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Китай наносит ответный удар по санкциям США и подает жалобу в ВТО
Ситуация с санкциями США против китайских полупроводников продолжает накаляться.
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В ответ на экспортные санкции Соединенных Штатов в отношении полупроводниковой продукции Китай подал иск во Всемирную торговую организацию. Все это еще больше накаляет и без того непростую ситуацию в технологической войне между Вашингтоном и Пекином. 

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US persuades allies to join sanctions on chipmaking equipment and China seeks help from World Trade Organisation (WTO) / China strikes back (Journal Digitimes)

В понедельник министерство торговли Китая заявило, что его жалоба в ВТО является законной и необходимой мерой для защиты его "законных прав и интересов". "

В качестве контекста, в октябре Министерство торговли США ввело санкции против Китая, поставив препоны на пути приобретения или разработки Пекином передовых полупроводниковых технологий. 

"Как минимум, речь идет о том, что Китай вынужден сопротивляться тому, что его воспринимают как нечестного игрока в мире глобальной экономики", - сказал Бен Костржева, эксперт по торговым отношениям между США и Китаем в Hogan Lovells.

Эта жалоба станет первым шагом в посредническом процессе ВТО, после чего дело обычно передается в Апелляционный орган. Однако работа этого органа была приостановлена из-за разногласий между странами-членами. 

Костржева отмечает, что жалоба Китая вряд ли "создаст какой-либо правовой резонанс", пока орган не вернется к работе. 

Этот шаг произошел через несколько недель после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную встречу с целью укрепления отношений, а также через несколько дней после того, как авторитетная комиссия ВТО вынесла решение, поддержавшее Пекин в противостоянии с Вашингтоном. 

Санкции США были нацелены на ограничение возможностей Пекина использовать передовые американские технологии для военно-технических целей, включая разработку новых систем вооружения. Они запрещают американским компаниям экспортировать технологии китайским компаниям или организациям, производящим высокотехнологичные процессоры в современных устройствах, включая новейшие электромобили, смартфоны и системы искусственного интеллекта. 

Дело о введении США санкций против китайских полупроводников продолжает разгораться.  Al Mayadeen English Television Channel

Санкции пошатнули глобальную цепочку поставок полупроводников, продемонстрировав всему миру значимость Китая в мировом производстве чипов. 

Полупроводники или проще говоря микросхемы, являются важнейшим компонентом оборонной промышленности. Это особенно заметно на фоне ее эволюции и более современного подхода к реалиям будущего, требующим использования передовых технологий, которые играют ключевую роль в производстве многих вещей, от компьютеров до автономных транспортных средств и даже гиперзвукового оружия. Действия администрации Байдена — это попытка поставить под угрозу продвижение Китая и отбросить его на годы назад в прошлое, на уровень, не соответствующий нынешним тенденциям.

Крупнейшие американские производители микросхем, такие как Lam Research и KLA Corporation, занимающиеся производством оборудования для чипов, временно приостановили продажи и обслуживание китайских чипмейкеров. Кроме того, санкционное давление заставило ASML Holding, голландского поставщика оборудования для выпуска микросхем, обратиться к своим представителям в США с просьбой прекратить экспорт оборудования в Китай.

 По иронии судьбы, американские компании по производству микросхем будут нести основное бремя решений, принятых в их собственной стране, тем более что Китай служит их крупнейшим рынком, на который приходится 33%, 31% и 27% Applied Materials, Lam Research и Intel, соответственно.

Nvidia и Applied Materials также столкнутся с большими потерями из-за введения санкций, прогнозируя убытки в размере 400 миллионов долларов начиная со следующего квартала. В результате доходы компаний снизятся на 7% для первой и на 6% для второй.

В конце минувшей недели Пекин опубликовал информацию о своих золотых резервах. Страна планирует сократить долю активов в американских долларах. Согласно данным, только в прошлом месяце Китай закупил 32 тонны золота на сумму 1,8 млрд. долларов США.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Jo urnal DigiTimes

1. (https://www.digitimes.com/news/a20221213VL206/china-us-chip-ban.html)

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2. (https://english.almayadeen.net/news/technology/china-hits-back-against-us-chip-sanctions-files-wto-complain)

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#полупроводники #китай #сша
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