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Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Скандал с банкротством FTX, победой демократической партии США , Украиной и пожертвованиями на борьбу с Россией. Сэм Бланкман-Фрид, основатель FTX, второй после Сороса донор демократов на промежуточных выборах
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Внезапное фиаско криптовалютой биржи FTX и последующая подача документов о банкротстве показали, что FTX в данный момент потеряла от 20 до 50 миллиардов долларов финансовых обязательств при почти нулевых активах... и среди этих средств - "инвестиции", сделанные... Украиной...

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Как оказалось, десятки млрд. американских денег "военной помощи" Украине, которые чисто гипотетически должны были быть потрачены на борьбу с Российской Федерацией, Киев не использовал по прямому назначению, а вложил в FTX Crypto Exchange. И, как можно догадаться из заявления о банкротстве... все эти денюжки... исчезли.

Да, вы поняли совершенно верно: вместо того, чтобы использовать военную помощь США для борьбы с Россией, Украина "инвестировала" большую её часть в биржу, и сейчас, похоже, все деньги пропали.

Пожертвования демократам

Недавно, выяснилось, что глава FTX Сэм Бланкман-Фрид был вторым спонсором "ослов" США. Номер первым является Сорос.

Схема довольно проста: Киев получал деньги от Соединенных Штатов, затем переводил их в FTX, а фьючерсная биржа отсылала их демпартии, которая сама и проголосовала за выделение финансовой помощи Украине. Возможно, кому-то покажется, что это чистой воды уголовщина, легализация денежных средств и криминальная афера с целью грубого нарушения закона о финансировании предвыборной кампании. И они абсолютно правы.

Людям внимательно наблюдающими за ситуацией может прийти в голову, что этот парень спалил свою собственную фирму - и свою собственную задницу - только для того, чтобы обеспечить победу демпартии на промежуточных выборах, и, по всей видимости, ему это действительно удалось.

Другими словами, коррумпированный режим Украины сотрудничал с коррумпированным криптовалютным фондом, чтобы забрать доллары у коррумпированного правительства США и направить их в руки коррумпированных кандидатов-демократов для победы на фальсифицированных промежуточных выборах.

За последний год Джо Байден и демократы добились выделения Украине более 50 миллиардов долларов на деньги американских налогоплательщиков. По данным сайта Devex.com, собирающего информацию о пожертвованиях и грантах на нужды Украины со всего мира, стране было выделено более 100 миллиардов долларов.

FTX активно обрабатывала пожертвования в пользу Украины, используя свою криптоинфраструктуру. Как сообщал CoinDesk.com в мае этого года, "Украина сотрудничает с FTX, Everstake и запускает новый сайт криптопожертвований".

Вот пропаганда, продвигаемая украинским режимом, пытающаяся все это прикрыть:
"Центральный банк использует пожертвования для поддержки программ гуманитарной помощи, а также вооруженных сил Украины. Народ будет продолжать борьбу за свободу, но ему нужно больше боеприпасов и предметов первой необходимости", - говорится на сайте.

Так что теперь катастрофа FTX Crypto Exchange связана не только с украинской стороной, но и с политикой демократов Соединенных Штатов, получивших не слабую помощь от Сэма Бланкмана-Фрида для проведения агитационных мероприятий, только что прошедших выборов.

Во время просмотра видео включаете субтитры с переводом.

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Источники: Blog Seemorerocks, Youtu.be, Telegram, Opensecrets 
https://youtu.be/GTvuohJcUqY 
https://realmaluta.livejournal.com/570369.html
https://www.opensecrets.org/elections-overview/biggest-donors
https://seemorerocks.is/ukraine-military-aid-from-usa-was-invested-in-crypto-ftx-by-ukraine/

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2
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Yoda_
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Есть вероятность того, что зелот это бот с нейросеткой. Просто анализирует то, что пишут другие и выплёвывает этот поток поноса на оверы.
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
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