44 человека были арестованы в Стамбуле по обвинению в шпионаже в пользу израильского Моссада. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.
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Подозреваемые занимались шпионской деятельностью в отношении граждан, учреждений и неправительственных организаций Палестины на территории Турции.
Исмаил Етимолу, президент-основатель Ассоциации частных детективов, созданной в 2007 году, оказался в числе задержанных. Преследование 13 человек, которые все еще находятся на свободе, все еще продолжается, говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий от подозреваемых была получена информация о тайном участии некоторых сотрудников "консалтинговых" компаний в частной детективной деятельности. Кроме того, было установлено, что в адрес палестинцев, чьи персональные сведения передавались Моссаду, поступали многочисленные угрозы и велась клеветническая кампания.
В октябре прошлого года турецкие медиа сообщили, что турецкая разведка ликвидировала сеть шпионов израильского Моссада, в которую входили 15 арабских граждан.
На тот момент в СМИ также сообщалось, что подозреваемые передавали информацию и предоставляли документы израильскому шпионскому агентству, прежде всего, о палестинских студентах, обучающихся в турецких университетах, и тех, кто в будущем мог бы работать в оборонной промышленности страны.
Ранее в ноябре этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули особую важность двусторонних отношений, базирующихся на взаимных интересах, и обсудили новую "эпоху" в отношениях между двумя государствами.
"Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметил, что отношения между Турцией и Израилем вступили в новую эру благодаря сильной воле обеих сторон, и подчеркнул, что в общих интересах Турции и Израиля сохранять добрососедские отношения на основе уважения и взаимопонимания", - говорится в сообщении.
В конце прошлого месяца в СМИ появилась информация о намерении Турции стать новым газовым хабом между Российской Федерацией и странами Европейского Союза. Администрация Эрдогана в настоящее время совместно с российскими коллегами работает над дорожной картой по превращению страны в газовый транспортный узел. Стороны планирует завершить все необходимые согласования до конца этого года.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel.
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/turkey-arrests-for-links-to-israeli-spy-agency)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/44-israeli-mossad-spies-arrested-in-turkey:-reports)