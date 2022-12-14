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В Турции арестованы 44 предполагаемых шпионов израильской разведки "Моссад"
Подозреваемые занимались шпионской деятельностью в отношении граждан, учреждений и неправительственных организаций арабских стран
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44 человека были арестованы в Стамбуле по обвинению в шпионаже в пользу израильского Моссада. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

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В октябре 2021 года мобильные контртеррористические силы Турции арестовали 15 человек за связи с израильским шпионским агентством. Al Mayadeen English Television Channel

Подозреваемые занимались шпионской деятельностью в отношении граждан, учреждений и неправительственных организаций Палестины на территории Турции.

Исмаил Етимолу, президент-основатель Ассоциации частных детективов, созданной в 2007 году, оказался в числе задержанных. Преследование 13 человек, которые все еще находятся на свободе, все еще продолжается, говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий от подозреваемых была получена информация о тайном участии некоторых сотрудников "консалтинговых" компаний в частной детективной деятельности. Кроме того, было установлено, что в адрес палестинцев, чьи персональные сведения передавались Моссаду, поступали многочисленные угрозы и велась клеветническая кампания.

В октябре прошлого года турецкие медиа сообщили, что турецкая разведка ликвидировала сеть шпионов израильского Моссада, в которую входили 15 арабских граждан.

В Турции арестованы 44 израильских шпиона Моссада. На фотографии: турецкая полиция (архив Al Mayadeen English Television Channel)

На тот момент в СМИ также сообщалось, что подозреваемые передавали информацию и предоставляли документы израильскому шпионскому агентству, прежде всего, о палестинских студентах, обучающихся в турецких университетах, и тех, кто в будущем мог бы работать в оборонной промышленности страны.

Ранее в ноябре этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули особую важность двусторонних отношений, базирующихся на взаимных интересах, и обсудили новую "эпоху" в отношениях между двумя государствами.

"Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметил, что отношения между Турцией и Израилем вступили в новую эру благодаря сильной воле обеих сторон, и подчеркнул, что в общих интересах Турции и Израиля сохранять добрососедские отношения на основе уважения и взаимопонимания", - говорится в сообщении.  

В конце прошлого месяца в СМИ появилась информация о намерении Турции стать новым газовым хабом между Российской Федерацией и странами Европейского Союза. Администрация Эрдогана в настоящее время совместно с российскими коллегами работает над дорожной картой по превращению страны в газовый транспортный узел. Стороны планирует завершить все необходимые согласования до конца этого года.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel.
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/turkey-arrests-for-links-to-israeli-spy-agency)

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2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/44-israeli-mossad-spies-arrested-in-turkey:-reports)

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#турция #израиль #шпионаж #палестина
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