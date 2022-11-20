Польша возложила вину за ракетный удар по Пшеводуву на Россию, уже зная о том, что радар польской РЛС RAT-31DL обнаружил запуск ракеты с подконтрольной Киеву территорий Украины.

Польша поспешила обвинить Россию в том, что ракета, упавшая на ее территории 16 ноября, унесла жизни двух человек. Однако недавно всплыла новая информация, доказывающая, что польские чиновники с самого начала прекрасно знали, что ракета была выпущена с территории Украины. Один из польских читателей военно-аналитического издания Military Monitoring предоставил важную информацию о расположении польских подразделений ПВО RAT-31DL в этой местности.

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Illustration: The SELEX RAT-31DL/M radar station. Photo: Selex ES

Согласно полученным данным, стационарный резервный радар RAT-31DL польской армии находится в Лабуне, в 40 километрах от села Пшеводув, где упала ракета украинских ПВО. В октябре 2015 года три таких РЛС были официально переданы Польше итало-британской компанией Selex ES. Радиолокационный комплекс RAT-31 DL/M (Fixed Air Defence Radar) оборудован твердотельным моноимпульсным фазированным антенным массивом площадью 77 кв. метра. Технология способна распознавать и сопровождать воздушные объекты на дистанциях до 500 км и на высотах до 30 км.

Кроме того, в марте этого года Соединенные Штаты перебросили в аэропорт Жешув-Ясионка (130 км от Пшеводува) две батареи зенитно-ракетной системы MIM-104 Patriot, которые также следят за ситуацией на западной границе Украины с помощью своих радиолокаторов. Помимо этого, в рядом постоянно дежурят самолеты-разведчики Североатлантического альянса.

RAT-31DL in Poland. Photo: shephardmedia

Напомним, в минувший вторник в польском селе Пшеводув, неподалеку от украинской границы, упала ракета, унесшая жизни двух граждан. После происшествия польские чиновники заявили, что боеприпас был выпущен российскими вооруженными силами. Зеленский обвинил Россию в преднамеренной атаке на Польшу и потребовал вмешательства со стороны НАТО. Тем не менее, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с опровержением этой информации и заявил, что ракета вряд ли была выпущена с территории Российской Федерации с учетом ее траектории. Несмотря на просьбы украинского президента о телефонном разговоре, Байден отказался от разговора с Зеленским сообщил источник, знакомый с ситуацией,

"У меня нет сомнений, что это была не наша ракета и не наша ракетная атака. Мы должны принять участие в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливы, и если это было использование нашей противовоздушной обороны, то мне нужны эти доказательства", - заявил Зеленский в официальном обращении.

The rocket crash site near Przewoduv. Photo: Reuters

В качестве доказательств Зеленский ссылается на сообщения командования Вооруженных сил Украины и ВВС, которым он, по его словам, "не может не доверять".

Однако польская сторона уже официально подтвердила, что траектория ракеты указывает на ее украинское происхождение. Кроме того, эксперты идентифицировали ракету, убившую двух человек в Польше, как зенитную ракету 5V55 для системы ПВО С-300.

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Источники и ссылки: Journal Military Monitoring, Radartutorial, Telegram

(https://t.me/s/milinfolive?before=93476) (https://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte012.ru.html) (https://militarymonitoring.com/poland-blamed-russia-even-though-polish-rat-31dl-radar-detected-the-missile-came-from-ukraine/)