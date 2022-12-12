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Пара 165-летних джинсов времен калифорнийской золотой лихорадки, изготовленных Леви Страуссом в 1850-х годах, оказалась среди 270 предметов, найденных на борту легендарного колесного парохода. Все эти предметы были недавно проданы с аукциона.

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Рабочие штаны шахтера застегиваются на пять пуговиц и испещрены черными и коричневыми пятнами. Journal Daily Mail.

Рабочие штаны старателя, застегивающиеся на пять пуговиц и покрытые черными и коричневыми пятнами были найдены в сундуке, когда участники подводной экспедиции обнаружили на дне Атлантического океана затонувшее судно "Сентрал Америка", известное также как "Золотой корабль

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Более 7500 участников со всего мира съехались в аукционный дом в Неваде, чтобы побороться за найденные на затонувшем корабле сокровища, в том числе за ювелирные изделия, первые сорочки Brooks Brothers и крышку старейшего банковского ящика Wells Fargo.

Обнаруженные джинсы - самые старые из известных шахтерских тяжелых джинсов - стали изюминкой аукциона, за которые один из участников заплатил 114 000 долларов. Journal Daily Mail.

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Однако главным украшением аукциона стали джинсы, которые были проданы за $114 000 - при том, что стоимость всех лотов составила почти $1 млн.

9 сентября 1857 года судно попало в сильный шторм. В результате кораблекрушения 12 сентября погибло более 400 человек, и только 153 удалось спасти, в основном это были женщины и дети. Более века многие из их вещей (некоторые из них до сих пор находятся в сейфах и чемоданах пассажиров) хранились в прохладном, лишенном кислорода месте погребенные под толщей воды на глубине 2200 метров. Боб Эванс, руководитель научной экспедиции по подъему судна, заявил, что на первый взгляд все эти экспонаты могут показаться обычными, однако они позволяют понять особенности повседневной жизни пассажиров и членов экипажа - от золотодобытчиков до обеспеченных представителей высшего общества Сан-Франциско.

На затонувшем корабле также были найдены ранние нижние сорочки Brooks Brothers, они ушли более 1000 долларов за каждую. Journal Daily Mail.

Крышка от Wells Fargo была продана за 99 600 долларов, а сорочки Brooks Brothers были куплены по цене более 1000 долларов каждая. Найденные джинсы Levi Strauss - оказались самыми старыми из всех известных и самыми дорогими штанами старателя.

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Дуайт Мэнли, управляющий партнер California Gold Marketing Group, консигнатора найденных артефактов, в своем заявлении отметил: " Для нас эти шахтерские джинсы все равно что первый флаг на Луне — это историческое событие в истории Соединенных Штатов".

В правом нижнем углу рубашки изображен логотип компании в виде овцы, подвешенной на ленточке и окруженной надписью: "MERINO FINISH". Journal Daily Mail.

"Нам удалось точно определить их возраст, поскольку известно, что пароход Central America затонул во время сильнейшего шторма в Атлантическом океане в сентябре 1857 года. В мире не существует более ранних моделей, застегивающихся на пять пуговиц".

Некоторые специалисты расходятся во мнении, касательно принадлежности этих дорогущих брюк создателю современных синих джинсов Леви Страуссу, поскольку их возраст на 16 лет старше первой пары, официально выпущенной компанией Levi Strauss & Co. в Сан-Франциско в 1873 году.

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Судно SS Central America покинуло Сан-Франциско 20 августа 1857 года, перевозя пассажиров и золото на сумму более 8 миллионов долларов. На фото - некоторые золотые слитки, поднятые с затонувшего судна. Journal Daily Mail

Однако часть экспертов указывает на исторические доказательства, свидетельствующие о связи со Страуссом, состоятельным американским предпринимателем и промышленником. Они утверждают, что эти брюки могут быть очень ранней версией тех джинсов, которые впоследствии стали иконой стиля.

