами.

Костржева отмечает, что жалоба Китая вряд ли "создаст какой-либо правовой резонанс", пока орган не вернется к работе.

Этот шаг произошел через несколько недель после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную встречу с целью укрепления отношений, а также через несколько дней после того, как авторитетная комиссия ВТО вынесла решение, поддержавшее Пекин в противостоянии с Вашингтоном.

Санкции США были нацелены на ограничение возможностей Пекина использовать передовые американские технологии для военно-технических целей, включая разработку новых систем вооружения. Они запрещают американским компаниям экспортировать технологии китайским компаниям или организациям, производящим высокотехнологичные процессоры в современных устройствах, включая новейшие электромобили, смартфоны и системы искусственного интеллекта.

Дело о введении США санкций против китайских полупроводников продолжает разгораться. Al Mayadeen English Television Channel

Санкции пошатнули глобальную цепочку поставок полупроводников, продемонстрировав всему миру значимость Китая в мировом производстве чипов.

Полупроводники или проще говоря микросхемы, являются важнейшим компонентом оборонной промышленности. Это особенно заметно на фоне ее эволюции и более современного подхода к реалиям будущего, требующим использования передовых технологий, которые играют ключевую роль в производстве многих вещей, от компьютеров до автономных транспортных средств и даже гиперзвукового оружия. Действия администрации Байдена — это попытка поставить под угрозу продвижение Китая и отбросить его на годы назад в прошлое, на уровень, не соответствующий нынешним тенденциям.

Крупнейшие американские производители микросхем, такие как Lam Research и KLA Corporation, занимающиеся производством оборудования для чипов, временно приостановили продажи и обслуживание китайских чипмейкеров. Кроме того, санкционное давление заставило ASML Holding, голландского поставщика оборудования для выпуска микросхем, обратиться к своим представителям в США с просьбой прекратить экспорт оборудования в Китай.

По иронии судьбы, американские компании по производству микросхем будут нести основное бремя решений, принятых в их собственной стране, тем более что Китай служит их крупнейшим рынком, на который приходится 33%, 31% и 27% Applied Materials, Lam Research и Intel, соответственно.

Nvidia и Applied Materials также столкнутся с большими потерями из-за введения санкций, прогнозируя убытки в размере 400 миллионов долларов начиная со следующего квартала. В результате доходы компаний снизятся на 7% для первой и на 6% для второй.

В конце минувшей недели Пекин опубликовал информацию о своих золотых резервах. Страна планирует сократить долю активов в американских долларах. Согласно данным, только в прошлом месяце Китай закупил 32 тонны золота на сумму 1,8 млрд. долларов США.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Jo urnal DigiTimes

