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Пентагон выразил крайнюю озабоченность появлением у Китая гиперзвукового космического глайдера
Пентагон: Сегодня американские системы ПРО с трудом могут противостоять даже элементарным атакам Северной Кореи, не говоря уже о могущественном арсенале Китая, чьи технологии на десятилетия опережают американские по сложности и эффективности.
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Министерство обороны США опубликовало дополнительные подробности о возможностях китайского гиперзвукового глайдера межконтинентальной дальности. Летный аппарат был впервые испытан в июле 2021 года, и с тех пор он является одной из главных проблем Пентагона, поскольку способен кардинально изменить возможности восточноазиатского государства по нанесению ядерных ударов. Ожидается, что Вооруженные силы США и их союзники по НАТО в обозримом будущем не будут располагать подобными технологиями. Учитывая, что аппарат всего за 100 минут покрыл дистанцию в 40 000 километров (что в несколько раз больше расстояния между Китаем и США), его потенциала будет достаточно для нанесения ядерного удара по материковой части США с любого направления и с минимальным временем предупреждения.

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Hypersonic Glide Vehicle: Artwork

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен в ноябре 2021 года предупредил, что эта технология не только продемонстрировала высокую точность во время испытаний и стала примером " впечатляющих" возможностей, но и может предоставить Китаю беспрецедентную способность наносить внезапные ядерные удары. 

Его предупреждение прозвучало через два месяца после того, как министр ВВС Фрэнк Кендалл подчеркнул, что Китай развивает способность наносить "глобальные удары... из космоса" и "де-факто способность нанести первый удар".  Рассуждая о возможностях нанесения космических ракетных ударов под разными углами и в разных направлениях, а также о том, как это может серьезно осложнить ситуацию для противовоздушной обороны противника, он напомнил, что "используя такой подход, необязательно прибегать к традиционной траектории МБР. Таким образом можно обойти системы обороны и предупреждения о ракетном нападении".

Гиперзвуковой ракетный комплекс DF-17

Самая последняя оценка нового гиперзвукового глайдера Китая содержится в ежегодном докладе Министерства обороны "Military and Security Developments Involving the People's Republic of China". В нем утверждается, что китайские инвестиции в ядерные средства доставки подпитываются "долгосрочными опасениями относительно возможностей противоракетной обороны Соединенных Штатов", а способность гиперзвукового аппарата поражать цели, находящиеся далеко от орбитальной траектории полета, делает противовоздушную оборону в значительной степени бесполезной.

В то время как возможности американской ПРО по перехвату даже относительно простых северокорейских МБР остаются весьма ограниченными, гораздо более мощный арсенал Китая представляет собой проблему совершенно иного уровня, против которой противоракетные системы США вряд ли когда-либо смогут обеспечить надежную защиту.

Rendering of the HTV-2, a US-developed hypersonic glide vehicle (credit: DARPA)

Между тем, власти США с трудом финансируют модернизацию своих МБР полувековой давности, которые являются самыми старыми в мире, а для новой наземной системы противоракетной обороны Next Generation Interceptor будет закуплена только 21 ракета.

Другими словами, ее возможности будут настолько ограничены, что с трудом смогут отразить даже незначительный северокорейский удар. Более того, разработка гиперзвуковых ракет и нового поколения бомбардировщиков в США также столкнулась с серьезными препятствиями и задержками, что позволило Китаю захватить лидерств

В конечном итоге гиперзвуковые глайдеры могут быть интегрированы в баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, поскольку китайское новое поколение стратегических атомных подводных лодок, как ожидается, потенциально опередит существующие возможности стран Запада. Третье звено ядерной триады страны - бомбардировочная авиация - также должна претерпеть революционные изменения после принятия на вооружение нового стелс-бомбардировщика H-20 примерно в 2025 году. Впрочем, существующие бомбардировщики H-6 уже сегодня способны запускать гиперзвуковые ракеты и использоваться в качестве носителей гиперзвуковых беспилотников. Гиперзвуковые планеры с возможностью частично-орбитального бомбометания остаются одним из наиболее опасных для западных противников Китая средств доставки ядерных боеприпасов, но далеко не единственным, поскольку страна, имеет все шансы создать к 2030 году самые современные и мощные в мире стратегические силы ядерного сдерживания.

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Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Lockheed Martin
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/pentagon-china-hypersonic-space-glider)
2. (https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/space/space-missile-defense.html)

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#китай #сша #пентагон #сверхзвук #сверхзвуковой самолёт #сверхвуковой глайдер
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