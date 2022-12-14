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Ученые обнаружили четыре новых гена, увеличивающие риск суицидального поведения у людей
Эти гены также связаны с психологическими расстройствами и злоупотреблением психоактивными веществами. Но, независимо от этого, любого человека, который думает о том, чтобы свести счеты с жизнью, можно спасти. Все, что ему или ей нужно, - это помощь, забота и поддержка.
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Знаете ли вы, что каждые 55 минут в США пять человек совершают самоубийство? Если взглянуть на темпы самоубийств в мире, то эти цифры окажутся еще более шокирующими - каждые 40 секунд в той или иной части земного шара как минимум один человек лишает себя жизни.

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Depression and loneliness concept. Baramyou0708/iStock

Ежегодно более 800 000 человек совершают самоубийство. Это больше, чем совокупное население таких стран, как Мальдивы и Сент-Люсия. Как правило, человек решается на такой поступок не из-за какого-то одного, а из-за многих факторов, и, похоже, нет способа точно определить, когда человек собирается покончить с собой.

Это происходит еще и потому, что, когда мы говорим о самоубийстве или самовредительстве, мы рассматриваем только внешние факторы и редко обсуждаем генетику, стоящую за этим. Новое исследование показывает, что склонность к самоубийству у людей связана не только с социальными, психологическими, финансовыми или личностными факторами, но и с нашими генами.

Интересно, но группа исследователей из Медицинского центра Университета Дьюка обнаружила четыре гена, которые способны увеличить риск возникновения суицидальных мыслей и действий у человека. Объясняя значение этих генов в оценке риска самоубийства, один из ведущих авторов и профессор психиатрии в Дьюке Натан Кимбрель заявил следующее:

"Несмотря на то, что на гены приходится небольшая доля риска по сравнению с другими факторами, необходимо лучше изучить биологические механизмы, которые лежат в основе формирования у человека суицидального поведения". Самоубийство - четвертая по значимости причина смертности среди людей в возрасте от 15 до 29 лет. Чем больше мы будем об этом знать, тем эффективнее сможем предотвращать эти печальные события".

Четыре гена, связанных с суицидом у людей

Ученым не сразу удалось обнаружить гены, которые повышают уровень суицидального поведения у людей. Вначале был проведен масштабный анализ генома. Эксперты собрали генетические и медицинские записи 633 778 бывших военнослужащих армии США. Изучив данные, они обнаружили 121 211 индивидуумов, которые в прошлом демонстрировали суицидальное поведение.

Остальные 512 567 человек, у которых не было записей о действиях, направленных на членовредительство, были названы контрольной группой. Далее исследователи провели геномный анализ образцов крови членов первой группы и обнаружили различные генетические отклонения, которые, вероятно, связаны со склонностью к членовредительству.

Среди всех этих факторов были выделены четыре гена, которые оказались тесно связаны с суицидальным поведением у бывших военных. Вот они: ESR1 (рецептор эстрогена 1), DRD2 (рецептор дофамина D2), DCC (рецептор нетрина 1) и TRAF3 (фактор 3, связанный с рецептором TNF).

DRD2 связан с перепадами настроения, злоупотреблением алкоголем, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и различными другими рискованными видами поведения, которые усиливают суицидальные наклонности человека. Рецептор эстрогена, с другой стороны, связан с такими факторами, как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. Ген DCC у людей связан с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и нарушением интеллектуального развития.

Одним из наиболее распространенных видов суицидального поведения является изоляция. Исследователи обнаружили у испытуемых ген TRAF3, ответственный за антисоциальное поведение. Он также является причиной таких психических расстройств, таких как биполярное расстройство и СДВГ.

Следует отметить, что хоть эти гены и формируют поведение, связанное с самоубийством, у людей, они не являются абсолютной причиной суицида. Они только усиливают личные, социальные и другие внешние факторы, которые влияют на жизнь человека.  

"Важно отметить, что эти гены не обрекают никого на проблемы, но также важно понимать, что могут существовать повышенные риски, особенно в сочетании с жизненными событиями", - говорит профессор Кимбрель.

Почему важно учитывать генетику самоубийств?

Это не первая исследовательская работа, в которой освещается генетика, лежащая в основе суицидального поведения. Многие предыдущие исследования показывают, что люди, у которых в семьях были случаи самоубийств, более предрасположены к суициду чем другие. Дети, чьи родители совершили самоубийство, также подвержены большему риску самовредительства.

Некоторые исследователи даже утверждают, что генетические факторы определяют порядка 50 процентов всех случаев суицидального поведения у людей. Однако не существует формулы, позволяющей точно определить степень влияния генов на склонность людей к самоубийству.

Кроме того, помимо четырех рассмотренных генов, может существовать множество других генетических факторов, увеличивающих склонность к самоубийству. Например, в 2018 году группа исследователей из Медицинской школы Университета Юты выявила 207 генов, которые, как оказалось, связаны с самоповреждающим поведением.  

Да, мы не можем контролировать внешние факторы и жизненные ситуации человека, но знание генов, связанных с суицидом, могло бы помочь предугадать, как человек может навредить себе в будущем. Чем больше мы будем знать об этих факторах, тем лучше мы сможем понять первопричину самоповреждающего поведения.

Возможно, в будущем, с помощью передовой генной инженерии, мы сможем предотвратить передачу генетических факторов суицидального поведения от родителей к детям, но для этого нам сначала нужно идентифицировать и изучить эти факторы.

Правда в том, что каждого человека, который думает о том, чтобы свести счеты с жизнью, можно спасти. Все, что ему или ей нужно, - это помощь, забота и поддержка.  Если вы тоже испытываете суицидальные мысли или знаете кого-то, кто переживает трудный период в жизни, помогите себе или другому человеку с помощью таких сайтов, как ya-roditel.ru/parents/helpline/, или позвонив по телефону доверия для оказания помощи в кризисных ситуациях.

8-800-2000-122 - Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей

Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Источники и ссылки:Journal Interesting Engineering, Journal  JAMA Psychiatr.

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1. (https://www.ya-roditel.ru/parents/helpline/)
2 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6974431/)
3.(https://support.google.com/websearch/answer/11181469)
4. (https://interestingengineering.com/health/four-genes-linked-to-suicidal-behavior)

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