Тем не менее, историк и директор архива компании Трейси Панек утверждает, что любые заявления о происхождении этих брюк являются "спекуляцией".

Эти брюки не Levi's, и я не верю, что они являются рабочими штанами шахтеров", - заявила она в электронном письме, направленном в Ассошиэйтед Пресс.

На аукционе была выставлена крышка самого старого из известных ящиков для перевозки ценных грузов Wells Fargo, которая, как оказалось, выдержала более вековое испытание водами Атлантического океана. Journal Daily Mail.

Впрочем, независимо от их происхождения, нельзя отрицать, что эти брюки были сделаны до того, как судно S.S. Central America затонуло во время урагана 12 сентября 1857 года. Этот корабль был до отказа набит пассажирами, которые отправились из Сан-Франциско в Нью-Йорк через Панаму.

И нет никаких свидетельств того, что существуют более старые рабочие штаны, относящиеся к эпохе Золотой лихорадки. " Эти шахтерские джинсы - все равно что первый флаг на Луне, исторический момент в нашей истории", - говорит Мэнли. На фотографии - сургучная печать, сохранившаяся на крышке. Экспонат был продан за 99 600 долларов США. Journal Daily Mail.

Судно SS Central America работало на протяжении четырех лет во время Калифорнийской золотой лихорадки, которая началась 24 января 1848 года, после того как Джеймс В. Маршалл нашел золото на мельнице Саттера в Коломе. Как только весть об этом распространилась, более 300 000 человек устремились в штат в надежде найти свои сокровища.

20 августа 1857 года из Сан-Франциско отплыло судно SS Central America, на борту которого находились пассажиры и золото на сумму более 8 миллионов долларов. По Панамскому каналу оно добралось до Нью-Йорка и двинулось дальше вдоль восточного побережья. 9 сентября 1857 года на район Северной Каролины обрушился мощный ураган, в результате которого корабль и большинство его пассажиров и членов экипажа погибли.

Еще одной уникальной нумизматической редкостью, найденной на легендарном корабле, стали ключи казначея Эдварда У. Халла от хранилища корабельных сокровищ. Journal Daily Mail.

В 1988 году, после многих лет исследований и привлечения средств, затонувший корабль был найден командой специалистов из 40 инженеров, ученых и историков. В этом месяце сокровища, найденные на корабле, были выставлены на аукцион.

На одной из рубашек Brooks Brothers, найденной в сундуке с джинсами, изображен логотип компании в виде овцы, подвешенной на ленточке и окруженной надписью: "MERINO FINISH".

Уникальная деревянная крышка от шкатулки с драгоценностями компании Wells Fargo & Co. также принадлежала к числу многочисленных затонувших сокровищ эпохи Калифорнийской золотой лихорадки.

На иллюстрации изображен легендарный "Золотой корабль". Journal Daily Mail.

Крышка с выгравированным названием "Wells Fargo & Co./New York" была продана за 99 600 долларов США.

Еще одним никогда ранее не выставлявшимся на продажу нумизматическим экспонатом, найденным на легендарном корабле, стали ключи казначея Эдварда У. Халла от судового хранилища ценных грузов.

Фред Холаберд, президент компании Holabird Western Americana Collections, в своем заявлении сказал: "Никогда ранее не было ничего подобного масштабам этим обнаруженным артефактам. Они представляют собой капсулу времени повседневной жизни эпохи золотой лихорадки".

По причине чрезвычайно высокого числа заявок аукцион занял более восьми часов, в ходе которого было представлено более 270 лотов".

Источники и ссылки: Wikipedia, Journal Daily Mail, Daily coin news.

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/SS_Central_America)

2. (https://www.coinnews.net/2022/12/09/banknotes-from-s-s-central-america-sunken-treasure-realize-21300-wells-fargo-lid-sells-for-99600/)

3. (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11522469/Pair-165-year-old-Levi-jeans-pulled-Gold-Rush-era-shipwreck-sell-114-000-auction.html)