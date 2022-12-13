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"Золотой мальчик", генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах - СМИ
Во вторник Бахман-Фрид должен был дать показания о крахе своей криптовалютной платформы FTX перед Конгрессом США, но не срослось
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Сэм Банкман-Фрид, бывший генеральный директор разорившейся криптовалютной биржевой платформы FTX, был арестован властями Багамских островов 12 декабря после того, как прокуратура США выдвинула уголовные обвинения. Эту информацию подтвердила в своем Твиттере прокурор Южного округа Нью-Йорка.

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Sam Bankman-Fried. Getty Images

Банкман-Фрид был арестован в своем жилом комплексе в Нассау, Багамские острова, и должен явиться во вторник в мировой суд в Нассау. Прокуратура США также добавила, что в этот день будет оглашено обвинительное заключение.

В числе обвинений, выдвинутых против генерального директора, - мошенничество с использованием средств мобильной связи, преступный сговор, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.

В заявлении полиции Багамских островов говорится, что Банкман-Фрид был арестован в связи с "многочисленными финансовыми преступлениями против законов Соединенных Штатов, которые одновременно являются преступлениями против законов Содружества Багамских островов".

По сведениям The New York Times, обвинения против Банкмана-Фрида включают в себя мошенничество с использованием средств связи, участие в преступном сговоре, махинации на рынке ценных бумаг, участие в преступном сговоре на рынке ценных бумаг, а также легализацию денежных средств, об этом сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Тот же источник добавил, что Банкман-Фрид во время ареста пошел на сотрудничество. Ночь он проведет в камере в полицейском участке.

Адвокаты, участвующие в деле, "удивлены" арестом

Эти события не являются чем-то уникальным. Ранее в этом месяце СМИ сообщили, что различные источники, включая CNBC и федеральные правоохранительные органы, готовят материалы для предъявления гражданских и уголовных обвинений и частные иски от миллионов кредиторов FTX против опального основателя биржи.

Несмотря на все прогнозы, юристы, участвующие в деле, были удивлены стремительностью ареста. Ранее было официально заявлено, что Банкман-Фрид во вторник выступит в качестве свидетеля по делу о крахе FTX на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Видимо теперь слушания состоятся, но уже без показаний генерального директора.

Банкман-Фрид должен был явиться для дачи показаний во вторник

Максин Мур Уотер - председатель комитета по финансовым вопросам Палаты представителей США от демократической партии - выразила недоумение в связи с арестом Банкмана-Фрида. "Я усердно работала в течение последнего месяца, чтобы завтра утром г-н Банкман-Фрид дал показания нашему комитету. Сегодня днем мы получили подтверждение от г-на Банкмана-Фрида и его адвокатов, о его планах выступить перед Комитетом во вторник. Однако после этого его арестовали", - говорится в заявлении Уотерс.

 Уотерс добавила, что американской общественности необходимо напрямую услышать от учредителя FTX о "действиях, которые нанесли ущерб более чем миллиону человек и уничтожили с трудом заработанные сбережения многих людей". Общественность с нетерпением ждет ответов на эти вопросы под присягой в Конгрессе, но теперь этот арест лишает ее такой возможности".

 Бывший трейдер с Уолл-стрит Банкман-Фрид основал FTX вместе с бывшим сотрудником Google Гэри Вангом в 2019 году. Несмотря на то, что криптовалютная платформа была второй по величине криптобиржей мира, в прошлом месяце компания подала заявление о признании себя банкротом. Это случилось после того, как всего за три дня с платформы было выведено более шести миллиардов долларов. Некоторые криптоаналитики даже утверждали, что FTX якобы была своего рода высокотехнологичной схемой Понци (финансовой пирамидой).

В прошлом месяце мы рассказывали о махинациях генерального директора FTX Бахмана-Фрида, в результате которых биржа потеряла от 20 до 50 миллиардов долларов США финансовых обязательств. Среди этих активов были миллиарды долларов США в виде "военной помощи" Украине, которую Киев чисто гипотетически должен был потратить на борьбу с Россией. Помимо всего прочего, Бэнкман-Фрид стал вторым после Сороса крупнейшим донором демократов на промежуточных выборах.

Источники и ссылки: Twitter, Journal Interesting Engineering, The New York Times.

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1. (https://twitter.com/SDNYnews/status/1602451395910803457)
2. (https://twitter.com/latraelrahming/status/1602468030742757376)
3. (https://interestingengineering.com/culture/sam-bankman-fried-arrested-in-bahamas)
4. (https://www.nytimes.com/2022/12/12/business/ftx-sam-bankman-fried-bahamas.html)

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Вежливый_N_A_S-A-M-S
14:11
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FelsheR-БАН100536
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Вежливый_N_A_S-A-M-S
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Кем решенный ?) Большего бреда давно не слышал. А когда ваш "решенный вопрос" накроется медным тазом - готов ли ты будешь признать, что глупостями и враньем заполнил этот ресурс ? )
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